Ко дню Победы. Железнодорожный круиз в Волгоград

Приглашаем совершить путешествие по специальному маршруту, приуроченному ко Дню Победы в Великой Отечественной войне

4.7
3 отзыва
Программа по дням
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Приглашаем совершить путешествие по специальному маршруту, приуроченному ко Дню Победы в Великой Отечественной войне.

В Волгограде, с которым связан переломный момент в противостоянии с фашистами, вы сможете отдать честь великому подвигу русских воинов, осмотреть памятник “Родина-мать зовет! ”, побывать в Музее-панораме “Сталинградская битва” и подняться на вершину Мамаева кургана.

Вы узнаете об истории и современности бывшего Сталинграда, о масштабности работ по восстановлению практически уничтоженного во время решающих сражений города, увидите уцелевшую еще со времен, когда город назывался Царицын, старинную застройку, посетите основанную при Екатерине II колонию и осмотрите одну из крупнейших электростанций в Европе.
Ко дню Победы. Железнодорожный круиз в Волгоград
Ко дню Победы. Железнодорожный круиз в Волгоград
Ко дню Победы. Железнодорожный круиз в Волгоград
Ко дню Победы. Железнодорожный круиз в Волгоград
Ко дню Победы. Железнодорожный круиз в Волгоград
Ко дню Победы. Железнодорожный круиз в Волгоград
Ко дню Победы. Железнодорожный круиз в Волгоград
Ко дню Победы. Железнодорожный круиз в Волгоград
Ко дню Победы. Железнодорожный круиз в Волгоград
Ко дню Победы. Железнодорожный круиз в Волгоград
Ко дню Победы. Железнодорожный круиз в Волгоград
Ко дню Победы. Железнодорожный круиз в Волгоград
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Соединение трех морей
Соединение трех морей
Увидим грандиозное сооружение Волго-Донского судоходного канала им. Ленина, который соединяет Каспийское, Азовское и Черное моря
Мамаев курган
Мамаев курган
Накануне Дня Великой Победы побываем в невероятном по масштабу и зрелищности мемориальном комплексе
Вечная Вахта памяти
Вечная Вахта памяти
По возможности увидим торжественную смену почетного караула, который уже больше пятидесяти лет несет службу в зале Воинской Славы

Программа тура по дням

1 день

Отправление из Москвы

Самостоятельная посадка в поезд по оригиналам документов (паспортам, свидетельствам о рождении для детей до 14 лет).

14:15 Отправление поезда с Павелецкого вокзала Москвы.

Отдых в поезде.

Отправление из МосквыОтправление из МосквыОтправление из Москвы
2 день

Волгоград

Завтрак в поезде (при выборе проезда в купе, СВ. При проезде в вагоне категории плацкарт завтрак за дополнительную плату).

10:25 Прибытие поезда в Волгоград.

Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).

Автобусно-пешеходная экскурсия “Город-герой Волгоград”.

Вас ждет посещение Мемориального комплекса “Героям Сталинградской битвы” на Мамаевом Кургане, осмотр экспозиции “Оружие Победы”, дома сержанта Павлова, мельницы “Гергардта”.

Обед в кафе города.

Посещение Музея-панорамы “Сталинградская битва”.

Автобусно-пешеходная экскурсия “Легенды и были старого Царицына” и посещение музея-заповедника “Старая Сарепта” — части старой немецкой колонии, основанной в 1765 г.

Внешний осмотр Волго-Донского судоходного канала им. Ленина.

Ужин в кафе города.

Продолжение автобусно-пешеходной экскурсии “Город-герой Волгоград”.

Вы прогуляетесь по центральной набережной, Аллее Героев, увидите мемориальный сквер, площадь Павших Борцов, памятник Александру Невскому.

21:30 Трансфер на ж/д вокзал.

22:40 Отправление поезда в Москву.

ВолгоградВолгоградВолгоградВолгоградВолгоградВолгоградВолгоградВолгоград
3 день

Прибытие в Москву

Завтрак в поезде (при выборе проезда в купе, СВ. При проезде в вагоне категории плацкарт завтрак за дополнительную плату).

19:43 Прибытие поезда на Павелецкий вокзал Москвы.

Время в программе указано ориентировочно.

Проживание

Тур предусматривает проезд в вагонах выбранной категории по маршруту.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Категория вагонаПлацкартКупеСВСВ 1-номестный
Для взрослого21 10041 10064 100115 000

Для детей

с 10 до 16 лет включительно

16 65041 10064 100-

Для детей

до 9 лет включительно (с местом)

14 90025 75034 250-

Для детей

до 4 лет включительно (без места)

 13 00013 00013 000-

Варианты проживания

Туристический поезд

2 ночи

В состав туристического поезда включены комфортабельные вагоны люкс, СВ, купейные и плацкартные вагоны. Подвижной состав оснащен системами кондиционирования, очистки и обеззараживания воздуха, розетками и USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, а также биотуалетами и душем. В поезде будет работать вагон-ресторан, где пассажиры смогут заказать горячее питание, прохладительные напитки и десерты.

Туристический поездТуристический поездТуристический поездТуристический поездТуристический поезд

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проезд в вагоне выбранной категории
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание по программе
  • Входные билеты в экскурсионные объекты
  • Питание по программе: 2 завтрака в поезде при выборе проезда в купе и СВ, 1 обед, 1 ужин
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Москва и обратно
  • Личные расходы
  • Выкуп дополнительного места в купе – 17 930 руб.
  • Питание, не указанное в программе: завтраки в поезде при проезде в вагоне категории плацкарт, питание в поезде
Место начала и завершения?
Россия, Москва
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Возможно ли изменение программы тура?

Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.

Как организованы завтраки в поезде?

Завтраки в поезде разносят проводники по вагону. В завтрак входит: чай/кофе, горячая часть (например блинчики или сырники и тому подобное), снеки (например маленькая шоколадка или порция печенья и тому подобное).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
И
12 янв 2023
Не понравилось питание в поезде — каждый день абсолютно одинаковый сухой паёк. Завтраки съедобны. В вагон- ресторан без предварительной брони столика попасть невозможно. А столиков на такое количество туристов не достаточно.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Ирина, спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. По вашим замечаниям о питании, передадим информацию нашим коллегам в регионе, обязательно возьмем их в работу. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
С
11 янв 2023
Спасибо. Было комфортно.
Г
10 янв 2023
Тут все четко, все прислали, на все ответили

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