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Казачий курень, Дедушкина пасека, Верёвочный городок

5
5 отзывов
Владимир Д.
Владимир Д. – Гид из Волгограда
Казачий курень, Дедушкина пасека, Верёвочный городок
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🚌На автобусе
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-45 человек

  • 15 000 ₽ за экскурсию

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Казачий курень, Дедушкина пасека, Верёвочный городок
Казачий курень, Дедушкина пасека, Верёвочный городок

Что вы увидите

  • музей "Казачий курень"
  • сероводородный источник
  • посещение веревочного парка и дедушкиной пасеки.
«Хорошо иметь домик в деревне! » — вздохнули вы, а мы уже подготовили для вас увлекательную и очень познавательную экскурсию ⛳ в междуречье Волги и Дона к самым настоящим казакам. Ведь приехать в Волгоград и не побывать в казачьем краю просто недопустимо! Сам домик находится на территории казачьей усадьбы конца 19 века в Иловлинском музее казачьей архитектуры и быта — в краю Тихого Дона. Вас не просто примут с хлебом-солью, но и предложат самим стать казаками после настоящего обряда посвящения, покататься на казачьих лошадях и отведать блюда казачьей кухни 🥧 под зажигательные песни и пляски фольклорного коллектива.
Речка под названием Иловля, красивая природа и домашняя живность станут прекрасным фоном для познавательной экскурсии 🧭 с погружением в самобытную и очень богатую культуру и традиции донских казаков с их драматичной и неоднозначной историей 📖. Так же мы посетим Дедушкину пасеку и Верёвочный городок.
До и после Казачьего куреня вы будете слушать путевую экскурсию о великих сражениях времен Великой Отечественной 1941-45 гг. и гражданской войн, увидите остатки Петров вала и получите ответы на многие вопросы. И когда усталые, но довольные вы соберетесь в обратный путь, вы снова скажете — «Хорошо иметь домик в деревне! »
Что входит
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание
  • входные билеты в музей и веревочный парк
  • дегустация мёда.
Что не входит
  • Обед за доп. плату
  • катание на лошадях
  • выступление ансамбля
Начало и место завершения
🚩 Нулевой километр, Площадь Павших Борцов. ул. Мира
Казачий курень, Дедушкина пасека, Верёвочный городок
Казачий курень, Дедушкина пасека, Верёвочный городок
Казачий курень, Дедушкина пасека, Верёвочный городок

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Владимир Д.
Владимир Д.
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5 отзывов оставили туристы

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