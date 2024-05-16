Приглашаю Вас на экскурсию по величественному памятнику-ансамблю Героям Сталинградской битвы на Мамаевом кургане.
В ходе нашей экскурсии мы обратим внимание на каждую деталь комплекса, поговорим о горячих боях, проходивших на этом месте в дни Сталинградской битвы. А самое главное — мы проникнемся духом Победы и благодарностью к нашим Героям.
В ходе нашей экскурсии мы обратим внимание на каждую деталь комплекса, поговорим о горячих боях, проходивших на этом месте в дни Сталинградской битвы. А самое главное — мы проникнемся духом Победы и благодарностью к нашим Героям.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 13:00
Описание экскурсии
По следам подвига
Приглашаем вас на экскурсию по величественному памятнику-ансамблю Героям Сталинградской битвы на Мамаевом кургане. Этот исторический комплекс, будучи самой настоящей поэмой о мужестве и героизме, продуман до мельчайших деталей. Здесь, на полях битвы, заложена не только история военных подвигов, но и память о тех, кто отдал жизни за свободу нашей Родины. В ходе нашей экскурсии мы вместе обратим внимание на каждую деталь этого великого комплекса. Мы узнаем о горячих боях, которые разгорались на этих просторах в дни Сталинградской битвы, и погрузимся в атмосферу тех драматичных событий. Но самое главное, наша встреча позволит нам проникнуться духом Победы и выразить благодарность нашим Героям за их подвиги. Мы будем вместе воздавать должное тем, кто сражался и погиб за нашу страну в одной из самых кровопролитных битв истории. Присоединяйтесь к нам, чтобы вместе воспоминать и чтить память о тех, кто стал символом мужества и стойкости в тяжелейшие времена. Важная информация:
Экскурсия проходит в сборных группах до 18 человек.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Билет
|1 500 ₽
|билет до 16 лет
|1 000 ₽
|билет детям до 5 лет
|0 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь памятника-ансамбля
- Аллея парамидальных тополей
- Площадь «Стоять насмерть»
- Уникальный памятник «Стены-руины»
- Площадь Героев, Зал Воинской славы - сердце Мамаева Кургана
- Площадь скорби со скульптурой «Скорбящая мать»
- Монумент «Родина - мать зовёт!»
- Малая братская могила
- Храм Всех святых
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: У подножия памятника-ансамбля на Мамаевом кургане
Завершение: На вершине Мамаева кургана у Храма
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
- Обращаем Ваше внимание
- Что экскурсия не индивидуальная
- А проходит в небольших сборных группах до 15 человек
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
16 мая 2024
Огромная благодарность гиду Наталье за великолепную экскурсию, проведенную 11.05.
Профессионально, емко и очень познавательно.
С уважением Мария
Профессионально, емко и очень познавательно.
С уважением Мария
Н
Надежда
14 мая 2024
И
Ирина
14 мая 2024
Ч
Черных
13 мая 2024
Мы были на экскурсии 9 мая. Ожидаемо на Мамаевом кургане было много людей. Натали провела чудесную экскурсию, увлекла всех участников. Группа была разновозрастная, и дети и "серебряный" возраст. Интересно было всем. Посоветовала посетить это значимое место по возможности в будний день, чтобы в полной мере прочувствовать всю глубину чувств, которые возникают при посещении таких мест.
Е
Елена
13 мая 2024
На Мамаевом кургане не впервые. Это третья моя экскурсия с экскурсоводом. Натали - экскурсовод от Бога. Четко, интересно, с необычными фактами излогает исторический материал. Удачно подобрано время,чтобы увидеть смену караула в Зале Памяти. Впечатляет. Выражаем благодарность нашему экскурсоводу Натали за содержательную, непринужденную экскурсию. Желаем успехов и удачи в вашем интнресном и очень нужном деле.
Н
Наталья
12 мая 2024
Натали очень болеет за историю своего города и это сразу видно! Такая молодая девушка, но как она рассказывает про историю, своего города, Страны! Аж мурашки бегут! Весь её рассказ наворачивались
Т
Татьяна
11 мая 2024
Замечательная экскурсия. С самого подножия монумента и до вершины увлекательный рассказ гида о кургане, об истории города, о войне, о людях…. Все это не сухой выверенный рассказ из дат и
О
Ольга
11 мая 2024
Потрясает подвиг защитников и идея скульптора, место и общая атмосфера. Гид Наталья сумела рассказать за 2 часа история так, что это дошло до всех чувств. И подростки, бывшие на экскурсии, все запомнили и пересказывали. А это главное-чтобы помнили дети, кому жизнью обязаны, и своим детям передали.
Е
Екатерина
11 мая 2024
Экскурсия понравилась. Пробирает до мурашек. Экскурсовод Натали очень интересно и дозировано рассказывает. Рекомендую.
Н
Наталья
9 мая 2024
Е
Елена
2 мая 2024
Очень понравилась экскурсия. Рекомендую прекрасного экскурсовода Натали
В
Власов
1 мая 2024
Прекрасная экскурсия, очень интересно всё рассказала, была прекрасная обратная связь. Отдельное спасибо от Егора))
О
Ольга
30 апр 2024
Замечательная экскурсия, которую провела Наталья, впечатлила нашу семью. Было очень душевно, от всего сердца передано настроение всего ансамбля,,Мамаев курган,,. Понравилось все. Большая благодарность за доставленные эмоции и впечатления!
Входит в следующие категории Волгограда
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