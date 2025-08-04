На борту парусной яхты вас ждёт увлекательное путешествие по Волгоградскому морю. В программе - маяки, шлюзы и Волжская ГЭС. Прогулка подарит уникальные виды на Волгу и расскажет об истории региона. Это отличная возможность расслабиться и насладиться природой вдали от городской суеты. Не забудьте взять с собой еду и напитки, чтобы сделать отдых ещё более комфортным
5 причин купить эту прогулку
- ⛵ Уникальная прогулка на парусной яхте
- 🌅 Виды на Волгоградское море и закаты
- 🏛 Исторические объекты и Волжская ГЭС
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 📚 Узнайте историю региона
Что можно увидеть
- Грузовой порт
- Судоремонтный завод
- Бывший речной вокзал
- Аванпорт
- Шлюзы №30 и №31
- Створ маяков
- Волжская ГЭС
Описание водной прогулки
Будьте внимательны: мы встречаемся в городе Волжский!
Что вас ожидает
Вы увидите:
- акваторию грузового порта и судоремонтного завода.
- объект культурного наследия — бывший речной вокзал.
- аванпорт и шлюзы №30 и №31 Волжско-Камского каскада.
- створ маяков и открытое зеркало Волгоградского водохранилища.
- Волжскую ГЭС с уникального ракурса.
- а может быть, даже закат или рассвет над Волгоградским морем — в зависимости от времени прогулки.
Мы поговорим:
- об истории города Волжский.
- строительстве Волжской ГЭС.
- становлении и развитии Волгоградской области.
Организационные детали
- Прогулка доступна с мая по октябрь.
- Ждём и взрослых, и детей с 5 лет.
- Вы можете взять с собой еду и напитки. Также на борту есть холодильник, блютуз-колонка, возможность зарядить телефон.
- Если планируете купаться, возьмите купальники и полотенца.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В яхт-клубе города Волжский
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Волгограде
Провёл экскурсии для 238 туристов
Я опытный капитан, имеющий международную лицензию шкипера, прошедший порядка 10 000 морских миль. Владелец маломерного парусного судна, оборудованного для дальних переходов без ограничения района плавания. Делюсь с гостями нашего южного города радостью путешествий под парусами, начальными навыками управления яхтой, историей нашего края и увлекательными фактами.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 22 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Е
Елена
4 авг 2025
Капитан Андрей очень доброжелательный и весёлый человек.Рассказывает много полезного и познавательного в управлении яхтой.
Беспокоится о безопасности пассажиров.
Яхта чистая,ухоженная.
Время пролетело незаметно.
Впечатлений море.
Рекомендуем.
Беспокоится о безопасности пассажиров.
Яхта чистая,ухоженная.
Время пролетело незаметно.
Впечатлений море.
Рекомендуем.
Дата посещения: 3 августа 2025
Б
Бримова
25 июл 2025
Хочется сказать Андрею огромное спасибо! Мы остались в восторге от проведенной водной прогулки!
Дата посещения: 25 июля 2025
Tatiana
23 сен 2025
Все прошло супер, спасибо ❤️
А
Анна
15 сен 2025
Супер прогулка,рекомендуем Всем кто любит приятно проводить время с семьёй, незабываемые виды Волгоградской области 😀! СПАСИБО ЗА приятные эмоции,!!!! Сын сказал будет моряком😅 после Вашей экскурсии!
Анастасия
6 сен 2025
Была на экскурсии в июле, так сложилось, что кроме меня других туристов не было и экскурсия превратилась в индивидуальную. Я смогла в полной мере насладиться красотой волжских закатов, послушала очень интересные рассказы от капитана и сделала очень красивые фото. Экскурсию рекомендую!
М
Мария
6 сен 2025
Несмотря на непогоду, наша дружная компания из родителей и детей совершила небольшое водное путешествие по "Волгоградскому морю" на борту парусной яхты.
"Морские львы" (капитан и его помощник) умело вели яхту по
"Морские львы" (капитан и его помощник) умело вели яхту по
С
Сергей
3 сен 2025
Прогулка на яхте была просто замечательная, гости были очень довольны, дети в восторге. Мне самому всё понравилось. Отличная команда яхты, весёлые и жизнерадостные. 5 звёзд!!!
Е
Екатерина
24 авг 2025
И Андрей, и Екатерина просто супер!!! Яхта очень чистая и красивая! Прогулка на закате в копилку душевных точно попадёт! Спасибо огромное и 100% рекомендация!
Ольга
16 авг 2025
Восторг! Отличная атмосфера. Рекомендую.
О
Ольга
16 авг 2025
Прекрасная яхта, комфортабельная и чистенькая, капитан отлично знает свое дело, умело ведет ее по волнам, параллельно рассказывая интересные факты из истории. Параллельно смогли увидеть работу крана "Могучий", который перегружал ворота
А
Алексей
16 авг 2025
Отличная экскурсия!)
Замечательный капитан Андрей.
Ухоженная большая яхта. Очень интересный маршрут.
Всем настоятельно рекомендую!!
Замечательный капитан Андрей.
Ухоженная большая яхта. Очень интересный маршрут.
Всем настоятельно рекомендую!!
Д
Дмитрий
11 авг 2025
Отличная прогулка под парусом по Волгоградскому морю с приятными собеседниками в лице капитана и его помощника. Прекрасные виды, интересные рассказы и комфорт на борту
Е
Екатерина
8 авг 2025
Прекрасно провели время! В отличной компании! Андрей прекрасный рассказчик! Искупались в Волге и усталость сняло как рукой! Брали 2 часа… но у всех осталось ощущение, что и этого маловато! Большое спасибо!!!
Л
Лиляна
7 авг 2025
Душевная и красивая вечерняя прогулка по Волге. Спасибо.
Г
Галина
7 авг 2025
Рекомендуем. Благодарим Андрея за прекрасную экскурсию. Погода была замечательная. Шли под парусами. Очень внимательный и ответственный капитан. Увлекательная прогулка получилась. Комфортно и спокойно. Спасибо.
Входит в следующие категории Волгограда
Похожие экскурсии из Волгограда
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборДва в одном: Волжская ГЭС и «Остров Людникова»
Погрузитесь в историю Волгограда, посетив Волжскую ГЭС и мемориал «Остров Людникова». Узнайте о героических событиях и насладитесь живописными видами
Начало: Площадь Павших Борцов
Сегодня в 16:30
Завтра в 09:00
11 000 ₽ за всё до 4 чел.
Водная прогулка
На парусной яхте - к Волгоградскому морю
Отдохните на белоснежной парусной яхте, узнайте секреты яхтсменов и насладитесь панорамами Волгоградского водохранилища
Начало: В г. Волжский
Сегодня в 16:30
Завтра в 09:00
8000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Автопешеходная экскурсия в «Старую Сарепту» и на Волго-Донской канал
Увидеть триумфальную арку Волго-Донского канала и побывать в одной из старейших построек города
Начало: На площади Павших Борцов
29 ноя в 09:00
30 ноя в 09:00
8000 ₽ за всё до 3 чел.