Приглашаю вас в одну из главных святынь региона. Ещё во времена Золотой Орды христиане укрывались в местных пещерах от гонений. Вы исследуете меловые горы и познакомитесь с казачьей культурой и бытом.
Услышите о создании Царицынской сторожевой линии и полюбуетесь 300-летними дубами в старинном монастыре.
Описание экскурсии
Мужской Каменно-Бродский монастырь (1,5 ч)
- По пути вы увидите ни на что не похожие природные ландшафты
- Побываете в стенах православной обители и услышите рассказ местного гида
- Узнаете, где и как монахи скрывались от преследователей церкви
- Послушаете легенды о том, как через эти места проезжал Александр Невский по пути в Орду
Иловлинский музей архитектуры и быта донских казаков (1 ч)
- Увидите, как жили казаки на Дону
- Рассмотрите старинные казачьи дома и поймёте, почему они строились именно так
- Разгадаете, для чего использовались предметы быта, которые давно вышли из обихода
Я расскажу:
- об истории города и окрестностей
- о том, кто жил на этих землях до появления русского государства, и как оно здесь укреплялось
- как возник Каменно-Бродский монастырь
- зачем создали Царицынскую сторожевую линию и как она защищала регион
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Reno Logan Stepway. Дорога в одну сторону занимает около 2 часов
- Дополнительно оплачиваются входные билеты (билеты для гида оплачивать не нужно):
— в пещеру монастыря — 95 ₽ за чел.
— в музей донского быта — 350 ₽ за чел.
- Обед — по желанию, по меню в кафе «Казачий Курень»
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Василий — ваш гид в Волгограде
Я коренной житель Волгограда с детства влюблен в свой родной город и его богатую и героическую историю. Мне хочется показать Вам те места, которые олицетворяют суть великого города на Волге. Экскурсии
