Познавательные экскурсии на природе в Волгограде

Найдено 7 экскурсий в категории «Природа и пейзажи» в Волгограде, цены от 3 250 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прогулка на парусной яхте вдоль Волгограда
🛥 На яхте
скидка
5%
Индивидуальная
2 часа
42 отзыва
Прогулка на парусной яхте: Волгоград с водной глади
Исключительная возможность познакомиться с Волгоградом, наслаждаясь комфортом и видами с парусной яхты
Начало: В яхт-клубе Алькор
«В приятной беседе за кружкой чая узнаете, на каком острове спрятано сокровище Стеньки Разина, как связан Альфред Нобель с главным парком Волгограда и почему природный парк «Волго-Ахтубинская пойма» можно увидеть из космоса»
Сегодня в 13:00
Завтра в 00:00
1599015 191 за всё до 8 чел.
Город имени Сталина
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
71 отзыв
Индивидуальная экскурсия «Город имени Сталина» в Волгограде
Погрузитесь в историю Великой Отечественной войны, посетив ключевые места Сталинградской битвы в Волгограде
Начало: На площади Ленина
«Музей-заповедник «Сталинградская битва» (снаружи), дом Павлова, мельницу Гергардта и экспозицию военной техники»
11 июня в 15:00
13 июня в 13:00
3 338 за всё до 4 чел.
Царицын, Сталинград, Волгоград
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
14 отзывов
Царицын, Сталинград, Волгоград
Историческая прогулка по площади Павших Борцов, Аллее Героев и ближайшим достопримечательностям
Начало: Ул. Краснознаменская, сквер Строителей
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
3 250 за всё до 3 чел.
Центральная набережная - сердце Волгограда
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
15 отзывов
Центральная набережная - сердце Волгограда
Панорамы Волги, погружение в историю города и подробности Сталинградской битвы
Начало: От сквера им. Пушкина
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
3 340 за всё до 3 чел.
Солёное озеро Баскунчак и гора Богдо
Индивидуальная
12 часов
4 отзыва
Индивидуальная экскурсия: Солёное озеро Баскунчак и гора Богдо
Погрузитесь в мир древних легенд и целебных вод на экскурсии к озеру Баскунчак и горе Богдо
Начало: По договорённости
«Вы узнаете о природных особенностях Баскунчака, его истории со времен Великого шелкового пути и целебных свойствах, схожих с характеристиками Мёртвого моря»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
10 000 за всё до 6 чел.
Путешествие во времени. Таинственная Сарепта
🚌 На автобусе
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Путешествие во времени. Таинственная Сарепта
Начало: Площадь Павших Борцов, Нулевой километр
«Другой Волгоград На этой насыщенной экскурсии Вы узнаете о колонизации края, его заселении и освоении природных богатств»
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
от 6 000 за всё до 3 чел.
Пешеходная обзорная экскурсия по Волгограду
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Пешеходная обзорная экскурсия по Волгограду: путешествие сквозь века
Погрузитесь в уникальную атмосферу Волгограда, где каждый шаг открывает новую страницу истории. Вечерняя прогулка, полная открытий
Начало: Ул. 10-й Дивизии НКВД, 5А
Расписание: Будни: с 18:00, выходные с 14:00
1 июля в 14:00
2 июля в 14:00
4 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лия
    26 мая 2024
    Центральная набережная - сердце Волгограда
    Хотим выразить благодарность за экскурсию 24 мая. Дмитрий интересный рассказчик, знающий историю, много разных деталей. Экскурсия была очень познавательной, время пролетело незаметно.
  • А
    Алексей
    23 мая 2024
    Прогулка на парусной яхте вдоль Волгограда
    Мы побывали на этой экскурсии в самом конце апреля. Поэтому пошли по второму маршруту, который оказался не менее привлекательнее основного.
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    Благодаря нашему замечательному капитану Александру, и его верному помощнику Никите, мы здорово провели время и надышались романтикой Волги! Экскурсия прошла в душевной и дружеской атмосфере. Мы узнали интересные факты и истории про Волгоград и его окрестности. Даже, поучаствовали в весёлой и увлекательной викторине)) Будем вас рекомендовать, обязательно! До новых встреч!)

  • Н
    Наталья
    17 мая 2024
    Прогулка на парусной яхте вдоль Волгограда
    Самые лучшая команда. Внимательные, общительные и очень честные! Сейчас очень мало таких людей. Если будем ещё в Волгограде, обязательно повторим поездку на яхте.
    Самые лучшая команда. Внимательные, общительные и очень честные! Сейчас очень мало таких людей. Если будем ещёСамые лучшая команда. Внимательные, общительные и очень честные! Сейчас очень мало таких людей. Если будем ещё
  • И
    Ирина
    16 мая 2024
    Прогулка на парусной яхте вдоль Волгограда
    Если все остальные экскурсоводы уделяли время периоду ВОВ, то Александр во время нашего путешествия рассказал много всего из давнего прошлого
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    Царицына/Волгограда! Замечательный рассказчик. Яхта красивая, паруса развернули и вообще - огонь!! С погодой повезло, такого заката мы давно не видели) И вообще дети фоткались и говорили, что они в Дубае на отдыхе) чисто, приветливо. Мы правда не успели шампанское прикупить, так что поедете, не забудьте) Поездку однозначно рекомендуем!!! понравилось всем без исключения - родителям, детям и внукам!!

  • А
    Анна
    13 мая 2024
    Город имени Сталина
    Добрый день, спасибо огромное за познавательную экскурсию Даниилу. Очень подробно все рассказал, ответил на все интересующие вопросы, рекомендую.
  • а
    алексндр
    13 мая 2024
    Город имени Сталина
    Отличная экскурсия. Без спешки обошли центр города и прокатились на метротреме. . Рекомендуем
  • А
    Алексей
    26 апреля 2024
    Солёное озеро Баскунчак и гора Богдо
    Увидели все. Отлично. Если бы было возможно найти более живописные места на озере - тогда вообще супер, но нам про проблемы рассказали.
  • Н
    Надежда
    19 апреля 2024
    Солёное озеро Баскунчак и гора Богдо
    Заказывали индивидуальную экскурсию на гору Богдо и озеро Баскунчак. Очень хотелось увидеть цветение тюльпанов. Всё прошло превосходно, от организации до
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    самой поездки. На все вопросы при планировании ответили исчерпывающее и практически мгновенно. Автомобиль фольксваген поло с кондиционером, дорога в четыре часа пролетела почти незаметно. Денис прекрасный рассказчик и отличный водитель. Часть дороги к горе проходит по грунтовке, но проехали очень мягко. Виды с горы фантастические, действительно одно из чудес России, тюльпаны у подножия цветут, степь ими усыпана. Пляжи Баскунчака в апреле ещё не открыты, но смогли спуститься и полюбоваться самим озером. Спасибо большое организаторам. Рекомендуем!

  • Н
    Надежда
    9 апреля 2024
    Город имени Сталина
    Очень понравилась экскурсия "Город имени Сталина". Мы брали большую экскурсию продолжительностью 5 часов. Хотя до этого уже бывали в Волгограде,
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    однако Даниил рассказал много нового и интересного по истории города. Супер классная экскурсия, после которой из разрозненных знаний появилась "полная картина" происходящего в те страшные далекие времена войны. Всем, кто интересуется военной историей, смело рекомендую данную экскурсию, абсолютно точно останетесь довольны и получите массу впечатлений.

  • О
    Ольга
    6 ноября 2023
    Путешествие во времени. Таинственная Сарепта
    Экскурсия неплохая, гид Людмила Анатольевна рассказывала бесперебойно обо всем, что видели и более, отличный профессионал! Но в экскурсии значится посещение
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    В-Д канала,но организаторы сказали, что в нашем туре его нет. Но на сайте он есть в списке для посещения. Спасибо нашему гиду и водителю, которые любезно согласились все-таки отвезти нас к каналу и к памятнику Ленина. Про водителя Александра(похож на Ягудина)хочется сказать отдельно-очень хороший человек,а уж какой виртуоз вождения-6 звЁзд!!

Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «Природа и пейзажи»

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  1. Прогулка на парусной яхте вдоль Волгограда
  2. Город имени Сталина
  3. Царицын, Сталинград, Волгоград
  4. Центральная набережная - сердце Волгограда
  5. Солёное озеро Баскунчак и гора Богдо
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  2. Самое главное
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  4. Родина-мать зовёт!
  5. Центральная набережная Волгограда
  6. Мельница Гергардта
  7. Набережная
  8. Музей-панорама "Сталинградская битва"
  9. ГЭС
  10. Волжская ГЭС
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