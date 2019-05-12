Описание экскурсии«Хорошо иметь домик в деревне!» — вздохнули вы, а мы уже подготовили для вас увлекательную и очень познавательную экскурсию в междуречье Волги и Дона к самым настоящим казакам. Ведь приехать в Волгоград и не побывать в казачьем краю просто недопустимо! Сам домик находится на территории казачьей усадьбы конца 19 века в Иловлинском музее казачьей архитектуры и быта — в краю Тихого Дона. Вас не просто примут с хлебом-солью, но и предложат самим стать казаками после настоящего обряда посвящения, покататься на казачьих лошадях и отведать блюда казачьей кухни под зажигательные песни и пляски фольклорного коллектива. Речка под названием Иловля, красивая природа и домашняя живность станут прекрасным фоном для познавательной экскурсии с погружением в самобытную и очень богатую культуру и традиции донских казаков с их драматичной и неоднозначной историей. До и после Казачьего куреня вы будете слушать путевую экскурсию о великих сражениях времен Великой Отечественной 1941-45 гг. и гражданской войн, увидите остатки Петров вала и получите ответы на многие вопросы. И когда усталые, но довольные вы соберетесь в обратный путь, вы снова скажете — «Хорошо иметь домик в деревне!»
По субботам в 10:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Музей «Казачий курень»
- Сероводородный источник (сезонно)
Что включено
- Транспортно-экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Обед за доп. плату 850 руб/чел, входные билеты - 700 руб/чел, посвящение в казаки - 6500 руб за всех, катание на лошадях 800 руб/чел,
Место начала и завершения?
Нулевой километр, Площадь Павших Борцов
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 45 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
12 мая учителя, родители, дети МБОУ СОШ №1 города Воронежа были с экскурсией в Волгограде. Я много путешествую с детьми и была в разных городах нашей страны, но такого великолепного
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М
12 мая учителя, родители, дети МБОУ СОШ №1 города Воронежа были с экскурсией в Волгограде. Я много путешествую с детьми и была в разных городах нашей страны, но такого великолепного
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Ю
Девочки, спасибо большое за организацию хорошего настроения в пути особенно хочу отметить идею занять детей и оставить небольшой презент. Уже посоветовала друзьям и знакомым, так что ждем повторения. Желающие уже есть. И большое спасибо Антонине за приветливость и влюбленность в свою работу. Очень понравилось это небольшое путешествие. Рекомендую!
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4
Хочу поблагодарить за праздник, который нам вчера устроили. Все было великолепно! Экскурсия незабываемая, автобусная перевозка отличная. Все экскурсоводы и сопровождающие на высшем уровне. Огромная благодарность от детей и от нас за поездку и незабываемые впечатления!
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4
Хочу поблагодарить за праздник, который нам вчера устроили. Все было великолепно! Экскурсия незабываемая, автобусная перевозка отличная. Все экскурсоводы и сопровождающие на высшем уровне. Огромная благодарность от детей и от нас за поездку и незабываемые впечатления!
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3
Большое спасибо за организацию поездки! Детям и нам все понравилось! Масса впечатлений! Экскурсия содержательная, интересная, насыщенная. В плане питания все понравилось. Погода была на нашей стороне! Город очень понравился! Все довольны!!!! Спасибо!!!
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