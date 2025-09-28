Приглашаем на экскурсию по Мамаеву кургану, где вы за 1,5 часа погрузитесь в историю Сталинградской битвы и узнаете о подвигах медсестёр, Михаила Паникахи и Василия Зайцева.
Посетите ключевые монументы — Пантеон Славы, площадь Героев, Озеро Слёз и «Родину-мать» — и раскройте символику Стен-руин и Зала Воинской Славы. Это путешествие в героическое прошлое, подходящее для всех, кто хочет ощутить дух великой победы.
Описание экскурсии
Приглашаем вас на уникальную экскурсию по мемориальному комплексу Мамаев курган в Волгограде — месту, где оживает история одной из самых значимых битв в истории человечества, Сталинградской битвы. Это не просто прогулка, а настоящее путешествие в героическое прошлое, где вы прикоснётесь к подвигам защитников Сталинграда и ощутите атмосферу военных лет. Готовы узнать о мужестве, стойкости и величии духа? Тогда присоединяйтесь! Что вас ждёт? Погружение в историю Сталинградской битвы. Вы узнаете, почему высота 102.0, известная как Мамаев курган, стала ключевой точкой сражения и символом несгибаемой воли. Рассказы о героях.
- Подвиг медсестёр и санитарок, спасавших жизни под обстрелами.
- Легендарная история красноармейца Михаила Паникахи, чья жертва вошла в летопись войны.
- Удивительные факты о Василии Зайцеве, выдающемся снайпере Второй мировой войны. История создания мемориального комплекса. Подробный рассказ о том, как появился Мамаев курган и какой глубокий смысл вложили его создатели в каждый элемент ансамбля. Посещение ключевых монументов.
- Пантеон Славы и Зал Воинской Славы, где вы узнаете о маршале Василии Чуйкове, похороненном на кургане.
- Площадь Героев и Озеро Слёз, символизирующие скорбь и память. Стены-руины, хранящие эхо боёв.
- Памятник «Родина-мать зовёт!» — величественный символ победы и стойкости.
Символика комплекса. Мы раскроем, что означают бассейны в ансамбле и какие идеи воплощены в архитектуре мемориала. Эта экскурсия — возможность не только увидеть грандиозные монументы, но и почувствовать связь с историей, проникнуться уважением к подвигам защитников Сталинграда. Важная информация:.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
- Экскурсия не предполагает посещения других достопримечательностей города, кроме памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане.
- К сожалению, в комплексе нет пандусов, поэтому передвижение с колясками затруднено.
- Посещение экскурсии с животными или на самокатах/роликах/велосипедах запрещено.
- Если вы не нашли нужной даты и/или удобного времени в календаре, напишите нам, постараемся подобрать подходящий вариант.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пантеон Славы
- Зал Воинской Славы
- Площадь Героев
- Озеро Слёз
- Стены-руины
- Памятник «Родина-мать зовёт!»
- Бассейны ансамбля
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мы встречаемся с Вами у горельефа "Память поколений" напротив трамвайной остановки "Мамаев курган"
Завершение: У подножия скульптуры «Родина-мать зовёт!»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Манцызова
28 сен 2025
Все отлично
Ольга
18 авг 2025
Проникновенный рассказ о подвиге героев Сталинграда. Дмитрий - прекрасный рассказчик и знаток своего дела. Спасибо.
Сергей
16 авг 2025
Здорово. Дмитрий, наш гид, всё хорошо рассказал показал. На все вопросы ответил, подгадал время как раз к смене караула в зале славы. Остались довольны, спасибо. Рекомендую 👍
Анна
Анна
28 авг 2025
