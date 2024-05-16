По следам подвига

Приглашаем вас на экскурсию по величественному памятнику-ансамблю Героям Сталинградской битвы на Мамаевом кургане. Этот исторический комплекс, будучи самой настоящей поэмой о мужестве и героизме, продуман до мельчайших деталей. Здесь, на полях битвы, заложена не только история военных подвигов, но и память о тех, кто отдал жизни за свободу нашей Родины. В ходе нашей экскурсии мы вместе обратим внимание на каждую деталь этого великого комплекса. Мы узнаем о горячих боях, которые разгорались на этих просторах в дни Сталинградской битвы, и погрузимся в атмосферу тех драматичных событий. Но самое главное, наша встреча позволит нам проникнуться духом Победы и выразить благодарность нашим Героям за их подвиги. Мы будем вместе воздавать должное тем, кто сражался и погиб за нашу страну в одной из самых кровопролитных битв истории. Присоединяйтесь к нам, чтобы вместе воспоминать и чтить память о тех, кто стал символом мужества и стойкости в тяжелейшие времена. Важная информация:

Экскурсия проходит в сборных группах до 18 человек.