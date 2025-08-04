Мои заказы

Волгоградское море под парусами - прогулка из Волжского

Отправляйтесь в незабываемое водное путешествие по Волгоградскому морю на парусной яхте. Откройте новые горизонты и узнайте историю региона
На борту парусной яхты вас ждёт увлекательное путешествие по Волгоградскому морю. В программе - маяки, шлюзы и Волжская ГЭС. Прогулка подарит уникальные виды на Волгу и расскажет об истории региона. Это отличная возможность расслабиться и насладиться природой вдали от городской суеты. Не забудьте взять с собой еду и напитки, чтобы сделать отдых ещё более комфортным
4.9
22 отзыва

5 причин купить эту прогулку

  • ⛵ Уникальная прогулка на парусной яхте
  • 🌅 Виды на Волгоградское море и закаты
  • 🏛 Исторические объекты и Волжская ГЭС
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
  • 📚 Узнайте историю региона
Что можно увидеть

  • Грузовой порт
  • Судоремонтный завод
  • Бывший речной вокзал
  • Аванпорт
  • Шлюзы №30 и №31
  • Створ маяков
  • Волжская ГЭС

Описание водной прогулки

Будьте внимательны: мы встречаемся в городе Волжский!

Что вас ожидает

Вы увидите:

  • акваторию грузового порта и судоремонтного завода.
  • объект культурного наследия — бывший речной вокзал.
  • аванпорт и шлюзы №30 и №31 Волжско-Камского каскада.
  • створ маяков и открытое зеркало Волгоградского водохранилища.
  • Волжскую ГЭС с уникального ракурса.
  • а может быть, даже закат или рассвет над Волгоградским морем — в зависимости от времени прогулки.

Мы поговорим:

  • об истории города Волжский.
  • строительстве Волжской ГЭС.
  • становлении и развитии Волгоградской области.

Организационные детали

  • Прогулка доступна с мая по октябрь.
  • Ждём и взрослых, и детей с 5 лет.
  • Вы можете взять с собой еду и напитки. Также на борту есть холодильник, блютуз-колонка, возможность зарядить телефон.
  • Если планируете купаться, возьмите купальники и полотенца.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В яхт-клубе города Волжский
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваш гид в Волгограде
Провёл экскурсии для 238 туристов
Я опытный капитан, имеющий международную лицензию шкипера, прошедший порядка 10 000 морских миль. Владелец маломерного парусного судна, оборудованного для дальних переходов без ограничения района плавания. Делюсь с гостями нашего южного города радостью путешествий под парусами, начальными навыками управления яхтой, историей нашего края и увлекательными фактами.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 22 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
21
4
3
2
1
1

Фотографии от путешественников

Е
Елена
4 авг 2025
Капитан Андрей очень доброжелательный и весёлый человек.Рассказывает много полезного и познавательного в управлении яхтой.
Беспокоится о безопасности пассажиров.
Яхта чистая,ухоженная.
Время пролетело незаметно.
Впечатлений море.
Рекомендуем.
Дата посещения: 3 августа 2025
Б
Бримова
25 июл 2025
Хочется сказать Андрею огромное спасибо! Мы остались в восторге от проведенной водной прогулки!
Дата посещения: 25 июля 2025
Tatiana
Tatiana
23 сен 2025
Все прошло супер, спасибо ❤️
А
Анна
15 сен 2025
Супер прогулка,рекомендуем Всем кто любит приятно проводить время с семьёй, незабываемые виды Волгоградской области 😀! СПАСИБО ЗА приятные эмоции,!!!! Сын сказал будет моряком😅 после Вашей экскурсии!
Анастасия
Анастасия
6 сен 2025
Была на экскурсии в июле, так сложилось, что кроме меня других туристов не было и экскурсия превратилась в индивидуальную. Я смогла в полной мере насладиться красотой волжских закатов, послушала очень интересные рассказы от капитана и сделала очень красивые фото. Экскурсию рекомендую!
М
Мария
6 сен 2025
Несмотря на непогоду, наша дружная компания из родителей и детей совершила небольшое водное путешествие по "Волгоградскому морю" на борту парусной яхты.
"Морские львы" (капитан и его помощник) умело вели яхту по
читать дальше

волнам и рассказывали нам интересные факты о местных достопримечательностях.
Мы увидели старую портовую архитектуру: шлюзы, грузовой порт, судоремонтный завод, бывший речной вокзал. А когда мы вышли за маяки, то увидели Волжскую ГЭС, вдали "Родину-мать" и оценили размеры "Волжского моря". А еще успели загадать желание и сделать красивые фото на память.
Наша дружная компания благодарит "морских львов" за впечатления и удовольствие от нашей прогулки с ветром под парусом!

С
Сергей
3 сен 2025
Прогулка на яхте была просто замечательная, гости были очень довольны, дети в восторге. Мне самому всё понравилось. Отличная команда яхты, весёлые и жизнерадостные. 5 звёзд!!!
Е
Екатерина
24 авг 2025
И Андрей, и Екатерина просто супер!!! Яхта очень чистая и красивая! Прогулка на закате в копилку душевных точно попадёт! Спасибо огромное и 100% рекомендация!
Ольга
Ольга
16 авг 2025
Восторг! Отличная атмосфера. Рекомендую.
О
Ольга
16 авг 2025
Прекрасная яхта, комфортабельная и чистенькая, капитан отлично знает свое дело, умело ведет ее по волнам, параллельно рассказывая интересные факты из истории. Параллельно смогли увидеть работу крана "Могучий", который перегружал ворота
читать дальше

шлюза, подлежащие замене. А также почувствовать себя участниками регаты. Вышли за маяки, смогли оценить размеры Волжского моря.
Немного жаль, что выход от места стоянки и возвращение к нему занимает почти половину времени прогулки, а виды сначала не столь красивые. Именно поэтому наши ожидания не совпали, думали, что сможем увидеть достопримечательности Волгограда с воды. Но в целом все прекрасно. Если у вас позитив в душе, то любая поездка станет радостной. Спасибо большое.

А
Алексей
16 авг 2025
Отличная экскурсия!)
Замечательный капитан Андрей.
Ухоженная большая яхта. Очень интересный маршрут.
Всем настоятельно рекомендую!!
Д
Дмитрий
11 авг 2025
Отличная прогулка под парусом по Волгоградскому морю с приятными собеседниками в лице капитана и его помощника. Прекрасные виды, интересные рассказы и комфорт на борту
Е
Екатерина
8 авг 2025
Прекрасно провели время! В отличной компании! Андрей прекрасный рассказчик! Искупались в Волге и усталость сняло как рукой! Брали 2 часа… но у всех осталось ощущение, что и этого маловато! Большое спасибо!!!
Л
Лиляна
7 авг 2025
Душевная и красивая вечерняя прогулка по Волге. Спасибо.
Г
Галина
7 авг 2025
Рекомендуем. Благодарим Андрея за прекрасную экскурсию. Погода была замечательная. Шли под парусами. Очень внимательный и ответственный капитан. Увлекательная прогулка получилась. Комфортно и спокойно. Спасибо.

