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Семен Ваш гид в Волгограде Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 28 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-45 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 8 отзывов 6 часов На автобусе Можно с детьми Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии «Хорошо иметь домик в деревне!» — вздохнули вы, а мы уже подготовили для вас увлекательную и очень познавательную экскурсию в междуречье Волги и Дона к самым настоящим казакам. Ведь приехать в Волгоград и не побывать в казачьем краю просто недопустимо! Сам домик находится на территории казачьей усадьбы конца 19 века в Иловлинском музее казачьей архитектуры и быта — в краю Тихого Дона. Вас не просто примут с хлебом-солью, но и предложат самим стать казаками после настоящего обряда посвящения, покататься на казачьих лошадях и отведать блюда казачьей кухни под зажигательные песни и пляски фольклорного коллектива. Речка под названием Иловля, красивая природа и домашняя живность станут прекрасным фоном для познавательной экскурсии с погружением в самобытную и очень богатую культуру и традиции донских казаков с их драматичной и неоднозначной историей. До и после Казачьего куреня вы будете слушать путевую экскурсию о великих сражениях времен Великой Отечественной 1941-45 гг. и гражданской войн, увидите остатки Петров вала и получите ответы на многие вопросы. И когда усталые, но довольные вы соберетесь в обратный путь, вы снова скажете — «Хорошо иметь домик в деревне!»

По субботам в 10:00 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Музей «Казачий курень»

Сероводородный источник (сезонно) Что включено Транспортно-экскурсионное обслуживание Что не входит в цену Обед за доп. плату 850 руб/чел, входные билеты - 700 руб/чел, посвящение в казаки - 6500 руб за всех, катание на лошадях 800 руб/чел, Место начала и завершения? Нулевой километр, Площадь Павших Борцов Когда и сколько длится? Когда: По субботам в 10:00 Экскурсия длится около 6 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 45 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.