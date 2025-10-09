Предлагаю вам познакомиться с наследием колонии Сарепта, основанной саксонскими миссионерами. Её построили на берегу реки Сарпы, где были только степи да холмы. За 200 лет колония превратилась в процветающий городок, а затем стала частью Волгограда. По дороге к «Старой Сарепте» я расскажу о ней подробнее, а также покажу несколько интересных достопримечательностей.

Описание экскурсии

Вы увидите:

Архитектурный шедевр сталинского классицизма и дом, где допрашивали фельдмаршала Паулюса

Места ключевых боёв в Сталинграде

Волго-Донской канал и самую большую статую в России реально существовавшего человека

Самое старое каменное здание Волгограда и самую старую лютеранскую церковь России

По дороге я расскажу об истории Волгограда и о каждом из объектов, который мы будем рассматривать на маршруте.

Вы посетите музей-заповедник «Старая Сарепта» с местным гидом, где узнаете о жителях немецкой колонии, особенностях их быта и религии, а также послушаете о природе Волгограда в древние времена и увидите кости мамонта.

Организационные детали

Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Chery Tiggo 8 PRO MAX. При необходимости установим детские автокресла

За рулём будет водитель, а я, не отвлекаясь на дорогу, проведу для вас экскурсию

Возможно проведение экскурсии на вашем автомобиле — в этом случае стоимость сократится на 30%

Посещение музея оплачивается дополнительно — 500 ₽ за чел.

Время начала встречи может быть скорректировано после утверждения экскурсии музеем «Старая Сарепта».