Туры по воде в Волгограде

Найдено 7 туров в категории «Водные развлечения» в Волгограде, цены от 30 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ко дню Победы. Железнодорожный круиз в Волгоград
🚉 На поезде
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Ко дню Победы. Железнодорожный круиз в Волгоград
Начало: Россия, Москва
«Теплоходная прогулка по реке Волге»
от 33 900 за человека
Семейный круиз по Нижней Волге под белыми парусами
🛥 На яхте
Авторский тур
6 дней
Семейный круиз по Нижней Волге под белыми парусами
Ловить ветер белыми парусами и наслаждаться приватными бухтами с песчаными пляжами
Начало: Волгоградская область г. Волжский яхт-клуб, 10:00
«К 12 часам возвращаемся на яхту и отправляемся в путешествие — «Поднять паруса»
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
160 000 за всё до 4 чел.
Яхтинг по бухтам Нижней Волги
🛥 На яхте
Авторский тур
6 дней
Яхтинг по бухтам Нижней Волги
Начало: Волжский, ул. Первый базовый проезд, дом 5
«Вечерние байки старого морского волка о романтичной жизни под парусами»
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 30 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Виолетта
    20 марта 2024
    Ко дню Победы. Железнодорожный круиз в Волгоград
    Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
    Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
  • А
    Андрей,
    17 марта 2024
    Ко дню Победы. Железнодорожный круиз в Волгоград
    Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур "В Сибирь в марте"! На всём протяжении ощущаешь на себе со стороны персонала
    читать дальше

    постоянное внимание и искреннее желание сделать так, чтобы этот отдых получился незабываемым и наполненным восторженными эмоциями. Не сидите дома! Есть возможность - путешествуйте! Нам по 60. И говорим себе: "в 60 жизнь только начинается", и надеемся, что скажем так же и в следующий юбилей…

    Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь на
  • М
    Марина
    14 марта 2024
    Ко дню Победы. Железнодорожный круиз в Волгоград
    Организован тур таким образом, что даже за короткий период осмотрели, узнали, побывали в различных памятных, исторических и современных местах Казани, получили незабываемые впечатления. И очень важно, что сопровождали нас приятные люди и водители, и экскурсоводы.

Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «Водные развлечения»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Ко дню Победы. Железнодорожный круиз в Волгоград
  2. Семейный круиз по Нижней Волге под белыми парусами
  3. Яхтинг по бухтам Нижней Волги
Сколько стоит тур в Волгограде в июне 2024
Сейчас в Волгограде в категории "Водные развлечения" можно забронировать 7 авторских туров от 30 000 до 160 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Водные туры в Волгограде на водном транспорте. Интересные обзорные туры для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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