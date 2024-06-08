Увидеть крупнейшую в Европе гидроэлектростанцию и посетить важный мемориальный комплекс
Волгоград поразит вас своими масштабами — он протянулся вдоль берега Волги на целых 110 километров! Вы отправитесь исследовать отдаленные северные районы города, погрузитесь в историю мемориала «Остров Людникова» и оцените знаменитую Волжскую ГЭС. А также рассмотрите «танцующий» мост и очаруетесь живописной Центральной набережной.
В Волгограде много знаменитых мест, связанных с боевой славой. Но лишь искушенные путешественники знают о существовании «Острова Людникова». Это небольшой участок береговой линии, который осенью 1942 года защищали воины стрелковой дивизии полковника Людникова. Вы поймете, где размещался их командный пункт, и увидите памятник связистам с позывным «Ролик» и дом директора завода «Баррикады».
Могучая Волжская ГЭС
Вы пересечете крупнейшую в Европе гидроэлектростанцию — Волжскую ГЭС — и познакомитесь с историей города Волжский, спутника Волгограда. Проедете по Волго-Ахтубинской пойме и, если повезет, увидите цветение лотосов. А также рассмотрите знаменитый на весь мир «танцующий» мост и оцените красоту современной Центральной набережной Волгограда.
Музей ВоЛгА
Что такое отряд «Волга» и какие важные артефакты нашли за время работы его участники? Вы увидите старинное оружие, боеприпасы, личные вещи и медали солдат советской армии и противника. Собственными руками вы прикоснетесь к истории сражения, перевернувшего весь ход Второй Мировой и Великой Отечественной войны.
Организационные детали
Экскурсия проходит на 8-местном минивэне. Транспортные расходы включены в стоимость.
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
Если вас больше 4 человек, доплата за каждого участника составит 1200 рублей
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — Организатор в Волгограде
Провёл экскурсии для 3860 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Наша компания работает на туристическом рынке с 1998 года. Мы проводим как классические, так и авторские оригинальные экскурсии и постоянно разрабатываем новые интересные маршруты. Наша цель — ваш комфорт, хорошее настроение и только приятные воспоминания о Волгограде!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников
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Елена
8 июня 2024
Большое спасибо нашему гиду Семену и водителю Руслану! Ездили с сыном 12 лет, поездка была очень комфортной и интересной. Неожиданно для себя открыли много нового, маршрут построен грамотно, места впечатляют своей историей. Рекомендую!
А
Анна
19 мая 2024
Спасибо огромное Семёну, нашему гиду и Руслану водителю! Семён большой молодец!!! Очень приятно было с ним общаться!
Наталья
19 мая 2024
У нас был экскурсовод Семëн. Узнали очень много нового и интересного. Семëн обладает поистине энциклопедическими знаниями об истории Волгограда. Активно поддерживает беседу на любую предлагаемую тему. Очень вежливый и приятный молодой человек. Экскурсией остались очень довольны. Рекомендую!
алексндр
14 мая 2024
хорошая. легкая и добрая экскурсия. посетили ее в вечернее время. без всякой спешки все успели посмотреть и посетить. было интересно. рекомендуем
Л
Любовь
9 мая 2024
Спасибо большое за экскурсию. Семен проводил у нас экскурсию, замечательный молодой человек с большим багажом знаний. Очень интересно. Удачи вам!!!
Евгений
7 мая 2024
Прошло некоторое время после этой экскурсии. Хочется быть объективным и правдивым, чтобы с одной стороны подчеркнуть реальные преимущества, но и рассказать о недостатки которые, к сожалению есть. Расскажу все как читать дальше
на духу.
Забрали нас с нулевого километра и сразу началась экскурсия. Автомобиль достаточно комфортный, водитель не гоняет, ремни безопасности присутствуют.
С первых метров поездки экскурсовод Семен стал выстраивать свою речь по экскурсии. Рассказывает он действительно хорошо, дополнительные вопросы его не пугают и он действительно знает свой край и то, что рассказывается в экскурсии. Доехали до острова Людникова. Тут конечно было много информации интересной, которую не знали, но из-за того что наши с женой пытливые умы начали задавать дополнительные вопросы, мы тут же стали выбиваться из тайминга. Началось поторапливание. Не было времени поразглядывать, остановиться действительно, замедлиться и прочувствовать место где проходит экскурсия. Это чувство нас больше не покидало. Так как есть условные 4 часа в которые нужно все уместить. Да, безусловно я понимаю что если гости города будут останавливаться на час на каждой точке, это ни к чему хорошему не приведет. Но дать 5-15 минут я считаю надо людям чтобы они на каждой из точек остались один-на-один с местом куда приехали. Тем боле что в программе заявлен ещё и музей, которого не было. Удивительно куда бы он уместился, я даже не понимаю.
На ГЭС тоже работа самого экскурсовода избыточна, потому что там тоже хотелось задержаться на несколько минут чтобы посмотреть за работой водосброса. Вместо этого Семен (как мы ему не намекали на это) стоял над душой😂 вроде как лучше хотел, чтобы мы могли задать вопросы. Но получилось как получилось. Опять же спешка.
Следующая точка город Волжский. Там тоже пробежались практически по нескольким центральным местам и поехали в обратный путь в Волгоград.
В итоге вернулись обратно через 4 часа и 7 минут. Четко в тайминг. С одной стороны конечно для компании проводящей такой тур хорошо. Но у нас остался осадочек что экскурсия подаваемая под соусом индивидуальной - небольшой группой из индивидуального имела только название. Кстати, пробок даже не было! Если бы были пробки, наверное, спешили ещё больше
Резюме: эта поездка должна занимать минимум 5 часов без музея который заявлен. Семену прокачать чуткость и индивидуальный подход. И тогда можно было бы поставить 5 баллов
Е
Елена
7 мая 2024
Экскурсия просто обязательна к посещению, так как с ней в полной мере понимаешь ход Битвы и героизм наших солдат и командиров!!! Посмотрели также ГЭС и трудовой подвиг по возведению такого мощного сооружения, и весенний сброс воды!!! Было очень жарко, но все переезды были на авто с кондиционером, все очень комфортно!!! Рекомендуем обязательно посетить эту экскурсию!!!
Л
Лариса
1 мая 2024
Гид Семён. Благодарю от всего сердца нашего гида и нашего водителя за великолепную экскурсию. Желаю вам здоровья, мира и благополучия. Всего доброго. Лариса.
Ю
Юлия
28 апр 2024
Очень, очень понравилось как вёл экскурсовод Семен. О встрече напомнили заранее, утром все вовремя, на семью из трёх человек была предоставлено маршрутное такси. Несмотря на молодой возраст невероятно четкое, структурированное, читать дальше
дополненное интересными фактами изложение материала. Очень правильная речь. Из-за пробок экскурсия шла более 4-х часов, все это время Семён постоянно с любовью рассказывал о родном Волгограде. Человек огромных знаний, даже успели поиграть с ребенком в настольную игру про Волгоград. Очень подробное изложение военных событий, с распечатки, наглядным материалом, что было очень интересно нашему школьнику, события, люди, разрушенные здания, даже река, все стало знакомым. После экскурсии только восторг и от экскурсовода и от подачи информации. Семён ответил на все наши вопросы, посоветовал где купить сувениры, поесть, что еще посмотреть, очень тёплое отношение к гостям города. Очень советуем.
Т
Татьяна
25 апр 2024
Очень понравилась экскурсия, маршрут продуман. Многое узнали и посмотрели.
Н
Наталья
22 апр 2024
Добрый день! Всей нашей семье очень понравилась данная экскурсия! Семен мастер своего дела,очень увлеченный и приятный молодой человек. Спасибо ему,водителю Сергею и всей вашей команде!
Светлана
19 апр 2024
Была очень интересная экскурсия! Большое спасибо!
Н
Наталия
17 апр 2024
Все прошло отлично, встретили в назначенное время, не торопили, спокойно все показывали, рассказывали. Гид Семен был доброжелателен.
Е
Елена
14 апр 2024
Нам очень понравилось. Спасибо большое Игорю за такую объемную, очень познавательную и интересную экскурсию. Рекомендую!
И
Ирина
5 янв 2024
Были на экскурсии 03.01. Встретились с Игорем вовремя. Экскурсия проходила на автомобиле. Посетили запланированные места и даже больше. Игорь-коренной житель Волгогорада, любит свой город и много знает фактов, которых не найти в открытом доступе. Спасибо за экскурсию!
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