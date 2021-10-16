Что вас ожидает

Мамаев курган сквозь века

Вы погрузитесь в довоенную историю Мамаева кургана и узнаете, почему он так почитался древними скифами и монголами. Далее перенесетесь в эпоху Сталинградской битвы и услышите воспоминания ее участников. Мы расскажем о девушках-зенитчицах из 1077 полка, знаменитом красноармейце Михаиле Паникахи и одном из лучших снайперов Второй мировой войны — Василии Зайцеве.

Мамаев курган изнутри

Мы покажем ключевые композиции ансамбля: пантеон Славы, площадь Героев, озеро Слез и памятник «Родина мать зовет. ». Раскроем, какую цель преследовали авторы при создании Стен-руин и что символизируют вписанные в комплекс бассейны. Проведем вас через зал Воинской славы и вспомним, при каких обстоятельствах Мамаев курган посещали Индира Ганди, Фидель Кастро и Че Гевара.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.