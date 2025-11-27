Довоенная история кургана

Вы узнаете о древней истории загадочных холмов, которые почитались и считались важным опорным пунктом ещё монгольских воинов. С периодом владычества монголов связано и несколько малоизвестных легенд, которые непременно заинтригуют каждого слушателя. Эпохи царицынского и довоенного периода будут проиллюстрированы через ряд старинных фотографий, старейшая из которых датируется 1886 годом.

Годы войны и строительство памятника

Кровавые события осени 1942 - зимы 1943 года, послевоенное состояние кургана и история одной из величайших строек СССР, помимо фактов и воспоминаний участников также будут дополнены демонстрацией фотоматериалов тех лет. Композиции ансамбля «Героям Сталинградской битвы»Покажу и расскажу про все знаковые объекты Мамаева Кургана. Факты, статистика, фотоматериалы, истории из жизни — всё это будет неотъемлемыми атрибутами нашей экскурсии. Помимо общеизвестных вещей, упомяну и продемонстрирую материалы о которых не знает даже подавляющее большинство коренных жителей Волгограда. Организационные моменты: По желанию могу провести вас по малоизвестным местам Мамаева Кургана, которые не входят в стандартные туристические маршруты. Цена от этого не изменится, но увеличится время экскурсии и ваша физическая утомленность. Подробнее об этом при личном общении.