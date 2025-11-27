Однажды командующий 62 армии Василий Иванович Чуйков сказал: «Есть в огромной России город, которому отдано моё сердце. Он вошел в историю как Сталинград».
Сердце же этого уже ушедшего в историю города,
Сердце же этого уже ушедшего в историю города,
Описание экскурсии
Довоенная история кургана
Вы узнаете о древней истории загадочных холмов, которые почитались и считались важным опорным пунктом ещё монгольских воинов. С периодом владычества монголов связано и несколько малоизвестных легенд, которые непременно заинтригуют каждого слушателя. Эпохи царицынского и довоенного периода будут проиллюстрированы через ряд старинных фотографий, старейшая из которых датируется 1886 годом.
Годы войны и строительство памятника
Кровавые события осени 1942 - зимы 1943 года, послевоенное состояние кургана и история одной из величайших строек СССР, помимо фактов и воспоминаний участников также будут дополнены демонстрацией фотоматериалов тех лет. Композиции ансамбля «Героям Сталинградской битвы»Покажу и расскажу про все знаковые объекты Мамаева Кургана. Факты, статистика, фотоматериалы, истории из жизни — всё это будет неотъемлемыми атрибутами нашей экскурсии. Помимо общеизвестных вещей, упомяну и продемонстрирую материалы о которых не знает даже подавляющее большинство коренных жителей Волгограда. Организационные моменты: По желанию могу провести вас по малоизвестным местам Мамаева Кургана, которые не входят в стандартные туристические маршруты. Цена от этого не изменится, но увеличится время экскурсии и ваша физическая утомленность. Подробнее об этом при личном общении.
Вы сами выбираете дату и время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Станция скоростного трамвая Мамаев Курган
Завершение: Подножие Мамаева Кургана
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 19 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Экскурсия выше всяких похвал! Даниил великолепный рассказчик и грамотный экскурсовод. Нас было четверо и все мы остались под впечатлением от увиденного и услышанного. Даниил организован, спокоен, очень корректен. Слушать его
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А
Экскурсовод Даниил лучший! Рассказывал все четко, ясно, доступно и завораживающе!
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В
Второй раз на экскурсии на Мамаевом кургане. Были два года назад. Но все равно впечатления переполняют, захватывает рассказ гида. Несколько иной взгляд на отдельные факты истории. Тем и интереснее слышать о жутких месяца борьбы. Особенно актуально это сегодня. Родина-Мать никогда не может потерять актуальность. Поэтому бывать на Мамаевом кургане надо. А гид сделал все, чтобы мы прониклись этой темой.
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С
До этого были на Мамаевом кургане самостоятельно, без экскурсии. Сейчас приехали с ребёнком 9 лет, захотели всё узнать поподробнее. Даниил прекрасно нас просвятил. Очень понравилось общение. Отвечал на все задаваемые вопросы. Большое спасибо! Было очень интересно!
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О
Была на экскурсии Даниила с двумя детьми 9 и 12 лет 10.06.22 г. Огромное спасибо Даниилу за подробный рассказ о грандиозных, трагических событиях войны, о героях битвы. В рассказ очень органично вплетен показ скульптурных памятников Мамаева кургана. Подробно рассказана история создания этого удивительного монумента, названы его авторы и строители. Спасибо огромное, Даниил! Успехов Вам!
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О
Была на экскурсии Даниила с двумя детьми 9 и 12 лет 10.06.22 г. Огромное спасибо Даниилу за подробный рассказ о грандиозных, трагических событиях войны, о героях битвы. В рассказ очень органично вплетен показ скульптурных памятников Мамаева кургана. Подробно рассказана история создания этого удивительного монумента, названы его авторы и строители. Спасибо огромное, Даниил! Успехов Вам!
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