Вы увидите купеческий Камышин и одно из самых красивых природных мест Волгоградской области.
В программе — прогулка по набережной, городские достопримечательности, рассказы о Поволжье и Щербаковская балка с её скалами, родниками и Стеной слёз.
Описание экскурсии
Камышин
Вы прогуляетесь улицам и осмотрите знаковые локации: набережную, знаменитый «Пряничный домик», Бородинский мост, Музей военной техники под открытым небом и памятник лётчику Алексею Маресьеву.
Вы узнаете:
- как формировались поселения на Волге
- чем знаменит Камышин и как он связан с купечеством
- почему имя Алексея Маресьева так важно для истории города
Щербаковская балка
Природный парк, который часто называют Волжской Швейцарией. Здесь степной пейзаж неожиданно сменяется скальными обрывами, родниками, водопадами и живописными осыпями. Вы увидите реку Щербаковку и Стену слёз.
Мы расскажем:
- как среди степей появились скалы и водопады
- чем интересен микроклимат балки и какие редкие растения и животные встречаются в этих местах
- какие природные особенности выделяют Щербаковскую балку из всех локаций Нижнего Поволжья
Ориентировочный тайминг
7:00 — выезд из Волгограда
8:00 — выезд из Волжского
11:00 — Камышин
13:00 — Щербаковская балка
17:00–21:00 — возвращение в Волжский и Волгоград
Организационные детали
- Питание оплачивается отдельно
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Волгограде и Волжском
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 37 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арина — Организатор в Волгограде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Мы работаем на рынке с 2018 года. За это время обзавелись множеством партнёров, корпоративными клиентами и многотысячной аудиторией путешественников. У нас высокие рейтинги на крупных площадках информационных и картографических сервисов
