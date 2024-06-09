Мы можем провести Вам индивидуальную экскурсию в любое другое свободное время (в разделе билетов выберите "Малая группа, индивидуальная (1-4 человека)"). Заранее обговариваем время в переписке.

В зависимости от погоды, темпа, размера, возрастного состава группы и других факторов, длительность экскурсии может незначительно меняться.

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды • Тематика экскурсии и стиль подачи информации не ориентированы именно на детей • Экскурсия не предполагает посещения других достопримечательностей города, кроме памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане • К сожалению, в комплексе нет пандусов, поэтому передвижение с колясками затруднено • Посещение экскурсии на самокатах/роликах/велосипедах запрещено.

Эта экскурсия на Мамаев курган будет увлекательной и погружающей в историю. Мы расскажем Вам о значении Сталинградской битвы, поговорим о подвигах таких героев, как Михаил Паникаха и Василий Зайцев, и их важной роли в истории битвы за Сталинград. Мы раскроем, какую цель преследовали авторы при создании Стен-руин, что символизируют вписанные в комплекс бассейны, каким образом создавался памятник-ансамбль и какое значение имел Мамаев курган в истории самой Сталинградской битвы. И, конечно, же Вы увидите и узнаете как построена и какой смысл несет главная скульптура -"Родина-мать зовёт!" • Мы можем провести Вам индивидуальную экскурсию в любое другое свободное время (в разделе билетов выберите "Малая группа, индивидуальная (1-4 человека)"). Заранее обговариваем время в переписке. Важная информация: По времени экскурсия занимается примерно 1,5 часа.