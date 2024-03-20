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Авторский тур
3 дня
Ко дню Победы. Железнодорожный круиз в Волгоград
Начало: Россия, Москва
«Теплоходная прогулка по реке Волге»
от 33 900₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Семейный круиз по Нижней Волге под белыми парусами
Ловить ветер белыми парусами и наслаждаться приватными бухтами с песчаными пляжами
Начало: Волгоградская область г. Волжский яхт-клуб, 10:00
«К 12 часам возвращаемся на яхту и отправляемся в путешествие — «Поднять паруса»
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
160 000₽ за всё до 4 чел.
Авторский тур
6 дней
Яхтинг по бухтам Нижней Волги
Начало: Волжский, ул. Первый базовый проезд, дом 5
«Вечерние байки старого морского волка о романтичной жизни под парусами»
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 30 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВиолетта20 марта 2024Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
- ААндрей,17 марта 2024Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур "В Сибирь в марте"! На всём протяжении ощущаешь на себе со стороны персонала
- ММарина14 марта 2024Организован тур таким образом, что даже за короткий период осмотрели, узнали, побывали в различных памятных, исторических и современных местах Казани, получили незабываемые впечатления. И очень важно, что сопровождали нас приятные люди и водители, и экскурсоводы.
Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «Водные развлечения»
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Водные туры в Волгограде на водном транспорте. Интересные обзорные туры для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024