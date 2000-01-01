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Главная высота России — Мамаев Курган

Даниил
Даниил – Гид из Волгограда
Однажды командующий 62 армии Василий Иванович Чуйков сказал: «Есть в огромной России город 🏙️, которому отдано моё сердце.

Он вошел в историю 📖 как Сталинград».

Сердце же этого уже ушедшего в историю города, бьётся там же где была сказана эта культовая фраза — на Мамаевом Кургане.

Весь город был ареной боев, и много в нем героических мест, но именно древние холмы центральной части города, стали тем местом, которое не только для жителей города, но и для каждого россиянина стало сакральным.

Приехать в Волгоград и не посетить Мамаев Курган — это всё равно, что не побывать в Колизее, Лувре или Эрмитаже.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-8 человек

  • 2 000 ₽ за экскурсию

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Главная высота России — Мамаев Курган
Главная высота России — Мамаев Курган

Что вы увидите

  • Ансамбль «Героям Сталинградской битвы» - Мамаев Курган
Довоенная история 📖 курганаВы узнаете о древней истории загадочных холмов, которые почитались и считались важным опорным пунктом ещё монгольских воинов. С периодом владычества монголов связано и несколько малоизвестных легенд, которые непременно заинтригуют каждого слушателя. Эпохи царицынского и довоенного периода будут проиллюстрированы через ряд старинных фотографий, старейшая из которых датируется 1886 годом. Годы войны и строительство памятникаКровавые события осени 1942 - зимы 1943 года, послевоенное состояние кургана и история одной из величайших строек СССР, помимо фактов и воспоминаний участников также будут дополнены демонстрацией фотоматериалов тех лет. Композиции ансамбля «Героям Сталинградской битвы»Покажу и расскажу про все знаковые объекты Мамаева Кургана. Факты, статистика, фотоматериалы, истории из жизни — всё это будет неотъемлемыми атрибутами нашей экскурсии 🧭. Помимо общеизвестных вещей, упомяну и продемонстрирую материалы о которых не знает даже подавляющее большинство коренных жителей Волгограда.

Организационные моменты:

  • По желанию могу провести вас по малоизвестным местам Мамаева Кургана, которые не входят в стандартные туристические маршруты. Цена от этого не изменится, но увеличится время экскурсии и ваша физическая утомленность. Подробнее об этом при личном общении.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 Станция скоростного трамвая Мамаев Курган
Место завершения
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Главная высота России — Мамаев Курган
Главная высота России — Мамаев Курган
Главная высота России — Мамаев Курган
Главная высота России — Мамаев Курган

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Даниил
Даниил
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