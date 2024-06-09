Приглашаем вас на Мамаев Курган — историческое место, в котором переплелись легенды и память о Сталинградской битве.
На этой экскурсии вы отправитесь в путешествие сквозь века и узнаете удивительные истории, связанные с этим местом.
На этой экскурсии вы отправитесь в путешествие сквозь века и узнаете удивительные истории, связанные с этим местом.
Ближайшие даты:
Время начала: 16:00
Описание экскурсии
Эта экскурсия на Мамаев курган будет увлекательной и погружающей в историю. Мы расскажем Вам о значении Сталинградской битвы, поговорим о подвигах таких героев, как Михаил Паникаха и Василий Зайцев, и их важной роли в истории битвы за Сталинград. Мы раскроем, какую цель преследовали авторы при создании Стен-руин, что символизируют вписанные в комплекс бассейны, каким образом создавался памятник-ансамбль и какое значение имел Мамаев курган в истории самой Сталинградской битвы. И, конечно, же Вы увидите и узнаете как построена и какой смысл несет главная скульптура -"Родина-мать зовёт!" • Мы можем провести Вам индивидуальную экскурсию в любое другое свободное время (в разделе билетов выберите "Малая группа, индивидуальная (1-4 человека)"). Заранее обговариваем время в переписке. Важная информация: По времени экскурсия занимается примерно 1,5 часа.
- Мы можем провести Вам индивидуальную экскурсию в любое другое свободное время (в разделе билетов выберите "Малая группа, индивидуальная (1-4 человека)"). Заранее обговариваем время в переписке.
- В зависимости от погоды, темпа, размера, возрастного состава группы и других факторов, длительность экскурсии может незначительно меняться.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды • Тематика экскурсии и стиль подачи информации не ориентированы именно на детей • Экскурсия не предполагает посещения других достопримечательностей города, кроме памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане • К сожалению, в комплексе нет пандусов, поэтому передвижение с колясками затруднено • Посещение экскурсии на самокатах/роликах/велосипедах запрещено.
Каждое воскресенье в 16:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Малая группа, индивидуальная (1-4 человека)
|1 100 ₽
|Детский (групповой, от 5 человек)
|от 650 ₽
|Пенсионный (групповой, от 5 человек)
|от 500 ₽
|Стандартный (большая группа, от 5 человек)
|от 600 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Посещение других достопримечательностей города
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мамаев курган, памятник «Память поколений»
Завершение: У подножия скульптуры «Родина-мать зовёт!»
Когда и сколько длится?
Когда: Каждое воскресенье в 16:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
- По времени экскурсия занимается примерно 1,5 часа
- В зависимости от погоды, темпа, размера, возрастного состава группы и других факторов, длительность экскурсии может незначительно меняться
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Тематика экскурсии и стиль подачи информации не ориентированы именно на детей
- Экскурсия не предполагает посещения других достопримечательностей города, кроме памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане
- К сожалению, в комплексе нет пандусов, поэтому передвижение с колясками затруднено
- Посещение экскурсии с животными или на самокатах/роликах/велосипедах запрещено
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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