Самостоятельная посадка в поезд по оригиналам документов (паспортам, свидетельствам о рождении для детей до 14 лет).
14:15 Отправление поезда с Павелецкого вокзала Москвы.
Отдых в поезде.
Завтрак в поезде (при выборе проезда в купе, СВ. При проезде в вагоне категории плацкарт завтрак за дополнительную плату).
10:25 Прибытие поезда в Волгоград.
Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).
Автобусно-пешеходная экскурсия “Город-герой Волгоград”.
Вас ждет посещение Мемориального комплекса “Героям Сталинградской битвы” на Мамаевом Кургане, осмотр экспозиции “Оружие Победы”, дома сержанта Павлова, мельницы “Гергардта”.
Обед в кафе города.
Посещение Музея-панорамы “Сталинградская битва”.
Автобусно-пешеходная экскурсия “Легенды и были старого Царицына” и посещение музея-заповедника “Старая Сарепта” — части старой немецкой колонии, основанной в 1765 г.
Внешний осмотр Волго-Донского судоходного канала им. Ленина.
Ужин в кафе города.
Продолжение автобусно-пешеходной экскурсии “Город-герой Волгоград”.
Вы прогуляетесь по центральной набережной, Аллее Героев, увидите мемориальный сквер, площадь Павших Борцов, памятник Александру Невскому.
21:30 Трансфер на ж/д вокзал.
22:40 Отправление поезда в Москву.
Завтрак в поезде (при выборе проезда в купе, СВ. При проезде в вагоне категории плацкарт завтрак за дополнительную плату).
19:43 Прибытие поезда на Павелецкий вокзал Москвы.
Время в программе указано ориентировочно.
Тур предусматривает проезд в вагонах выбранной категории по маршруту.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Категория вагона
|Плацкарт
|Купе
|СВ
|СВ 1-номестный
|Для взрослого
|21 100
|41 100
|64 100
|115 000
Для детей
с 10 до 16 лет включительно
|16 650
|41 100
|64 100
|-
Для детей
до 9 лет включительно (с местом)
|14 900
|25 750
|34 250
|-
Для детей
до 4 лет включительно (без места)
|13 000
|13 000
|13 000
|-
В состав туристического поезда включены комфортабельные вагоны люкс, СВ, купейные и плацкартные вагоны. Подвижной состав оснащен системами кондиционирования, очистки и обеззараживания воздуха, розетками и USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, а также биотуалетами и душем. В поезде будет работать вагон-ресторан, где пассажиры смогут заказать горячее питание, прохладительные напитки и десерты.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.
Завтраки в поезде разносят проводники по вагону. В завтрак входит: чай/кофе, горячая часть (например блинчики или сырники и тому подобное), снеки (например маленькая шоколадка или порция печенья и тому подобное).