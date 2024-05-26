1 чел.
По популярности
скидка
5%
Индивидуальная
2 часа
Прогулка на парусной яхте: Волгоград с водной глади
Исключительная возможность познакомиться с Волгоградом, наслаждаясь комфортом и видами с парусной яхты
Начало: В яхт-клубе Алькор
«В приятной беседе за кружкой чая узнаете, на каком острове спрятано сокровище Стеньки Разина, как связан Альфред Нобель с главным парком Волгограда и почему природный парк «Волго-Ахтубинская пойма» можно увидеть из космоса»
Сегодня в 13:00
Завтра в 00:00
1599015 191₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Индивидуальная экскурсия «Город имени Сталина» в Волгограде
Погрузитесь в историю Великой Отечественной войны, посетив ключевые места Сталинградской битвы в Волгограде
Начало: На площади Ленина
«Музей-заповедник «Сталинградская битва» (снаружи), дом Павлова, мельницу Гергардта и экспозицию военной техники»
11 июня в 15:00
13 июня в 13:00
3 338₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Царицын, Сталинград, Волгоград
Историческая прогулка по площади Павших Борцов, Аллее Героев и ближайшим достопримечательностям
Начало: Ул. Краснознаменская, сквер Строителей
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
3 250₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Центральная набережная - сердце Волгограда
Панорамы Волги, погружение в историю города и подробности Сталинградской битвы
Начало: От сквера им. Пушкина
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
3 340₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная экскурсия: Солёное озеро Баскунчак и гора Богдо
Погрузитесь в мир древних легенд и целебных вод на экскурсии к озеру Баскунчак и горе Богдо
Начало: По договорённости
«Вы узнаете о природных особенностях Баскунчака, его истории со времен Великого шелкового пути и целебных свойствах, схожих с характеристиками Мёртвого моря»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
10 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Путешествие во времени. Таинственная Сарепта
Начало: Площадь Павших Борцов, Нулевой километр
«Другой Волгоград На этой насыщенной экскурсии Вы узнаете о колонизации края, его заселении и освоении природных богатств»
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
от 6 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Пешеходная обзорная экскурсия по Волгограду: путешествие сквозь века
Погрузитесь в уникальную атмосферу Волгограда, где каждый шаг открывает новую страницу истории. Вечерняя прогулка, полная открытий
Начало: Ул. 10-й Дивизии НКВД, 5А
Расписание: Будни: с 18:00, выходные с 14:00
1 июля в 14:00
2 июля в 14:00
4 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛия26 мая 2024Хотим выразить благодарность за экскурсию 24 мая. Дмитрий интересный рассказчик, знающий историю, много разных деталей. Экскурсия была очень познавательной, время пролетело незаметно.
- ААлексей23 мая 2024Мы побывали на этой экскурсии в самом конце апреля. Поэтому пошли по второму маршруту, который оказался не менее привлекательнее основного.
- ННаталья17 мая 2024Самые лучшая команда. Внимательные, общительные и очень честные! Сейчас очень мало таких людей. Если будем ещё в Волгограде, обязательно повторим поездку на яхте.
- ИИрина16 мая 2024Если все остальные экскурсоводы уделяли время периоду ВОВ, то Александр во время нашего путешествия рассказал много всего из давнего прошлого
- ААнна13 мая 2024Добрый день, спасибо огромное за познавательную экскурсию Даниилу. Очень подробно все рассказал, ответил на все интересующие вопросы, рекомендую.
- аалексндр13 мая 2024Отличная экскурсия. Без спешки обошли центр города и прокатились на метротреме. . Рекомендуем
- ААлексей26 апреля 2024Увидели все. Отлично. Если бы было возможно найти более живописные места на озере - тогда вообще супер, но нам про проблемы рассказали.
- ННадежда19 апреля 2024Заказывали индивидуальную экскурсию на гору Богдо и озеро Баскунчак. Очень хотелось увидеть цветение тюльпанов. Всё прошло превосходно, от организации до
- ННадежда9 апреля 2024Очень понравилась экскурсия "Город имени Сталина". Мы брали большую экскурсию продолжительностью 5 часов. Хотя до этого уже бывали в Волгограде,
- ООльга6 ноября 2023Экскурсия неплохая, гид Людмила Анатольевна рассказывала бесперебойно обо всем, что видели и более, отличный профессионал! Но в экскурсии значится посещение
Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «Природа и пейзажи»
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