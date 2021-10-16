Посетить «визитную карточку» города, расшифровать ее памятники и узнать небанальные факты

5
41 отзыв
Мамаев курган — символ великой битвы на Волге.

Вы услышите воспоминания ее участников и увидите фотографии этих мест, сделанные в разные времена.

Проследите основные вехи строительства ансамбля и оцените его главные достопримечательности.

А еще мы расскажем о знаменитых людях, которые здесь бывали.
Мамаев курган в деталях
Мамаев курган в деталях
Мамаев курган в деталях
Мамаев курган в деталях
Мамаев курган в деталях
Мамаев курган в деталях

Что вас ожидает

Мамаев курган сквозь века

Вы погрузитесь в довоенную историю Мамаева кургана и узнаете, почему он так почитался древними скифами и монголами. Далее перенесетесь в эпоху Сталинградской битвы и услышите воспоминания ее участников. Мы расскажем о девушках-зенитчицах из 1077 полка, знаменитом красноармейце Михаиле Паникахи и одном из лучших снайперов Второй мировой войны — Василии Зайцеве.

Мамаев курган изнутри

Мы покажем ключевые композиции ансамбля: пантеон Славы, площадь Героев, озеро Слез и памятник «Родина мать зовет. ». Раскроем, какую цель преследовали авторы при создании Стен-руин и что символизируют вписанные в комплекс бассейны. Проведем вас через зал Воинской славы и вспомним, при каких обстоятельствах Мамаев курган посещали Индира Ганди, Фидель Кастро и Че Гевара.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у подножия Мамаева кургана
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Дмитрий
Дмитрий
Мы команда молодых историков-энтузиастов, которая всей душой любит родной Волгоград. С радостью покажем его главные достопримечательности и малоизвестные места. На наших экскурсиях вы не услышите клише и замыленный взгляд на вещи — только проверенные факты.
Задать вопрос

41 реальный отзыв

Т
16 окт 2021
Дмитрий прекрасный! Наша компании из 4 взрослых и 5 детей от 8 до 16 лет, прониклись этим духом, который хотел передать Дмитрий. Дима тот человек, который должен сопровождать вас от подножия до самой Родины-Матери. Спасибо Дмитрию за такой прекрасный вечер в Волгограде!
А
14 окт 2021
Получили много информации о значимом событии. Маршрут продуман до мелочей. Очень понравилась экскурсия. Благодарю!
Ю
4 окт 2021
Все очень понравилось: и рассказ, и гид, и маршрут, и место, и погода, и природа.

В зале с вечным огнём даже чуть слезы не навернулись, возможно, будь я одна в своих мыслях, заплакала бы, но зато не узнала бы столько подробностей про Мамаев курган.

Совет - все, кто посещает это место, купите обязательно гвоздики, их точно есть, куда положить, почти память наших героев
Д
3 окт 2021
Интересно и живо.
И
26 сен 2021
Отличный гид, очень грамотно и интересно изложил материал, дополнив рассказ малоизвестными фактами. Было интересно и взрослым и детям (8-9 лет).
Однозначно рекомендую и экскурсию и гида.
Спасибо!
Сергей
21 сен 2021
Благодарим Дмитрия за столь интересную и информативную экскурсию!
Елена
4 сен 2021
Все понравилось! Обязательно буду рекомендовать экскурсовода своим друзьям и близким! Молодец!
О
2 сен 2021
Экскурсия была просто великолепна. Дмитрий рассказывал очень интересно. Огромное спасибо. Остались под большим впечатлением, узнали много интересных фактов.
Н
31 авг 2021
Дмитрий - чудесный рассказчик, экскурсовод и очень приятный в общении, тактичный, вежливый молодой человек. Он не просто рассказывает, он проживает свои истории. Мы столько интересного узнали про Мамаев курган - и все это оставило правда сильное впечатление у всей группы. Очень рекомендую Дмитрия.
Елена
31 авг 2021
Очень понравилось содержание экскурсии, грамотная речь и глубина и знание тонкостей истории города. Как выяснили далее, Дмитрий пишет диссертацию о Царицыно-Сталинграде-Волгограде. Он знает столько интересных фактов о нашем городе. Получила невероятное удовольствие от экскурсии. Планируем теперь с коллегами побывать на экскурсии у Димы. Спасибо огромное!
И
29 авг 2021
Дмитрий провел экскурсию именно так, как надо молодец.
А
25 авг 2021
Эту историю нужно знать! Можно просто пройти посмотреть самому, но именно с гидом подгружаешься в истории подвига людей, в шокирующие факты, цифры, в атмосферу фронта того тяжёлого времени. Благодарим нашего гида Дмитрия за прекрасную экскурсию!
Н
25 авг 2021
23 августа 2021 были на экскурсии семьей. Нашим гидом был Дмитрий. ОЧЕНЬ рекомендую! И экскурсию, и экскурсовода! Гид рассказывал очень увлекательно, но простым языком. Ответил на все наши вопросы. Уже посоветовали друзьям эту экскурсию))) Спасибо!
г
24 авг 2021
Это место святое для всех без исключения. Привезла внука, чтобы знал, что его могло бы и не быть, если бы вся страна не встала на защиту. Низкий поклон и память на всегда. Экскурсовод Дмитрий блестяще провел экскурсию, доступно все рассказал и ответил на вопросы. Посоветовал лучшее время для экскурсии. Спасибо. Советую всем.
М
23 авг 2021
Экскурсия нам понравилась. Интересно, познавательно и с душой Дмитрий рассказывает про весь комплекс. Рекомендую.
Ещё 26 отзывов

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Волгограда

🎩Индивидуальные👣Пешком🧒Для детей🏛История и архитектура#Мамаев курган🗽Достопримечательности

Еще несколько похожих предложений в Волгограде

*Город-герой Волгоград + Мамаев курган*
Индивидуальная экскурсия
4.7
14
6 000
за 1-45 чел.
*Город-герой Волгоград + Мамаев курган*
Познакомится с боевой историей города, пройти по местам Воинской Славы, узнать о подвиге Сталинграда...
По договоренности с гидом
Мамаев курган — «главная высота России»
Индивидуальная экскурсия
5
89
2 100
за 1-8 чел.
Мамаев курган — «главная высота России»
Посетить важнейший символ Волгограда и узнать о нем действительно интересные факты
Мамаев курган — непокоренный, мистический, легендарный
Индивидуальная экскурсия
5
84
3 900
за 1-10 чел.
Мамаев курган — непокоренный, мистический, легендарный
Проследить историю памятника со времен сарматов, узнать его тайны и зарядиться энергетикой
Экскурсия на Мамаев Курган
Индивидуальная экскурсия
5
8
1 700
за 1-10 чел.
Экскурсия на Мамаев Курган
Погрузиться в рассказы о городе-герое и мемориальном комплексе на «главной высоте России»
Главная высота России - Мамаев Курган
Индивидуальная экскурсия
5
16
2 000
за 1-8 чел.
Главная высота России - Мамаев Курган
Однажды командующий 62 армии Василий Иванович Чуйков сказал: "Есть в огромной России город, которому...
По договоренности
Обзорная экскурсия, поездка на Метротраме и посещение Мамаева Кургана
Индивидуальная экскурсия
5
4
6 000
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия, поездка на Метротраме и посещение Мамаева Кургана
Волгоград - город-герой, именно здесь проходила великая Сталинградская битва, перевернувшая ход...
Ежедневно по договоренности
Обзорная автомобильная экскурсия "Город-герой"
Индивидуальная экскурсия
4.8
35
3 000
за 1-4 чел.
Обзорная автомобильная экскурсия "Город-герой"
Я ознакомлю вас с городом на Волге во время поездки на автомобиле
Ежедневно по договоренности
Мамаев курган: от первого боя до наших дней
Индивидуальная экскурсия
5
25
2 000
за 1-5 чел.
Мамаев курган: от первого боя до наших дней
Исследовать один из крупнейших мемориальных комплексов мира и расшифровать его главные композиции
Экскурсия на Мамаев Курган
Индивидуальная экскурсия
5
20
1 750
за 1-10 чел.
Экскурсия на Мамаев Курган
Нам предстоит знакомство с памятником-ансамблем
любой день, любое время
Первая встреча с Волгоградом
Индивидуальная экскурсия
5
39
3 500
за 1-4 чел.
Первая встреча с Волгоградом
Посетить главные достопримечательности города в компании профессионального гида
Мамаев Курган - главная высота России
Индивидуальная экскурсия
5
1
1 500
за 1-5 чел.
Мамаев Курган - главная высота России
Памятник-ансамбль Героям Сталинградской Битвы на Мамаевом кургане - это буквально поэма...
Большое знакомство с Волгоградом
Индивидуальная экскурсия
4.7
62
3 120
за 1-2 чел.
Большое знакомство с Волгоградом
Узнать историю города с истоков и побывать на Мамаевом Кургане — автомобильная экскурсия

Дмитрий проводит ещё 1 экскурсию

Волгоград — четыре века истории
Индивидуальная экскурсия
4.8
6
2 080
за 1-10 чел.
Волгоград — четыре века истории
Побывать в самых значимых местах города и узнать о них интересные факты на обзорной экскурсии
У нас ещё много экскурсий 😎 в Волгограде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Волгограде
🇷🇺