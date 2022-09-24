Пешеходная обзорная экскурсия по Волгограду

Вечерня прогулка по городу раскроет самые потаённые уголки твоей души

Вечерня прогулка по городу раскроет самые потаённые уголки твоей души. Ты увидишь город, в котором история трансформируется в искусство, современные веяния соперничают за внимание у бывалых ансамблей. Здесь мы окунёмся в атмосферу концентрированного праздника всех времен.
Пешеходная обзорная экскурсия по Волгограду
Пешеходная обзорная экскурсия по Волгограду
Пешеходная обзорная экскурсия по Волгограду
Пешеходная обзорная экскурсия по Волгограду
Пешеходная обзорная экскурсия по Волгограду
Пешеходная обзорная экскурсия по Волгограду
Пешеходная обзорная экскурсия по Волгограду
Ближайшие даты:
21
сен
22
сен
23
сен

Что вас ожидает 🤩

  • Здание Царицынский пожарной команды
  • Жигулёвский пивной склад
  • Комсомольский Сад
  • Новый Экспериментальный Театр
  • Собор Александра Невского
  • Памятник «Александру Невскому»
  • Нулевой километр дорог Волгоградской области
  • Памятник «Защитникам Красного Царицына»
  • Мемориал «Волгоградцам-героям»
  • Центральная набережная
  • Парк Победы
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Отправившись в путешествие сквозь года мы узнаем:

  • какие народы населяли наш край до образования Царицына.
  • что за легенды хранит в себе Волгоград.
  • какие исторические личности пытались захватить нашу землю.
  • почему наш город назывался разными именами.
  • и многое многое ….

Будни: с 18:00, выходные с 14:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Транспорт
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. 10-й Дивизии НКВД, 5А
Завершение: Краснознаменская ул. , 5А
Когда и сколько длится?
Когда: Будни: с 18:00, выходные с 14:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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