Из Волгограда - в мужской Каменно-Бродский монастырь

Узнать, где монахи прятались от гонений на церковь, и полюбоваться колоритом донских просторов
Приглашаю вас в одну из главных святынь региона. Ещё во времена Золотой Орды христиане укрывались в местных пещерах от гонений. Вы исследуете меловые горы и познакомитесь с казачьей культурой и бытом.

Услышите о создании Царицынской сторожевой линии и полюбуетесь 300-летними дубами в старинном монастыре.
Описание экскурсии

Мужской Каменно-Бродский монастырь (1,5 ч)

  • По пути вы увидите ни на что не похожие природные ландшафты
  • Побываете в стенах православной обители и услышите рассказ местного гида
  • Узнаете, где и как монахи скрывались от преследователей церкви
  • Послушаете легенды о том, как через эти места проезжал Александр Невский по пути в Орду

Иловлинский музей архитектуры и быта донских казаков (1 ч)

  • Увидите, как жили казаки на Дону
  • Рассмотрите старинные казачьи дома и поймёте, почему они строились именно так
  • Разгадаете, для чего использовались предметы быта, которые давно вышли из обихода

Я расскажу:

  • об истории города и окрестностей
  • о том, кто жил на этих землях до появления русского государства, и как оно здесь укреплялось
  • как возник Каменно-Бродский монастырь
  • зачем создали Царицынскую сторожевую линию и как она защищала регион

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Reno Logan Stepway. Дорога в одну сторону занимает около 2 часов
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты (билеты для гида оплачивать не нужно):
    — в пещеру монастыря — 95 ₽ за чел.
    — в музей донского быта — 350 ₽ за чел.
  • Обед — по желанию, по меню в кафе «Казачий Курень»

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Василий
Василий — ваш гид в Волгограде
Я коренной житель Волгограда с детства влюблен в свой родной город и его богатую и героическую историю. Мне хочется показать Вам те места, которые олицетворяют суть великого города на Волге. Экскурсии
читать дальше

провожу с 2018 года. В 2024 году я прошел курсы повышения квалификации, сдал экзамен, и получил лицензию гида. Я много читаю и изучаю разные периоды истории нашего города. Расскажу вам о нём простым не научным языком — и только самые яркие и интересные факты.

Входит в следующие категории Волгограда

