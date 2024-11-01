Это поездка 3 в 1: сперва вы побываете на горе Ведьмин клык, где полюбуетесь необычным пейзажем и узнаете теории его происхождения — научные и мифические. Затем отправимся в Пятиморск, где заглянем в парк «История Государства Российского». И в конце посетим монумент «Соединение Фронтов» — здесь вспомним войну и один из сложнейших её моментов.

Описание экскурсии

Дорога. По пути вы не будете скучать: я расскажу про историю Волгоградской области — от первобытных людей и древних греков до современности. Поговорим о древних торговых путях и попытках создания Волго-Донского канала, строительстве Волго-Донской железной дороги и, конечно, о Сталинградской битве.

Ведьмин клык. Первая точка нашего маршрута. Здесь вы окунётесь в красоты природы, полюбуетесь видами. И услышите легенды и научные факты!

Пятиморск. Название этого города говорит само за себя: отсюда можно попасть в пять морей, но об этом уже поговорим на месте. В Пятиморске мы посетим парк «История Государства Российского», где вы узнаете много нового и интересного о нашей стране. А ещё сможете купить вкусный мед и, если повезёт, увидеть павлинов.

Монумент «Соединение Фронтов». Место, где замкнулось кольцо вокруг фашистских армий в ходе операции «Уран». Вы увидите венчающий канал — 13 шлюз.

По дороге мы остановимся в придорожном кафе и попробуем пирожки, о которых знают все местные. Или устроим полноценное застолье: попробуем главные вкусняшки Волгоградской области — рыбу, местные домашние настойки, легендарные котлеты по-киевски и многое другое. И конечно, закупимся дарами Дона.

Организационные детали