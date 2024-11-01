От Волги - к Дону: Ведьмин клык, Пятиморск и не только

Отправиться в путешествие по природным и историческим местам края
Это поездка 3 в 1: сперва вы побываете на горе Ведьмин клык, где полюбуетесь необычным пейзажем и узнаете теории его происхождения — научные и мифические. Затем отправимся в Пятиморск, где заглянем в парк «История Государства Российского».

И в конце посетим монумент «Соединение Фронтов» — здесь вспомним войну и один из сложнейших её моментов.
От Волги - к Дону: Ведьмин клык, Пятиморск и не только
От Волги - к Дону: Ведьмин клык, Пятиморск и не только
От Волги - к Дону: Ведьмин клык, Пятиморск и не только
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Описание экскурсии

Дорога. По пути вы не будете скучать: я расскажу про историю Волгоградской области — от первобытных людей и древних греков до современности. Поговорим о древних торговых путях и попытках создания Волго-Донского канала, строительстве Волго-Донской железной дороги и, конечно, о Сталинградской битве.

Ведьмин клык. Первая точка нашего маршрута. Здесь вы окунётесь в красоты природы, полюбуетесь видами. И услышите легенды и научные факты!

Пятиморск. Название этого города говорит само за себя: отсюда можно попасть в пять морей, но об этом уже поговорим на месте. В Пятиморске мы посетим парк «История Государства Российского», где вы узнаете много нового и интересного о нашей стране. А ещё сможете купить вкусный мед и, если повезёт, увидеть павлинов.

Монумент «Соединение Фронтов». Место, где замкнулось кольцо вокруг фашистских армий в ходе операции «Уран». Вы увидите венчающий канал — 13 шлюз.

По дороге мы остановимся в придорожном кафе и попробуем пирожки, о которых знают все местные. Или устроим полноценное застолье: попробуем главные вкусняшки Волгоградской области — рыбу, местные домашние настойки, легендарные котлеты по-киевски и многое другое. И конечно, закупимся дарами Дона.

Организационные детали

  • Если вы заядлые любители пеших походов, то мы можем включить в экскурсию путешествие на маяк, который находится на месте слияния Волго-Донского канала с Доном, общая протяжённость маршрута 10 км. Подробности уточняйте в переписке
  • По запросу экскурсия может быть проведена для большего кол-ва участников — доплата 4000 ₽
  • Застолье оплачивается отдельно из расчёта 1100 ₽ за чел. (меню зависит от сезона и обсуждается с вами заранее)
  • Экскурсия проходит на легковом авто. Возможно проведение на вашем авто — скидка 30%
  • По согласованию возможно изменение маршрута в связи с погодными и сезонными условиями
  • Время начала привязывается к световому дню

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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