Предлагаю вам познакомиться с наследием колонии Сарепта, основанной саксонскими миссионерами. Её построили на берегу реки Сарпы, где были только степи да холмы. За 200 лет колония превратилась в процветающий городок, а затем стала частью Волгограда.
По дороге к «Старой Сарепте» я расскажу о ней подробнее, а также покажу несколько интересных достопримечательностей.
Время начала: 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Архитектурный шедевр сталинского классицизма и дом, где допрашивали фельдмаршала Паулюса
- Места ключевых боёв в Сталинграде
- Волго-Донской канал и самую большую статую в России реально существовавшего человека
- Самое старое каменное здание Волгограда и самую старую лютеранскую церковь России
По дороге я расскажу об истории Волгограда и о каждом из объектов, который мы будем рассматривать на маршруте.
Вы посетите музей-заповедник «Старая Сарепта» с местным гидом, где узнаете о жителях немецкой колонии, особенностях их быта и религии, а также послушаете о природе Волгограда в древние времена и увидите кости мамонта.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Chery Tiggo 8 PRO MAX. При необходимости установим детские автокресла
- За рулём будет водитель, а я, не отвлекаясь на дорогу, проведу для вас экскурсию
- Возможно проведение экскурсии на вашем автомобиле — в этом случае стоимость сократится на 30%
- Посещение музея оплачивается дополнительно — 500 ₽ за чел.
Время начала встречи может быть скорректировано после утверждения экскурсии музеем «Старая Сарепта».
ежедневно в 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15 и 13:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2267 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ж/д вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15 и 13:30
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Волгограде
Провёл экскурсии для 1416 туристов
Политолог, историк по образованию, лектор проекта «Московское долголетие», педагог. Окончил бакалавриат, магистратуру и аспирантуру. 10 лет профессиональной деятельности дали мне возможность заниматься с разными людьми: дети, пенсионеры, студенты и специально
Отзывы и рейтинг
4.9
Фотографии от путешественников
М
Марина
9 окт 2025
Александр очень интересно рассказывал: содержательно и доступно. Поездка была комфортной. Рекомендую.
Вадим
8 окт 2025
Познакомились с новым местом и узнали новые интересные факты о Поволжье. Гид отлично организовал поездку, все просьбы наши были учтены. Непринуждённо обстановка добавила комфорта в поездке. Отличный транспорт и водитель. Яркое впечатление - Волго-Донской канал и шлюз, дом, где допрашивали пленного Паулюса. Экскурсию рекомендуем.
М
Максим
7 окт 2025
Замечательный экскурсовод Александр. Экскурсия проходит в тёплой и дружеской обстановке на комфортабельном автомобиле))
Анастасия
22 сен 2025
Ездили вчера в небольшое путешествие в Старую Сарепту. Очень понравилась экскурсия, всё прошло четко, быстро. Помимо Сарепты увидели. Волго-Донской канал, Памятник Ленину, Ушакову и дом, в котором допрашивали фельдмаршала Паулюса. Было интересно.
А
Анна
12 сен 2025
Всё отлично! Рекомендую
А
Анастасия
3 сен 2025
Комфортная экскурсия. Ездили с ребенком 9 лет. Александр -очень интересный экскурсовод. Нам очень понравилось!!
О
Ольга
2 сен 2025
Экскурсию провёл Александр. Превосходные впечатления от поездки. Начнём с того, что нам не нужно было добираться до условленного места. Гид приехал за нами. Обо всех значимых местах по пути следования
А
Андрей
22 авг 2025
Отличная экскурсия! Гид Александр с супругой Екатериной провели замечательную экскурсию в Старую Сарепту. Нас забрали с отеля и привезли обратно, по дороге знакомили с городскими достопримечательностями, историческими об’ектами и внутренним
И
Ирина
4 авг 2025
Спасибо Александру за прекрасную экскурсию!
Р
Рима
28 июл 2025
Понравилась очень Сарепта, интересное поселение, тем кто приезжает в Волгоград обязательно советую к просмотру.
Оксана
20 июл 2025
Спасибо большое за поездку. Всё было на высшем уровне. Проехали много интересных мест (про которые я не знала)
Материал подаеться легко, но при этом очень информативно.
Ещё раз большое спасибо.
Материал подаеться легко, но при этом очень информативно.
Ещё раз большое спасибо.
В
Владимир
7 июл 2025
Прекрасная экскурсия!
Алесандр - энергичный, знающий гид, масса интересной информации, охтно отвечал на любые вопросы.
Старая Сарепта - место, которое действительно стоит посетить
Алесандр - энергичный, знающий гид, масса интересной информации, охтно отвечал на любые вопросы.
Старая Сарепта - место, которое действительно стоит посетить
С
Судаков
30 июн 2025
Самобытный стиль повествования экскурсовода Александра вызывает интерес у туристов. По дороге из центра Волгограда до Старой Сарепты узнаете и посмотрите много исторических мест и фактов из истории города.
Н
Наталья
18 июн 2025
Экскурсия понравилась, было интересно и познавательно! Посетили "Старую Сарепту", самый большой памятник В. И. Ленину, дом где допрашивали фельдмаршела Фридриха Паулюса, посмотрели на Волго-Донской канал! Во время поездки Александр рассказывал
Владимир
26 мая 2025
Сразу! Это моё личное мнение!
Гид вполне компетентный,без проблем! Авто хорошего класса..,но,втроём на средних сидениях неудобно,особенно тому,кто в середине. Сама Старая Сарепта,интересна,думаю,только специалистам.
Хорошая реклама! Но мне,как туристу,этот объект абсолютно не интересен,но
Хорошая реклама! Но мне,как туристу,этот объект абсолютно не интересен,но
Гид вполне компетентный,без проблем! Авто хорошего класса..,но,втроём на средних сидениях неудобно,особенно тому,кто в середине. Сама Старая Сарепта,интересна,думаю,только специалистам.
Хорошая реклама! Но мне,как туристу,этот объект абсолютно не интересен,но
Александр
Ответ организатора:
Добрый день. По машине: у меня машина класса комфорт+, марка машины и количество человек заявлено было перед экскурсией, по пути
