Вы увидите купеческий Камышин и одно из самых красивых природных мест Волгоградской области. В программе — прогулка по набережной, городские достопримечательности, рассказы о Поволжье и Щербаковская балка с её скалами, родниками и Стеной слёз.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Камышин

Вы прогуляетесь улицам и осмотрите знаковые локации: набережную, знаменитый «Пряничный домик», Бородинский мост, Музей военной техники под открытым небом и памятник лётчику Алексею Маресьеву.

Вы узнаете:

как формировались поселения на Волге

чем знаменит Камышин и как он связан с купечеством

почему имя Алексея Маресьева так важно для истории города

Щербаковская балка

Природный парк, который часто называют Волжской Швейцарией. Здесь степной пейзаж неожиданно сменяется скальными обрывами, родниками, водопадами и живописными осыпями. Вы увидите реку Щербаковку и Стену слёз.

Мы расскажем:

как среди степей появились скалы и водопады

чем интересен микроклимат балки и какие редкие растения и животные встречаются в этих местах

какие природные особенности выделяют Щербаковскую балку из всех локаций Нижнего Поволжья

Ориентировочный тайминг

7:00 — выезд из Волгограда

8:00 — выезд из Волжского

11:00 — Камышин

13:00 — Щербаковская балка

17:00–21:00 — возвращение в Волжский и Волгоград

Организационные детали