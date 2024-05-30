1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Мамаев курган - символ Волгограда
Посетить «главную высоту России», расшифровать ее скульптуры и узнать о Сталинградской битве
Начало: У Мамаева кургана
«Кроме того, я покажу Храм Всех Святых, большую и малую братские могилы, надгробные и символические плиты»
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
3 900₽ за всё до 4 чел.
Аудиогид
1 час
Иммерсивная обзорная прогулка по Волгограду: Путешествие в историю
Подарите себе незабываемое путешествие по Волгограду. Следуйте за голосом истории, открывая город с новой стороны
Начало: На Привокзальной площади
«Это ж/д вокзал, фонтан «Детский хоровод», Мемориально-исторический музей, собор Александра Невского, Новый экспериментальный театр, гостиница «Волгоград», площадь Павших борцов и Аллея Героев»
Расписание: во вторник и четверг в 17:30, в субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 17:30
1 500₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Волгоград сквозь века: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Волгограда, пройдя по его знаковым местам и узнавая о легендарных событиях, связанных с городом
Начало: Около Иоанно-Предтеченской церкви
«Вы пройдете по самому центру современного Волгограда и увидите его знаменитые места: площадь Павших Борцов, аллею Героев, центральную набережную, краеведческий музей, старую пожарную каланчу и собор Александра Невского»
11 июня в 15:30
13 июня в 13:00
3 338₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Царицын, Сталинград, Волгоград
Историческая прогулка по площади Павших Борцов, Аллее Героев и ближайшим достопримечательностям
Начало: Ул. Краснознаменская, сквер Строителей
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
3 250₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Центральная набережная - сердце Волгограда
Панорамы Волги, погружение в историю города и подробности Сталинградской битвы
Начало: От сквера им. Пушкина
«Здесь вы полюбуетесь величественной панорамой Волги, которая простирается до самого горизонта, и рассмотрите церковь Иоанна Предтечи – первое каменное здание города, где, согласно преданиям, крестили легендарного Степана Разина»
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
3 340₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Сердце Волгограда - улица Мира
Погулять по одной из самых красивых улиц города и расшифровать ее архитектурные особенности
Начало: У детско-юношеского центра
«Вы увидите площадь Павших Борцов, восстановленный собор Александра Невского, старинную синагогу и легендарный планетарий — лучший в мире на момент строительства»
11 июня в 15:00
13 июня в 13:00
3 338₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Спасо-Преображенский монастырь: путешествие в духовное наследие Волгограда
Погрузитесь в мир древних традиций и святости, посетив легендарный монастырь на берегу Дона
Начало: На площади Павших Борцов
«По пути к монастырю вы остановитесь у храма Петра и Павла в Логу, где хранится кровоточащая икона Казанской Божией Матери, и у Арчединской деревянной церкви»
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
36 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННАТАЛЬЯ30 мая 2024Очень приятная прогулка с Даниилом, узнали и смогли лицезреть историю 3х эпох города- как Царицына, как Сталинграда и как уже
- ЛЛия26 мая 2024Хотим выразить благодарность за экскурсию 24 мая. Дмитрий интересный рассказчик, знающий историю, много разных деталей. Экскурсия была очень познавательной, время пролетело незаметно.
- ЛЛия26 мая 2024Хотим выразить благодарность Дарье, за экскурсию 24 мая. Получили огромное удовольствие и массу впечатлений. Дарья тронула рассказом до глубины души.
- ННаталья18 мая 2024Отличная экскурсия! Замечательный экскурсовод! 2 часа пролетели незаметно, эффект полного погружения. Были на экскурсии вдвоем с дочкой 8 лет. Ребенку тоже
- ЛЛариса13 мая 2024отличная экскурсия, всем рекомендую. Весело, интересно. Организаторы молодцы, продумали все мелочи. Спасибо.
- ЮЮрий12 мая 2024Благодарим Дарью за увлекательную экскурсию. Яркий эмоциональный рассказ о событиях военных лет, о боях за высоту 102.0 не оставил равнодушными ни взрослых, ни ребенка. Дарья владеет материалом и умело доносит его до слушателя.
- ЮЮлия12 мая 2024Прекрасная экскурсия! Чудесный маршрут! Отличное знание истории, ни один вопрос не остался не отвеченным! Хорошая речь, с удовольствием слушал даже 10 летний сын, а его увлечь рассказом сложно! Спасибо, Даниил! Очень захотелось сходить на другие экскурссии Даниила.
- ЕЕвгения3 мая 2024Как это не удивительно, но от Царицына остались объекты, парадные и не очень! Посмотреть и окунуться в дореволюционную историю можно на этой экскурсии. Интересная прогулка, познавательная! Даниил прекрасный экскурсовод!
- ГГалина1 мая 2024Экскурсоводу надо говорить громче или через микрофон, говорить более уверенно.
- ЮЮлия28 апреля 2024Иммерсивная экскурсия -это не обычная экскурсия с фактами. Хотя были и исторические факты, и факты из жизни значимых для Волгограда
Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «Святые места»
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