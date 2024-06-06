Неспешные экскурсии Волгограда для пенсионеров

Найдено 25 экскурсий в категории «Для пенсионеров» в Волгограде, цены от 1 070 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мамаев курган: история в камне
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
176 отзывов
Групповая экскурсия на Мамаев курган: подвиги Сталинградской битвы
Каждая деталь Мамаева кургана рассказывает о 200 днях Сталинградской битвы. Осмотрите ключевые композиции, смену Почётного караула и главный монумент
Начало: у Мамаева кургана
Сегодня в 17:30
11 июня в 17:30
1 200 за человека
Мамаев курган: от первого боя до наших дней
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
207 отзывов
Мамаев курган в Волгограде: живая история Сталинградской битвы
Окунитесь в эпоху Великой Отечественной войны, посетив ключевую точку Сталинградской битвы
Начало: у подножия Мемориального комплекса «Героям Сталинг...
10 июня в 18:00
11 июня в 18:30
от 1 070 за человека
Первая встреча с Волгоградом
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
293 отзыва
Популярное предложение
Первая встреча с Волгоградом: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Волгоградом через его исторические события и знаковые места. Узнайте о Сталинградской битве, посетите Мамаев курган и полюбуйтесь Волгой
Начало: На площади Павших Борцов
12 июня в 12:00
23 июня в 09:00
3 500 за всё до 4 чел.
Мамаев курган в деталях
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
254 отзыва
Мамаев курган в деталях
Посетить «визитную карточку» города, расшифровать ее памятники и узнать небанальные факты
Начало: У подножия Мамаева кургана
10 июня в 08:00
11 июня в 17:00
2 667 за всё до 10 чел.
Волгоград - четыре века истории
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
155 отзывов
Волгоград: путеводитель по векам - экскурсия с личным гидом
Познакомьтесь с Волгоградом: от событий древности до героического прошлого, в компании опытного гида
Начало: На Площади Павших борцов
10 июня в 08:30
11 июня в 17:00
2 800 за всё до 8 чел.
Мамаев курган - «главная высота России»
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
317 отзывов
Индивидуальная экскурсия на Мамаев курган - «главная высота России»
Погрузитесь в историю Мамаева кургана, узнайте о Сталинградской битве и знаменитостях, посещавших это место. Уникальная экскурсия для любителей военной истории
Начало: У Мамаева кургана
11 июня в 15:00
13 июня в 13:00
3 338 за всё до 6 чел.
Мамаев курган: групповая иммерсивная экскурсия
🚶 Пешая
Мини-группа
1 час
25 отзывов
Мамаев курган: групповая иммерсивная экскурсия
Погружение в историю Мамаева кургана через аудиопроменад. Узнайте о подвигах героев и создании мемориала с помощью звуковых эффектов и музыки
Начало: у подножия мемориального комплекса «Героям Сталинг...
Расписание: в среду и пятницу в 17:30, в субботу и воскресенье в 12:30 и 14:30
Сегодня в 13:00
Завтра в 12:30
1 600 за человека
Большое знакомство с Волгоградом
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
116 отзывов
Большое знакомство с Волгоградом
Узнать историю города с истоков и побывать на Мамаевом Кургане - автомобильная экскурсия
Начало: На площади Павших борцов у вечного огня
18 июня в 09:00
25 июня в 09:00
4 800 за всё до 3 чел.
Город имени Сталина
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
71 отзыв
Индивидуальная экскурсия «Город имени Сталина» в Волгограде
Погрузитесь в историю Великой Отечественной войны, посетив ключевые места Сталинградской битвы в Волгограде
Начало: На площади Ленина
11 июня в 15:00
13 июня в 13:00
3 338 за всё до 4 чел.
Прошлое в пилястрах: архитектурный облик Волгограда
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
46 отзывов
Прошлое в пилястрах: архитектурный облик Волгограда
Пройти нестандартным маршрутом и раскрыть историю города через его каменные сооружения
Начало: У церкви Иоанна Предтечи
11 июня в 15:30
13 июня в 13:00
3 338 за всё до 4 чел.
Мамаев курган - символ Волгограда
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
84 отзыва
Мамаев курган - символ Волгограда
Посетить «главную высоту России», расшифровать ее скульптуры и узнать о Сталинградской битве
Начало: У Мамаева кургана
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
3 900 за всё до 4 чел.
Иммерсивная обзорная прогулка по Волгограду
🚶 Пешая
Аудиогид
1 час
43 отзыва
Иммерсивная обзорная прогулка по Волгограду: Путешествие в историю
Подарите себе незабываемое путешествие по Волгограду. Следуйте за голосом истории, открывая город с новой стороны
Начало: На Привокзальной площади
Расписание: во вторник и четверг в 17:30, в субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 17:30
1 500 за человека
Экскурсия на Мамаев Курган
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
52 отзыва
Экскурсия на Мамаев Курган
Погрузиться в рассказы о городе-герое и мемориальном комплексе на «главной высоте России»
Начало: У подножия Мамаева Кургана
14 июля в 09:00
1 сен в 09:00
2 400 за всё до 10 чел.
Волгоград сквозь века
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
91 отзыв
Волгоград сквозь века: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Волгограда, пройдя по его знаковым местам и узнавая о легендарных событиях, связанных с городом
Начало: Около Иоанно-Предтеченской церкви
11 июня в 15:30
13 июня в 13:00
3 338 за всё до 5 чел.
Царицын, Сталинград, Волгоград
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
14 отзывов
Царицын, Сталинград, Волгоград
Историческая прогулка по площади Павших Борцов, Аллее Героев и ближайшим достопримечательностям
Начало: Ул. Краснознаменская, сквер Строителей
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
3 250 за всё до 3 чел.
Прогулка по окрестностям музея-панорамы: всё о Сталинградской битве
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
5 отзывов
Прогулка по окрестностям музея-панорамы: всё о Сталинградской битве
Разобрать в деталях историю сражения, которое стало первым шагом на пути к Победе
Начало: На площади имени Ленина
11 июня в 15:30
13 июня в 13:00
2 000 за всё до 6 чел.
В гости к звёздам
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
В гости к звёздам
Прогуляться по самой символичной улице Волгограда и посетить старейший планетарий страны
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 900 за всё до 5 чел.
Центральная набережная - сердце Волгограда
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
15 отзывов
Центральная набережная - сердце Волгограда
Панорамы Волги, погружение в историю города и подробности Сталинградской битвы
Начало: От сквера им. Пушкина
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
3 340 за всё до 3 чел.
Сердце Волгограда - улица Мира
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
3 отзыва
Сердце Волгограда - улица Мира
Погулять по одной из самых красивых улиц города и расшифровать ее архитектурные особенности
Начало: У детско-юношеского центра
11 июня в 15:00
13 июня в 13:00
3 338 за всё до 4 чел.
Забытый Царицын в сердце Волгограда
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
8 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Забытый Царицын - история в сердце Волгограда
Погрузитесь в уникальную атмосферу Волгограда, где каждый шаг открывает страницы истории Царицына
Начало: Напротив входа в музей «Россия - моя история»
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
4 400 за всё до 6 чел.
Волгоград: от ворот до ворот города (в мини-группе)
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
6 отзывов
Волгоград: от ворот до ворот города (в мини-группе)
Прогулка по Волгограду: от ворот до ворот города. Откройте для себя детали, которые не видят даже местные жители. Погрузитесь в атмосферу трёх эпох
Начало: У ж/д вокзала или на центральной набережной
23 июня в 10:30
29 июня в 10:30
1 200 за человека
Волжский: фотоохота на сусликов
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2.5 часа
2 отзыва
Волжский: фотоохота на сусликов
Погрузитесь в атмосферу Волжского, где суслики станут вашими проводниками по историческим местам. Уникальные фото и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: на улице Логинова
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
4 000 за всё до 8 чел.
От нулевого километра - к дому Павлова (в мини-группе)
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
29 отзывов
От нулевого километра - к дому Павлова (в мини-группе)
Узнать о купеческом Царицыне, разрушенном и возрождённом Сталинграде и современном Волгограде
Начало: на площади Павших Борцов
1 200 за человека
По улочкам Царицына
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
2.5 часа
12 отзывов
По улочкам Царицына
Раскрыть тайны старинных домов Волгограда и полюбоваться его панорамой с пожарной каланчи
Начало: На площади Павших Борцов
Завтра в 09:30
11 июня в 09:30
47004 465 за всё до 4 чел.
Оборона Царицына
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Оборона Царицына
На прогулке с историком узнать главное о Гражданской войне
Начало: На улице Гоголя
11 июня в 15:30
13 июня в 13:00
3 338 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    6 июня 2024
    Первая встреча с Волгоградом
    Прекрасный специалист с историческим образованием. Очень много информации успела подать за небольшой отрезок времени.
  • В
    Виктория
    6 июня 2024
    Первая встреча с Волгоградом
    Шикарная экскурсия!!! Посетили много достопримечательностей города и узнали интересные исторические факты. Огромное спасибо Елене за яркие эмоции и впечатления полученные в ходе экскурсии!!!
  • О
    Ольга
    5 июня 2024
    Прошлое в пилястрах: архитектурный облик Волгограда
    Очень интересно и полезно провели время. Даниил профессионал и увлекающийся в свой предмет человек. Уже рекомендовала друзьям,и они воспользовались его услугой экскурсовода. Хорошо, что в нашем городе есть такие люди,как Даниил. С благодарностью!
  • В
    Вероника
    5 июня 2024
    Первая встреча с Волгоградом
    Великолепный экскурсовод! С первых минут становится понятно, что она не только энцекопедически владеет историческим фактами, знаковыми личностями и датами, но
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    и живёт историей своего города. Её повествования погружают в историю и позволяют ощутить себя участником событий, не позволяя остаться равнодушным. Мы получили большое удовольствие и прониклись событиями и подвигами наших соотечественников. От себя очень рекомендуем и экскурсию и экскурсовода, уверены что никто не пожалеет и получит массу положительных, потреатических эмоций.

    Великолепный экскурсовод! С первых минут становится понятно, что она не только энцекопедически владеет историческим фактами, знаковыми
  • О
    Ольга
    5 июня 2024
    Волгоград - четыре века истории
    Заказали экскурсию Волгоград- 4 века истории. С поезда и сразу на встречу с Гидом Дмитрием и Волгоградом. Дмитрий был пунктуален
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    в отличии от нас. Экскурсия очень интересная и содержательная. Нам не помешала даже мошка, которая приехала вместе с нами в Волгоград:-) Рассказ Дмитрия был интересным и увлекательным, что все остальное отходило на задний план. Во время его рассказа перед нами проносились события прошлых лет. Возникали образы. Дмитрий, показывая старые фото города и героев этого города, помогал нам представить все давно произошедшее очень реалистично! Низкий поклон и большое спасибо за такое первое знакомство с Волгоградом. Радует, что и в наше время молодые люди так увлечены историей и так интересно могут ее преподнести нам обычным людям. Нам очень понравилось в Волгограде!

  • В
    Вероника
    5 июня 2024
    Мамаев курган в деталях
    Дмитрий очень симпатичный и знающий экскурсовод. Нам понравилось!
  • Ж
    Жанна
    4 июня 2024
    Мамаев курган: от первого боя до наших дней
    Огромная благодарность Ивану! Два часа просто пролетели! Очень было интересно и познавательно. Давно с таким интересом мы не слушали экскурсовода.
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    Дети в группе на равне со взрослыми были увлечены рассказом Ивана. Сколько цифр, фактов, фамилий он знает! Наивысшую оценку его труду! Спасибо Вам большое!

  • О
    Ольга
    4 июня 2024
    Экскурсия на Мамаев Курган
    Была на экскурсии с сыном 29 мая 2024 года, очень понравилось!!! Анастасия два часа рассказывала нам всю историю Сталинградской битвы,
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    создание и историю Мамаева Кургана и было очень интересно, время пролетело незаметно. Во время экскурсии, как раз во время, подошли к залу Воинской Славы и посмотрели смену караула! На улице было жарко, и я думала сын не выдержит такой длительный подъем, но Анастасия все учла и выбирала теневые места для рассказа! Очень понравилось! Рекомендую! Отличная цена за индивидуальную экскурсию!

    Была на экскурсии с сыном 29 мая 2024 года, очень понравилось!!! Анастасия два часа рассказывала нам
  • И
    Ирина
    4 июня 2024
    Мамаев курган: от первого боя до наших дней
    Спасибо Ивану! Экскурсия очень понравилась.
  • И
    Иван
    4 июня 2024
    Мамаев курган в деталях
    Очень вовлеченный и эрудированный экскурсовод, пунктуальный. Знает материала и историю, может ответить на любой вопрос по теме и не только. Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «Для пенсионеров»

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