«Хорошо иметь домик в деревне! » — вздохнули вы, а мы уже подготовили для вас увлекательную и очень познавательную экскурсию ⛳ в междуречье Волги и Дона к самым настоящим казакам. Ведь приехать в Волгоград и не побывать в казачьем краю просто недопустимо! Сам домик находится на территории казачьей усадьбы конца 19 века в Иловлинском музее казачьей архитектуры и быта — в краю Тихого Дона. Вас не просто примут с хлебом-солью, но и предложат самим стать казаками после настоящего обряда посвящения, покататься на казачьих лошадях и отведать блюда казачьей кухни 🥧 под зажигательные песни и пляски фольклорного коллектива.

Речка под названием Иловля, красивая природа и домашняя живность станут прекрасным фоном для познавательной экскурсии 🧭 с погружением в самобытную и очень богатую культуру и традиции донских казаков с их драматичной и неоднозначной историей 📖. Так же мы посетим Дедушкину пасеку и Верёвочный городок.

До и после Казачьего куреня вы будете слушать путевую экскурсию о великих сражениях времен Великой Отечественной 1941-45 гг. и гражданской войн, увидите остатки Петров вала и получите ответы на многие вопросы. И когда усталые, но довольные вы соберетесь в обратный путь, вы снова скажете — «Хорошо иметь домик в деревне! »