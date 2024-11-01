От Волги - к Дону: Ведьмин клык, Пятиморск и не только
Отправиться в путешествие по природным и историческим местам края
Это поездка 3 в 1: сперва вы побываете на горе Ведьмин клык, где полюбуетесь необычным пейзажем и узнаете теории его происхождения — научные и мифические. Затем отправимся в Пятиморск, где заглянем в парк «История Государства Российского».
И в конце посетим монумент «Соединение Фронтов» — здесь вспомним войну и один из сложнейших её моментов.
Дорога. По пути вы не будете скучать: я расскажу про историю Волгоградской области — от первобытных людей и древних греков до современности. Поговорим о древних торговых путях и попытках создания Волго-Донского канала, строительстве Волго-Донской железной дороги и, конечно, о Сталинградской битве.
Ведьмин клык. Первая точка нашего маршрута. Здесь вы окунётесь в красоты природы, полюбуетесь видами. И услышите легенды и научные факты!
Пятиморск. Название этого города говорит само за себя: отсюда можно попасть в пять морей, но об этом уже поговорим на месте. В Пятиморске мы посетим парк «История Государства Российского», где вы узнаете много нового и интересного о нашей стране. А ещё сможете купить вкусный мед и, если повезёт, увидеть павлинов.
Монумент «Соединение Фронтов». Место, где замкнулось кольцо вокруг фашистских армий в ходе операции «Уран». Вы увидите венчающий канал — 13 шлюз.
По дороге мы остановимся в придорожном кафе и попробуем пирожки, о которых знают все местные. Или устроим полноценное застолье: попробуем главные вкусняшки Волгоградской области — рыбу, местные домашние настойки, легендарные котлеты по-киевски и многое другое. И конечно, закупимся дарами Дона.
Организационные детали
Если вы заядлые любители пеших походов, то мы можем включить в экскурсию путешествие на маяк, который находится на месте слияния Волго-Донского канала с Доном, общая протяжённость маршрута 10 км. Подробности уточняйте в переписке
По запросу экскурсия может быть проведена для большего кол-ва участников — доплата 4000 ₽
Застолье оплачивается отдельно из расчёта 1100 ₽ за чел. (меню зависит от сезона и обсуждается с вами заранее)
Экскурсия проходит на легковом авто. Возможно проведение на вашем авто — скидка 30%
По согласованию возможно изменение маршрута в связи с погодными и сезонными условиями
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Волгограде
Провёл экскурсии для 367 туристов
Политолог, историк по образованию, лектор проекта «Московское долголетие», педагог. Окончил бакалавриат, магистратуру и аспирантуру. 10 лет профессиональной деятельности дали мне возможность заниматься с разными людьми: дети, пенсионеры, студенты и специально читать дальше
нуждающиеся дети. Всё это позволило получить огромный опыт в донесении разной информации и умении заинтересовать слушателей. В Волгограде живу больше 15 лет. Люблю и знаю свой город. Готов окунуть вас в мир истории Царицына, Сталинграда и Волгограда, пройти вместе с вами сквозь время истории и поведать все тайны войны и Сталинградской битвы.