Е Елена Капитан Андрей очень доброжелательный и весёлый человек.Рассказывает много полезного и познавательного в управлении яхтой.

Беспокоится о безопасности пассажиров.

Яхта чистая,ухоженная.

Время пролетело незаметно.

Впечатлений море.

Рекомендуем.

Б Бримова Хочется сказать Андрею огромное спасибо! Мы остались в восторге от проведенной водной прогулки!

Tatiana Все прошло супер, спасибо ❤️

А Анна Супер прогулка,рекомендуем Всем кто любит приятно проводить время с семьёй, незабываемые виды Волгоградской области 😀! СПАСИБО ЗА приятные эмоции,!!!! Сын сказал будет моряком😅 после Вашей экскурсии!

Анастасия Была на экскурсии в июле, так сложилось, что кроме меня других туристов не было и экскурсия превратилась в индивидуальную. Я смогла в полной мере насладиться красотой волжских закатов, послушала очень интересные рассказы от капитана и сделала очень красивые фото. Экскурсию рекомендую!

М Мария

"Морские львы" (капитан и его помощник) умело вели яхту по читать дальше волнам и рассказывали нам интересные факты о местных достопримечательностях.

Мы увидели старую портовую архитектуру: шлюзы, грузовой порт, судоремонтный завод, бывший речной вокзал. А когда мы вышли за маяки, то увидели Волжскую ГЭС, вдали "Родину-мать" и оценили размеры "Волжского моря". А еще успели загадать желание и сделать красивые фото на память.

Наша дружная компания благодарит "морских львов" за впечатления и удовольствие от нашей прогулки с ветром под парусом! Несмотря на непогоду, наша дружная компания из родителей и детей совершила небольшое водное путешествие по "Волгоградскому морю" на борту парусной яхты."Морские львы" (капитан и его помощник) умело вели яхту по

С Сергей Прогулка на яхте была просто замечательная, гости были очень довольны, дети в восторге. Мне самому всё понравилось. Отличная команда яхты, весёлые и жизнерадостные. 5 звёзд!!!

Е Екатерина И Андрей, и Екатерина просто супер!!! Яхта очень чистая и красивая! Прогулка на закате в копилку душевных точно попадёт! Спасибо огромное и 100% рекомендация!

Ольга Восторг! Отличная атмосфера. Рекомендую.

О Ольга читать дальше шлюза, подлежащие замене. А также почувствовать себя участниками регаты. Вышли за маяки, смогли оценить размеры Волжского моря.

Немного жаль, что выход от места стоянки и возвращение к нему занимает почти половину времени прогулки, а виды сначала не столь красивые. Именно поэтому наши ожидания не совпали, думали, что сможем увидеть достопримечательности Волгограда с воды. Но в целом все прекрасно. Если у вас позитив в душе, то любая поездка станет радостной. Спасибо большое. Прекрасная яхта, комфортабельная и чистенькая, капитан отлично знает свое дело, умело ведет ее по волнам, параллельно рассказывая интересные факты из истории. Параллельно смогли увидеть работу крана "Могучий", который перегружал ворота

А Алексей Отличная экскурсия!)

Замечательный капитан Андрей.

Ухоженная большая яхта. Очень интересный маршрут.

Всем настоятельно рекомендую!!

Д Дмитрий Отличная прогулка под парусом по Волгоградскому морю с приятными собеседниками в лице капитана и его помощника. Прекрасные виды, интересные рассказы и комфорт на борту

Е Екатерина Прекрасно провели время! В отличной компании! Андрей прекрасный рассказчик! Искупались в Волге и усталость сняло как рукой! Брали 2 часа… но у всех осталось ощущение, что и этого маловато! Большое спасибо!!!

Л Лиляна Душевная и красивая вечерняя прогулка по Волге. Спасибо.