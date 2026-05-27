Хотите выпасть из привычной суеты? Отправляйтесь на остров Сарпинский — самый большой речной остров европейской части России. Здесь время течёт медленнее, воздух чище, а вокруг — только природа, тишина и Волга.
Описание экскурсии
Переправа на остров
Встретимся в Кировском районе и отправимся к Волге. На пароме доберёмся до Сарпинского — уже сама дорога задаёт настроение путешествия.
Прогулка по острову
Пройдём по разным природным зонам, встретим диких животных и домашних на свободном выпасе.
Старейшее дерево Волгограда
Дойдём до главной местной достопримечательности — одного из самых старых деревьев региона.
Пикник на природе
Сделаем остановку в живописном месте, чтобы отдохнуть и устроить небольшой перекус.
Неожиданные находки
По пути я покажу вам необычную церковь и малоизвестные уголки острова.
Организационные детали
- В стоимость включён проезд на пароме и небольшой пикник
- До места встречи удобно добраться на электричке, по запросу организую трансфер
- В тёплое время можно искупаться
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной Высоцкого
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Волгограде
На сайте с 2018 года
Провёл экскурсии для 1794 туристов
Политолог, историк по образованию, лектор проекта «Московское долголетие», педагог. Окончил бакалавриат, магистратуру и аспирантуру. 10 лет профессиональной деятельности дали мне возможность заниматься с разными людьми: дети, пенсионеры, студенты и специально
от 12 800 ₽ за экскурсию