читать дальше

на духу.



Забрали нас с нулевого километра и сразу началась экскурсия. Автомобиль достаточно комфортный, водитель не гоняет, ремни безопасности присутствуют.



С первых метров поездки экскурсовод Семен стал выстраивать свою речь по экскурсии. Рассказывает он действительно хорошо, дополнительные вопросы его не пугают и он действительно знает свой край и то, что рассказывается в экскурсии. Доехали до острова Людникова. Тут конечно было много информации интересной, которую не знали, но из-за того что наши с женой пытливые умы начали задавать дополнительные вопросы, мы тут же стали выбиваться из тайминга. Началось поторапливание. Не было времени поразглядывать, остановиться действительно, замедлиться и прочувствовать место где проходит экскурсия. Это чувство нас больше не покидало. Так как есть условные 4 часа в которые нужно все уместить. Да, безусловно я понимаю что если гости города будут останавливаться на час на каждой точке, это ни к чему хорошему не приведет. Но дать 5-15 минут я считаю надо людям чтобы они на каждой из точек остались один-на-один с местом куда приехали. Тем боле что в программе заявлен ещё и музей, которого не было. Удивительно куда бы он уместился, я даже не понимаю.



На ГЭС тоже работа самого экскурсовода избыточна, потому что там тоже хотелось задержаться на несколько минут чтобы посмотреть за работой водосброса. Вместо этого Семен (как мы ему не намекали на это) стоял над душой😂 вроде как лучше хотел, чтобы мы могли задать вопросы. Но получилось как получилось. Опять же спешка.



Следующая точка город Волжский. Там тоже пробежались практически по нескольким центральным местам и поехали в обратный путь в Волгоград.



В итоге вернулись обратно через 4 часа и 7 минут. Четко в тайминг. С одной стороны конечно для компании проводящей такой тур хорошо. Но у нас остался осадочек что экскурсия подаваемая под соусом индивидуальной - небольшой группой из индивидуального имела только название. Кстати, пробок даже не было! Если бы были пробки, наверное, спешили ещё больше



Резюме: эта поездка должна занимать минимум 5 часов без музея который заявлен. Семену прокачать чуткость и индивидуальный подход. И тогда можно было бы поставить 5 баллов