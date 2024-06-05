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удивительно, великолепно, потрясающе, головокружительно, неподражаемо, незабываемо … Я довольно много путешествую и с уверенностью могу сказать, что это один из лучших гидов, каких я встречала. Маршрут продуман идеально: все интересные для посещения места в логической последовательности, при этом совершенно не утомительно для любого возраста и физической кондиции. Грамотная красивая речь. Внимательный индивидуальный подход. Огромное количество серьезной исторической информации гармонично приправлено нетривиальными интересными фактами и историями. Время летит абсолютно незаметно. Глубокие профессиональные знания, любовь к родному краю, интерес к своему делу, личное обаяние – всё сошлось вместе. Человек просто нашел свое призвание – к огромному счастью для нас. Александр, что называется, «сделал» нашу поездку. Помимо основной программы, дал много дополнительной чисто бытовой информации: где поесть, куда сходить и т. п., ответил на все вопросы, даже не имевшие прямого отношения к содержанию экскурсии. С огромным удовольствием буду рекомендовать всем-всем-всем и непременно сама обращусь еще, если снова буду в Волгограде. Идите смотреть и любить Волгоград с Александром, и все другие туристы будут вам завидовать;-)