Храм Святого Иоанна Предтечи – экскурсии в Волгограде

Найдено 3 экскурсии в категории «Храм Святого Иоанна Предтечи» в Волгограде, цены от 4 500 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Обзорная экскурсия по центру Волгограда
Пешая
На машине
45 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по центру Волгограда
Пешая экскурсия по центру Волгограда. Узнайте историю города-героя, посетите знаковые места и памятники, связанные с Великой Отечественной войной
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
18 окт в 09:00
от 4 500 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия по городу-герою Волгограду с посещением Мамаева Кургана
Пешая
На машине
На автобусе
177 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Экскурсия по Волгограду с посещением Мамаева Кургана
Индивидуальная экскурсия по Волгограду: Мамаев Курган, Сталинградский тополь, мельница Гергардта, дом Павлова. Узнайте историю города-героя
Начало: Подножие Мамаева кургана со стороны пр В. И Ленина
Расписание: Ежедневно
Завтра в 16:00
18 окт в 09:00
от 6 800 за всё до 4 чел.
Обзорная по центру города и Мамаеву кургану
Пешая
На машине
48 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная по центру города и Мамаеву кургану
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
18 окт в 09:00
от 7 900 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Михаил
    7 октября 2024
    Обзорная экскурсия по центру Волгограда
    Экскурсию для нашей семьи (папа, мама и сыновья 13 и 11 лет из Воронежа) проводил Князев Юрий Петрович. Благодарим его
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    за прекрасную обзорную экскурсию по центру Волгограда (06.10.2024)! Было интересно не только взрослым, но и детям! Мы получили дополнительную информацию о том, что уже знали о Волгограде, и много новой, не менее важной и интересной информации! Юрий Петрович действительно очень любит и прекрасно знает историю города. Ответил на все наши вопросы, рассказал много исторических и интересных фактов! Даже наглядно проиллюстрировал: показал исторические фото знаменательных мест и личностей из прошлого Волгограда! А как трепетно и с какой любовью Юрий Петрович относится к каждому из исторических мест: будь то памятник, дом ветерана или люк, сохранившийся с тех времен!!! Мы прониклись к Волгограду еще более глубокими патриотическими чувствами и гордостью за наш великий народ! Спасибо Юрию Петровичу - ведь благодаря таким людям живет память народа о нашем героческом прошлом и есть надежда на светлое будущее!

  • Т
    Татьяна
    23 сентября 2024
    Обзорная экскурсия по центру Волгограда
    Сергей Михайлович, кандидат наук и автор книг, безусловно, человек энциклопедических знаний, множества увлечений и личной семейной истории, которая связана с
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    Волгоградом. Между тем, в обзорной экскурсии по городу нам не хватило некой структуры повествования. Исторические факты переплетались между собой в несвязный клубок, образуя мешанину из времен, событий, сдобренной собственной личностной оценкой истории Сталинграда и того, в честь кого сей город был когда-то переименован. В любом случае, Сергей Михайлович, благодарим за проведенную экскурсию! Нам будет, что вспомнить и улыбнуться)

  • Н
    Наталья
    17 сентября 2024
    Обзорная по центру города и Мамаеву кургану
    Очень понравилась экскурсия, заказывали обзорную по Волгоград, а наш гид Дмитрий просто умничка, человек на своём месте влюблённый в свою
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    работу и свой город. Побольше бы таких увлеченных и знающих своё дело экскурсоводов. Огромное спасибо за интереснейшую, позновательную и увлекательную экскурсию

  • Н
    Наталья
    30 августа 2024
    Обзорная экскурсия по городу-герою Волгограду с посещением Мамаева Кургана
    Экскурсия получилась достаточно познавательная. Экскурсовод Семён очень увлеченный человек. Чувствуется любовь к своему городу. Мамаев Курган грандиозное место. Рекомендуем к посещению.
  • Ю
    Юлия
    22 августа 2024
    Обзорная по центру города и Мамаеву кургану
    Добрый день! Впечатление об экскурсии не однозначное. Выбирала именно обзорную по описанию на сайте. Меня устроили именно те места, которые должны были
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    мы посетить. В описании была поездка на метротрамвае. В итоге начало экскурсии было более чем подробным и очень растянутым. Через три часа мы были только в начале пути. К дому Павлова, к мельнице не пошли - иначе на Мамаев курган не осталось бы времени совсем. Как оказалось (заранее не были предупреждены), метро на ремонте и поездки не будет. Чтобы как-то успеть, поехали на другом транспорте. Да! Экскурсия в итоге была не 4 часа, а больше, за что спасибо Людмиле, но полного удовлетворения не получили, т. к. некоторые значимые места мы просто не посетили, а Мамаев Курган прошёл голопом. Просьба учесть замечания и спланировать экскурсию таким образом, чтобы всё, что заявлено, было освещено.

  • А
    Антон
    19 августа 2024
    Обзорная по центру города и Мамаеву кургану
    Экскурсовод Дмитрий просто высший класс. Очень интересно рассказывает, на все вопросы отвечает подробно. Много информации из интервью с участниками тех событий. Рекомендую!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «Храм Святого Иоанна Предтечи»

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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
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  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Мельница Гергардта
  5. Родина-мать зовёт!
  6. Центральная набережная Волгограда
  7. Дом Павлова
  8. Музей-панорама "Сталинградская битва"
  9. Музей-заповедник "Старая Сарепта"
  10. Волжская ГЭС
Сколько стоит экскурсия по Волгограду в октябре 2024
Сейчас в Волгограде в категории "Храм Святого Иоанна Предтечи" можно забронировать 3 экскурсии от 4 500 до 7 900. Туристы уже оставили гидам 270 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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