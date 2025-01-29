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Когда день подходит к концу, Мамаев курган превращается в завораживающее зрелище. Экскурсия предлагает уникальную возможность увидеть ключевые памятники в необычное время суток.



Прогулка через парк Победы и Аллею пирамидальных тополей, скульптура «Скорбящая мать» в ночной подсветке - всё это создаёт особую атмосферу.



Рассказ о значении Сталинградской битвы и истории мемориального комплекса делает экскурсию не только зрелищной, но и познавательной

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