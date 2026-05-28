Маршрут для тех, кто хочет увидеть Волгоградскую область с неожиданной стороны. Нас встретят тихая Дубовка, дореволюционный храм и дуб, под которым, по легенде, отдыхали Разин и Пугачёв. Затем гора Шихан с волжскими панорамами и Александровский грабен — геологический разлом с необычным рельефом.

Описание экскурсии

Дубовка

Вы пройдётесь по городу на Волге, связанному с Волгодонской переволокой, торговлей и историей золотоордынского Бельджамена. Увидите старую архитектуру и узнаете, как жил волжский посад.

Покровская церковь

Она построена в 1849 году. Это единственный дореволюционный храм Дубовки. Внутри сохранились росписи середины 19 века.

Имение купцов Казеевых

На его территории растёт знаменитый дуб возрастом более 500 лет. По легенде, под ним отдыхали Степан Разин и Емельян Пугачёв.

Шихан и панорамы Волги

В станице Суводской вы подниметесь на гору Шихан. С высоты откроются Волга, степи и окрестности.

Александровский грабен

Здесь вы рассмотрите разноцветные слои пород разных геологических эпох, узнаете, как миллионы лет назад формировался местный рельеф, прогуляетесь по окрестностям и сделаете атмосферные фотографии.

Ориентировочный тайминг

8:00 — выезд из Волгограда

9:00 — выезд из Волжского

10:00–17:00 — экскурсионная программа

17:00–18:00 — возвращение в Волжский и Волгоград

Организационные детали