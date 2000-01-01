Даниил – Гид из Волгограда

Однажды командующий 62 армии Василий Иванович Чуйков сказал: «Есть в огромной России город 🏙️, которому отдано моё сердце.



Он вошел в историю 📖 как Сталинград».



Сердце же этого уже ушедшего в историю города, бьётся там же где была сказана эта культовая фраза — на Мамаевом Кургане.



Весь город был ареной боев, и много в нем героических мест, но именно древние холмы центральной части города, стали тем местом, которое не только для жителей города, но и для каждого россиянина стало сакральным.



Приехать в Волгоград и не посетить Мамаев Курган — это всё равно, что не побывать в Колизее, Лувре или Эрмитаже.