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Экскурсия на Мамаев Курган

5
5 отзывов
Анастасия Т.
Анастасия Т. – Гид из Волгограда
Нам предстоит знакомство с памятником-ансамблем.

Поднимаясь на Главную высоту России, перед нами будут представать все новые и новые скульптурные композиции.

И кульминацией этого посещения станет, конечно, поражающая своим масштабом скульптура Родина-Мать зовет!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 1 500 ₽ за экскурсию

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Экскурсия на Мамаев Курган
Экскурсия на Мамаев Курган

Что вы увидите

  • Аллея Пирамидальных тополей
  • Площадь «Стоять насмерть»
  • «Стены-руины»
  • Площадь Героев
  • Зал воинской славы
  • Площадь Скорби
  • скульптура Родина-Мать
Мамаев курган — непосредственным образом связан с событиями Великой Отечественной войны, с периодом Сталинградской битвы. 140 дней и ночей войска 62-й армии под командованием В. И. Чуйкова стояли насмерть на склонах Мамаева кургана, занимавшего ключевую позицию в боях за Сталинград.
Главная высота — кто владел курганом, тот владел и городом. Вот почему, удержать эту высоту было невероятно важным делом. О том, какой ожесточенный характер носили бои за эту высоту, подтверждает тот факт, что сразу после битвы на каждом квадратном метре земли Мамаева кургана обнаруживали от 500 до 1250 осколков от снарядов. Весной 43 года, на этом месте даже не зеленела трава. Что вы увидите:• Аллея Пирамидальных тополей и площадь «Стоять насмерть»;
  • «Стены-руины» и площадь Героев;
  • Зал воинской славы и площадь Скорби;
  • ну и, конечно, скульптура Родина-Мать. Важная информация:Для вашего же комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы (сувениры, вода, перекус)
Начало и место завершения
🚩 г. Волгоград, Мамаев Курган
Экскурсия на Мамаев Курган
Экскурсия на Мамаев Курган
Экскурсия на Мамаев Курган
Экскурсия на Мамаев Курган

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Анастасия Т.
Анастасия Т.
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5 отзывов оставили туристы

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