Мамаев курган — непосредственным образом связан с событиями Великой Отечественной войны, с периодом Сталинградской битвы. 140 дней и ночей войска 62-й армии под командованием В. И. Чуйкова стояли насмерть на склонах Мамаева кургана, занимавшего ключевую позицию в боях за Сталинград.

Главная высота — кто владел курганом, тот владел и городом. Вот почему, удержать эту высоту было невероятно важным делом. О том, какой ожесточенный характер носили бои за эту высоту, подтверждает тот факт, что сразу после битвы на каждом квадратном метре земли Мамаева кургана обнаруживали от 500 до 1250 осколков от снарядов. Весной 43 года, на этом месте даже не зеленела трава. Что вы увидите:• Аллея Пирамидальных тополей и площадь «Стоять насмерть»;