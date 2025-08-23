Большое приключение с экскурсией на электропоезде из Волгограда в музей-заповедник «Старая Сарепта» — это погружение в атмосферу немецкой колонии XVIII века на юге Волгограда.
Вы пройдёте по ансамблю исторических домов и кирхе, спуститесь в подземные погреба, узнаете секреты знаменитой сарептской горчицы и быта колонистов.
Заглянете к реконструкторам, а самые смелые смогут прокатиться на восстановленных танках и сделать уникальные фото.
Вы пройдёте по ансамблю исторических домов и кирхе, спуститесь в подземные погреба, узнаете секреты знаменитой сарептской горчицы и быта колонистов.
Заглянете к реконструкторам, а самые смелые смогут прокатиться на восстановленных танках и сделать уникальные фото.
Описание экскурсииЭкскурсия в музей-заповедник «Старая Сарепта» — это путешествие в поселение немецких колонизаторов XVIII века на юге Волгограда на электропоезде. В ходе этого большого приключения Вы посетите уникальный музейный комплекс, где представлен исторических домов включая католическую кирху, заглянете в подземные погреба, узнаете секреты знаменитой сарептской горчицы и увидите как жили, трудились и отмечали праздники колонисты. Также Вы побываете в гостях у реконструкторов, познакомитесь с богатой коллекцией артефактов Сталинградской битвы, военной техникой, оружия времён Великой Отечественной Войны, униформы Вермахта, Красной Армии, Румынии, Италии, ознакомитесь с коллекцией полевой кухни, пройдёте по сохранившимся зданиям Старой Сарепты, где сегодня проводятся съёмки военно-исторических короткометражных фильмов. А самые смелые смогут покататься на настоящих боевых восстановленных танках и сделать уникальное фото. Факультативно гости смогут прогуляться по Севастопольской набережной, увидеть 1 шлюз Волго-Донского судоходного канала им. В. И Ленина и памятник занесённый в книгу рекордов Гиннеса как самый большой мемориал когда-либо жившему человеку. Важная информация:
- Для экскурсии в Сарепту выбирайте удобную одежду и обувь, возьмите с собой фотокамеру.
- Рекомендуем взять с собой бутылочку воды, на всякий случай зонт и небольшой перекус для Вашего ребёнка. После первой части экскурсии будет предоставлено свободное время для перекуса.
- Переезд до основного места проведения экскурсии осуществляется на электропоезде и уже включён в стоимость.
- Большая часть пешеходной экскурсии проходит в одной плоскости. Однако на маршруте имеются ступени, и маршрут для людей с ограниченными возможностями и по здоровью может быть затруднительным. Тем не менее, экскурсия является достаточно размеренной и проходит по общедоступным местам и не требует какой-либо особой физической подготовки.
- В рамках экскурсии запланировано 2 проезда по ~37 мин.
- Доплата за экскурсию производится наличными при встрече с представителем компании перед началом экскурсии.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Музей-заповедник «Старая Сарепта»:
- Кирха
- Дом общинной управы
- Дом пастора
- Дом сарептского аптекаря
- Постоялый двор
- Торговая лавка Гольдбаха
- Дом незамужних сестер
- Винокурня
- Конюшни
- Горчичная фабрика Глича
- Склады Кноблоха
- Экспозиция военно-исторического клуба "В гостях у реконструкторов", включая выставку "От Сталинграда до Берлина"
Что включено
- Экскурсионная программа
- Все входные и экскурсионные билеты
- Проезд до Сарепты
Что не входит в цену
- Сувенирная продукция
- Питание
- Личные расходы
- Дополнительные услуги
Место начала и завершения?
Привокзальная площадь - у фонтана «Детский хоровод» на привокзальной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
- Для экскурсии в Сарепту выбирайте удобную одежду и обувь, возьмите с собой фотокамеру
- Рекомендуем взять с собой бутылочку воды, на всякий случай зонт и небольшой перекус для Вашего ребёнка. После первой части экскурсии будет предоставлено свободное время для перекуса
- Переезд до основного места проведения экскурсии осуществляется на электропоезде и уже включён в стоимость
- Большая часть пешеходной экскурсии проходит в одной плоскости. Однако на маршруте имеются ступени, и маршрут для людей с ограниченными возможностями и по здоровью может быть затруднительным. Тем не менее, экскурсия является достаточно размеренной и проходит по общедоступным местам и не требует какой-либо особой физической подготовки
- В рамках экскурсии запланировано 2 проезда по ~37 мин
- Доплата за экскурсию производится наличными при встрече с представителем компании перед началом экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Экскурсия понравилась тем, что два в одном: и быт немецких колонистов, и военная история. Подземные погреба с тайнами, горчица с секретом, а потом выход к танкам и форме солдат. Севастопольская набережная стала приятным бонусом. Всё очень гармонично.
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И
Давно хотела попасть в Сарепту. Удивило, как аккуратно сохранили немецкую колонию. Винокурня и склады Кноблоха — атмосферно.
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Е
Атмосфера немецкой колонии XVIII века передана отлично. Дом аптекаря, пастора, постоялый двор — будто в Европу попала. А потом спустилась в винные погреба и узнала секрет сарептской горчицы. Плюс выставка про Сталинград — очень душевно.
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О
Очень атмосферное место. Дом пастора и аптекаря сохранили дух XVIII века. Винокурня и погреба — загадочно. Коллекция военной техники у реконструкторов впечатляет. Рекомендую всем.
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А
«Старая Сарепта» — место удивительное. Кирха, дома, мощеные улочки. Очень понравилась экскурсия
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Д
Ездили с сыном. Ему больше всего зашли танки и оружие у реконструкторов. Мне — старая архитектура и рассказ про колонистов. Кирха красивая, подземелья таинственные. Погуляли ещё по набережной и видели памятник Ленину у канала. День пролетел незаметно.
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