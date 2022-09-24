Вечерня прогулка по городу раскроет самые потаённые уголки твоей души
Вечерня прогулка по городу раскроет самые потаённые уголки твоей души. Ты увидишь город, в котором история трансформируется в искусство, современные веяния соперничают за внимание у бывалых ансамблей. Здесь мы окунёмся в атмосферу концентрированного праздника всех времен.
Ближайшие даты:
21
сен
сен
22
сен
сен
23
сен
сен
Что вас ожидает 🤩
- Здание Царицынский пожарной команды
- Жигулёвский пивной склад
- Комсомольский Сад
- Новый Экспериментальный Театр
- Собор Александра Невского
- Памятник «Александру Невскому»
- Нулевой километр дорог Волгоградской области
- Памятник «Защитникам Красного Царицына»
- Мемориал «Волгоградцам-героям»
- Центральная набережная
- Парк Победы
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Отправившись в путешествие сквозь года мы узнаем:
- какие народы населяли наш край до образования Царицына.
- что за легенды хранит в себе Волгоград.
- какие исторические личности пытались захватить нашу землю.
- почему наш город назывался разными именами.
- и многое многое ….
Будни: с 18:00, выходные с 14:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Транспорт
- Питание
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: ул. 10-й Дивизии НКВД, 5АЗавершение: Краснознаменская ул. , 5А
- Когда и сколько длится?
- Когда: Будни: с 18:00, выходные с 14:00Экскурсия длится около 1.5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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