Купеческая Дубовка, гора Шихан и пейзажи Александровского грабена
Из Волгограда на автобусе - к старинным улицам и неземным ландшафтам
Маршрут для тех, кто хочет увидеть Волгоградскую область с неожиданной стороны.
Нас встретят тихая Дубовка, дореволюционный храм и дуб, под которым, по легенде, отдыхали Разин и Пугачёв.
Затем гора Шихан с волжскими панорамами и Александровский грабен — геологический разлом с необычным рельефом.
Описание экскурсии
Дубовка
Вы пройдётесь по городу на Волге, связанному с Волгодонской переволокой, торговлей и историей золотоордынского Бельджамена. Увидите старую архитектуру и узнаете, как жил волжский посад.
Покровская церковь
Она построена в 1849 году. Это единственный дореволюционный храм Дубовки. Внутри сохранились росписи середины 19 века.
Имение купцов Казеевых
На его территории растёт знаменитый дуб возрастом более 500 лет. По легенде, под ним отдыхали Степан Разин и Емельян Пугачёв.
Шихан и панорамы Волги
В станице Суводской вы подниметесь на гору Шихан. С высоты откроются Волга, степи и окрестности.
Александровский грабен
Здесь вы рассмотрите разноцветные слои пород разных геологических эпох, узнаете, как миллионы лет назад формировался местный рельеф, прогуляетесь по окрестностям и сделаете атмосферные фотографии.
Ориентировочный тайминг
8:00 — выезд из Волгограда 9:00 — выезд из Волжского 10:00–17:00 — экскурсионная программа 17:00–18:00 — возвращение в Волжский и Волгоград
Организационные детали
Питание оплачивается отдельно
С вами будет один из гидов нашей команды
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Базовый билет
3600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Волгограде или Волжском
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Арина — Организатор в Волгограде
Мы работаем на рынке с 2018 года. За это время обзавелись множеством партнёров, корпоративными клиентами и многотысячной аудиторией путешественников. У нас высокие рейтинги на крупных площадках информационных и картографических сервисов читать дальшеуменьшить
и много положительных отзывов!
Мы организуем экскурсии из Волгограда по множеству направлений. В их числе Москва, Казань, Ярославль и другие города Золотого кольца России, а также весь Северный Кавказ: Дагестан, Северная Осетия, Ингушетия, Адыгея, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия. Есть и однодневные экскурсии по Волгоградской области.
Над созданием маршрутов и организацией поездок в компании трудится большая команда: менеджеры, SMM-специалисты, бронировщики и сопровождающие, которые заботятся о путешественниках в поездках.
