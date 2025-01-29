Когда день подходит к концу, Мамаев курган превращается в завораживающее зрелище. Экскурсия предлагает уникальную возможность увидеть ключевые памятники в необычное время суток.
Прогулка через парк Победы и Аллею пирамидальных тополей, скульптура «Скорбящая мать» в ночной подсветке - всё это создаёт особую атмосферу.
Рассказ о значении Сталинградской битвы и истории мемориального комплекса делает экскурсию не только зрелищной, но и познавательной
Прогулка через парк Победы и Аллею пирамидальных тополей, скульптура «Скорбящая мать» в ночной подсветке - всё это создаёт особую атмосферу.
Рассказ о значении Сталинградской битвы и истории мемориального комплекса делает экскурсию не только зрелищной, но и познавательной
5 причин купить эту экскурсию
- 🌅 Уникальные виды на рассвете и закате
- 🗿 Знакомство с историей Сталинградской битвы
- 🌃 Ночная подсветка памятников
- 🏞 Прогулка по парку Победы
- 📚 Интересные факты о мемориальном комплексе
Время начала: 00:00, 00:30, 01:00, 01:30, 02:00, 02:30, 03:00, 03:30, 04:00, 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00
Что можно увидеть
- Мамаев курган
- Парк Победы
- Аллея пирамидальных тополей
- Зал воинской славы
- Скульптура «Скорбящая мать»
- Скульптура «Родина-мать зовёт»
Описание экскурсии
Мы побываем в парке Победы у подножия Мамаева кургана и найдём дерево вашего региона.
Рассмотрим Аллею пирамидальных тополей, Зал воинской славы, скульптуру «Скорбящая мать» — в ночное время включается подсветка, придающая объектам совершенно иной вид.
Поднимемся на вершину кургана, откуда насладимся рассветом, закатом или видами ночного города.
Посмотрим на скульптуру «Родина-мать зовёт» с необычного ракурса.
А ещё я расскажу:
- Какими были причины, значение и последствия Сталинградской битвы
- Откуда взялось это название — Мамаев курган
- Как строили мемориальный комплекс и каким был первоначальный проект
- Где находятся сёстры-близняшки Мамаева кургана и скульптуры «Родина-мать зовёт»
Организационные детали
- Протяжённость маршрута — чуть меньше 3 км, перепад высоты — 72 м
- Экскурсию можно провести для большего количества человек — до 20. Детали уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте им. Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Волгограде
Провёл экскурсии для 502 туристов
Политолог, историк по образованию, лектор проекта «Московское долголетие», педагог. Окончил бакалавриат, магистратуру и аспирантуру. 10 лет профессиональной деятельности дали мне возможность заниматься с разными людьми: дети, пенсионеры, студенты и специальноЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Галина
29 янв 2025
Экскурсия супер!!!
29.01.25 были на экскурсии Мамаев Курган на закате. Экскурсовод Александр- мастер своего дела.
С таким энтузиазмом, любовью и профессионализмом провел экскурсию, что мы не заметили как пролетели два часа. Огромная благодарность!!!!!
Рекомендую всем посетить данную экскурсию!
29.01.25 были на экскурсии Мамаев Курган на закате. Экскурсовод Александр- мастер своего дела.
С таким энтузиазмом, любовью и профессионализмом провел экскурсию, что мы не заметили как пролетели два часа. Огромная благодарность!!!!!
Рекомендую всем посетить данную экскурсию!
А
Айталина
3 янв 2025
Экскурсия понравилась. Доступным языком, но с использованием исторических фактов, даты и события. Было удачное время. Начало экскурсии при дневном свете, попали на смену караула в 15 00, а затем увидели все при подсветке. Будем рекомендовать друзьям и близким.
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