Ночные прогулки и экскурсии Волгограда

Найдено 11 экскурсий в категории «Ночные» в Волгограде, цены от 3 338 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
На парусной яхте - к Волгоградскому морю
🛥 На яхте
Индивидуальная
2 часа
123 отзыва
На парусной яхте - к Волгоградскому морю
Отдохните на белоснежной парусной яхте, узнайте секреты яхтсменов и насладитесь панорамами Волгоградского водохранилища
Начало: В г. Волжский
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
6 000 за всё до 5 чел.
Прогулка на парусной яхте вдоль Волгограда
🛥 На яхте
скидка
5%
Индивидуальная
2 часа
42 отзыва
Прогулка на парусной яхте: Волгоград с водной глади
Исключительная возможность познакомиться с Волгоградом, наслаждаясь комфортом и видами с парусной яхты
Начало: В яхт-клубе Алькор
Сегодня в 13:00
Завтра в 00:00
1599015 191 за всё до 8 чел.
Волгоград за 5 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
26 отзывов
Познавательная экскурсия по Волгограду: Мамаев курган и метротрам
Погрузитесь в историю Волгограда: от Мамаева кургана до подземного трамвая в увлекательной экскурсии
1 июля в 08:00
2 июля в 08:30
7 343 за всё до 7 чел.
Город имени Сталина
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
71 отзыв
Индивидуальная экскурсия «Город имени Сталина» в Волгограде
Погрузитесь в историю Великой Отечественной войны, посетив ключевые места Сталинградской битвы в Волгограде
Начало: На площади Ленина
11 июня в 15:00
13 июня в 13:00
3 338 за всё до 4 чел.
Прошлое в пилястрах: архитектурный облик Волгограда
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
46 отзывов
Прошлое в пилястрах: архитектурный облик Волгограда
Пройти нестандартным маршрутом и раскрыть историю города через его каменные сооружения
Начало: У церкви Иоанна Предтечи
11 июня в 15:30
13 июня в 13:00
3 338 за всё до 4 чел.
Индивидуальная прогулка на катере в Волгограде
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
4 отзыва
Индивидуальная прогулка на катере в Волгограде
Прокатитесь на катере по Волге и насладитесь видами центра Волгограда, Танцующего моста и Родины-матери. Отличный способ провести время на воде
Начало: На Центральной набережной
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
7 950 за всё до 5 чел.
Забытый Царицын в сердце Волгограда
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
8 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Забытый Царицын - история в сердце Волгограда
Погрузитесь в уникальную атмосферу Волгограда, где каждый шаг открывает страницы истории Царицына
Начало: Напротив входа в музей «Россия - моя история»
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
4 400 за всё до 6 чел.
Обзорная экскурсия по городу-герою Волгограду с посещением Мамаева Кургана
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
3 часа
148 отзывов
Обзорная экскурсия по городу-герою Волгограду с посещением Мамаева Кургана
Индивидуальная экскурсия по Волгограду: Мамаев Курган, Сталинградский тополь, мельница Гергардта, дом Павлова. Узнайте историю города-героя
Начало: Подножие Мамаева кургана со стороны пр В. И Ленина
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 7 800 за всё до 4 чел.
Тайная колыбель Царицына
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
7 отзывов
Тайная колыбель Царицына: эксклюзивное путешествие по Волгограду
Загляните в историческое сердце Волгограда с экскурсией «Тайная колыбель Царицына» - путеводитель в прошлое
Начало: Набережная 62-й Армии, 1Б (напротив входа в музей)
Расписание: В будние дни: с 10:00 до 20:30, выходные с 10:00 до 17:30
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
4 500 за всё до 6 чел.
Вечерний (дневной) Мамаев курган
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
13 отзывов
Вечерний (дневной) Мамаев курган
Начало: Остановка «Мамаев курган»
Расписание: Будни: с 10:00, выходные с 10:00
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
4 500 за всё до 6 чел.
Пешеходная обзорная экскурсия по Волгограду
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Пешеходная обзорная экскурсия по Волгограду: путешествие сквозь века
Погрузитесь в уникальную атмосферу Волгограда, где каждый шаг открывает новую страницу истории. Вечерняя прогулка, полная открытий
Начало: Ул. 10-й Дивизии НКВД, 5А
Расписание: Будни: с 18:00, выходные с 14:00
1 июля в 14:00
2 июля в 14:00
4 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    5 июня 2024
    Прошлое в пилястрах: архитектурный облик Волгограда
    Очень интересно и полезно провели время. Даниил профессионал и увлекающийся в свой предмет человек. Уже рекомендовала друзьям,и они воспользовались его услугой экскурсовода. Хорошо, что в нашем городе есть такие люди,как Даниил. С благодарностью!
  • Л
    Людмила
    5 июня 2024
    На парусной яхте - к Волгоградскому морю
    Очень стыдно, что я не написала отзыв к такой чудесной экскурсии. Прошел уже год с визита в Волгоград, а я до сих пор с удовольствием вспоминаю наше путешествие на яхте в Волжском. Спасибо огромное Владимиру за прекрасные рассказы и непередаваемые ощущения❤️
  • Н
    Надежда
    5 июня 2024
    На парусной яхте - к Волгоградскому морю
    Красивая экскурсия. Тихо и спокойно прокатились по Волге. Олег много рассказывал разных историй. Была с сыном, нам понравилось.
  • Ю
    Юлия
    5 июня 2024
    На парусной яхте - к Волгоградскому морю
    Отличная прогулка! Рекомендую
  • О
    Оксана
    3 июня 2024
    Индивидуальная прогулка на катере в Волгограде
    Всё очень понравилось, спасибо Дмитрию!
  • А
    Алексей
    31 мая 2024
    Волгоград за 5 часов
    Спасибо Александру за такую длительную экскурсию. Всю экскурсию он нам что то рассказывал не останавливаясь. Мы были в Волгограде уже второй раз, но Александр провел нас там,где мы еще не бывали. Фото не прикладываю, потому как снимал видео.
  • А
    Алексей
    23 мая 2024
    Прогулка на парусной яхте вдоль Волгограда
    Мы побывали на этой экскурсии в самом конце апреля. Поэтому пошли по второму маршруту, который оказался не менее привлекательнее основного.
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    Благодаря нашему замечательному капитану Александру, и его верному помощнику Никите, мы здорово провели время и надышались романтикой Волги! Экскурсия прошла в душевной и дружеской атмосфере. Мы узнали интересные факты и истории про Волгоград и его окрестности. Даже, поучаствовали в весёлой и увлекательной викторине)) Будем вас рекомендовать, обязательно! До новых встреч!)

  • П
    Полина
    22 мая 2024
    Волгоград за 5 часов
    Отзыв можно было бы дать одной фразой: у меня нет слов. Но это неправда – слова есть, причем исключительно хвалебные:
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    удивительно, великолепно, потрясающе, головокружительно, неподражаемо, незабываемо … Я довольно много путешествую и с уверенностью могу сказать, что это один из лучших гидов, каких я встречала. Маршрут продуман идеально: все интересные для посещения места в логической последовательности, при этом совершенно не утомительно для любого возраста и физической кондиции. Грамотная красивая речь. Внимательный индивидуальный подход. Огромное количество серьезной исторической информации гармонично приправлено нетривиальными интересными фактами и историями. Время летит абсолютно незаметно. Глубокие профессиональные знания, любовь к родному краю, интерес к своему делу, личное обаяние – всё сошлось вместе. Человек просто нашел свое призвание – к огромному счастью для нас. Александр, что называется, «сделал» нашу поездку. Помимо основной программы, дал много дополнительной чисто бытовой информации: где поесть, куда сходить и т. п., ответил на все вопросы, даже не имевшие прямого отношения к содержанию экскурсии. С огромным удовольствием буду рекомендовать всем-всем-всем и непременно сама обращусь еще, если снова буду в Волгограде. Идите смотреть и любить Волгоград с Александром, и все другие туристы будут вам завидовать;-)

  • Н
    Наталья
    17 мая 2024
    Прогулка на парусной яхте вдоль Волгограда
    Самые лучшая команда. Внимательные, общительные и очень честные! Сейчас очень мало таких людей. Если будем ещё в Волгограде, обязательно повторим поездку на яхте.
    Самые лучшая команда. Внимательные, общительные и очень честные! Сейчас очень мало таких людей. Если будем ещёСамые лучшая команда. Внимательные, общительные и очень честные! Сейчас очень мало таких людей. Если будем ещё
  • О
    Обухова
    16 мая 2024
    Индивидуальная прогулка на катере в Волгограде
    Всем привет!! Советуем всем провести прекрасную поездку на катере по Волге. Капитан Дмитрий покажет вам то,что не видно с берега,прокатит под танцующим мостом,подведёт катер к памятнику погибшим морякам в середине реки. Больше не расскажу,пусть вам останется интрига.

Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «Ночные»

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  5. Прошлое в пилястрах: архитектурный облик Волгограда
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  2. Самое главное
  3. Дом Павлова
  4. Родина-мать зовёт!
  5. Центральная набережная Волгограда
  6. Мельница Гергардта
  7. Набережная
  8. Музей-панорама "Сталинградская битва"
  9. ГЭС
  10. Волжская ГЭС
Сколько стоит экскурсия по Волгограду в июне 2024
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