2 день

Волгоград

Завтрак в поезде (при выборе проезда в купе, СВ. При проезде в вагоне категории плацкарт завтрак за дополнительную плату).

10:25 Прибытие поезда в Волгоград.

Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).

Автобусно-пешеходная экскурсия “Город-герой Волгоград”.

Вас ждет посещение Мемориального комплекса “Героям Сталинградской битвы” на Мамаевом Кургане, осмотр экспозиции “Оружие Победы”, дома сержанта Павлова, мельницы “Гергардта”.

Обед в кафе города.

Посещение Музея-панорамы “Сталинградская битва”.

Автобусно-пешеходная экскурсия “Легенды и были старого Царицына” и посещение музея-заповедника “Старая Сарепта” — части старой немецкой колонии, основанной в 1765 г.

Внешний осмотр Волго-Донского судоходного канала им. Ленина.

Ужин в кафе города.

Продолжение автобусно-пешеходной экскурсии “Город-герой Волгоград”.

Вы прогуляетесь по центральной набережной, Аллее Героев, увидите мемориальный сквер, площадь Павших Борцов, памятник Александру Невскому.

21:30 Трансфер на ж/д вокзал.

22:40 Отправление поезда в Москву.