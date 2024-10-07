2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по центру Волгограда
Пешая экскурсия по центру Волгограда. Узнайте историю города-героя, посетите знаковые места и памятники, связанные с Великой Отечественной войной
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
18 окт в 09:00
от 4 500₽ за всё до 5 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Экскурсия по Волгограду с посещением Мамаева Кургана
Индивидуальная экскурсия по Волгограду: Мамаев Курган, Сталинградский тополь, мельница Гергардта, дом Павлова. Узнайте историю города-героя
Начало: Подножие Мамаева кургана со стороны пр В. И Ленина
Расписание: Ежедневно
Завтра в 16:00
18 окт в 09:00
от 6 800₽ за всё до 4 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная по центру города и Мамаеву кургану
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
18 окт в 09:00
от 7 900₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММихаил7 октября 2024Экскурсию для нашей семьи (папа, мама и сыновья 13 и 11 лет из Воронежа) проводил Князев Юрий Петрович. Благодарим его
- ТТатьяна23 сентября 2024Сергей Михайлович, кандидат наук и автор книг, безусловно, человек энциклопедических знаний, множества увлечений и личной семейной истории, которая связана с
- ННаталья17 сентября 2024Очень понравилась экскурсия, заказывали обзорную по Волгоград, а наш гид Дмитрий просто умничка, человек на своём месте влюблённый в свою
- ННаталья30 августа 2024Экскурсия получилась достаточно познавательная. Экскурсовод Семён очень увлеченный человек. Чувствуется любовь к своему городу. Мамаев Курган грандиозное место. Рекомендуем к посещению.
- ЮЮлия22 августа 2024Добрый день! Впечатление об экскурсии не однозначное. Выбирала именно обзорную по описанию на сайте. Меня устроили именно те места, которые должны были
- ААнтон19 августа 2024Экскурсовод Дмитрий просто высший класс. Очень интересно рассказывает, на все вопросы отвечает подробно. Много информации из интервью с участниками тех событий. Рекомендую!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «Храм Святого Иоанна Предтечи»
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