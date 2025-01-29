Мамаев курган на закате, на рассвете или ночью

Погрузитесь в атмосферу Мамаева кургана, узнайте о Сталинградской битве и насладитесь видами города на закате или рассвете
Когда день подходит к концу, Мамаев курган превращается в завораживающее зрелище. Экскурсия предлагает уникальную возможность увидеть ключевые памятники в необычное время суток.

Прогулка через парк Победы и Аллею пирамидальных тополей, скульптура «Скорбящая мать» в ночной подсветке - всё это создаёт особую атмосферу.

Рассказ о значении Сталинградской битвы и истории мемориального комплекса делает экскурсию не только зрелищной, но и познавательной
5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌅 Уникальные виды на рассвете и закате
  • 🗿 Знакомство с историей Сталинградской битвы
  • 🌃 Ночная подсветка памятников
  • 🏞 Прогулка по парку Победы
  • 📚 Интересные факты о мемориальном комплексе
Мамаев курган на закате, на рассвете или ночью
Мамаев курган на закате, на рассвете или ночью
Мамаев курган на закате, на рассвете или ночью
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Что можно увидеть

  • Мамаев курган
  • Парк Победы
  • Аллея пирамидальных тополей
  • Зал воинской славы
  • Скульптура «Скорбящая мать»
  • Скульптура «Родина-мать зовёт»

Описание экскурсии

Мы побываем в парке Победы у подножия Мамаева кургана и найдём дерево вашего региона.

Рассмотрим Аллею пирамидальных тополей, Зал воинской славы, скульптуру «Скорбящая мать» — в ночное время включается подсветка, придающая объектам совершенно иной вид.

Поднимемся на вершину кургана, откуда насладимся рассветом, закатом или видами ночного города.

Посмотрим на скульптуру «Родина-мать зовёт» с необычного ракурса.

А ещё я расскажу:

  • Какими были причины, значение и последствия Сталинградской битвы
  • Откуда взялось это название — Мамаев курган
  • Как строили мемориальный комплекс и каким был первоначальный проект
  • Где находятся сёстры-близняшки Мамаева кургана и скульптуры «Родина-мать зовёт»

Организационные детали

  • Протяжённость маршрута — чуть меньше 3 км, перепад высоты — 72 м
  • Экскурсию можно провести для большего количества человек — до 20. Детали уточняйте в переписке
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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На проспекте им. Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Галина
29 янв 2025
Экскурсия супер!!!
29.01.25 были на экскурсии Мамаев Курган на закате. Экскурсовод Александр- мастер своего дела.
С таким энтузиазмом, любовью и профессионализмом провел экскурсию, что мы не заметили как пролетели два часа. Огромная благодарность!!!!!
Рекомендую всем посетить данную экскурсию!
А
3 янв 2025
Экскурсия понравилась. Доступным языком, но с использованием исторических фактов, даты и события. Было удачное время. Начало экскурсии при дневном свете, попали на смену караула в 15 00, а затем увидели все при подсветке. Будем рекомендовать друзьям и близким.
Экскурсия понравилась. Доступным языком, но с использованием исторических фактов, даты и события. Было удачное время. НачалоЭкскурсия понравилась. Доступным языком, но с использованием исторических фактов, даты и события. Было удачное время. НачалоЭкскурсия понравилась. Доступным языком, но с использованием исторических фактов, даты и события. Было удачное время. НачалоЭкскурсия понравилась. Доступным языком, но с использованием исторических фактов, даты и события. Было удачное время. НачалоЭкскурсия понравилась. Доступным языком, но с использованием исторических фактов, даты и события. Было удачное время. НачалоЭкскурсия понравилась. Доступным языком, но с использованием исторических фактов, даты и события. Было удачное время. НачалоЭкскурсия понравилась. Доступным языком, но с использованием исторических фактов, даты и события. Было удачное время. Начало

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