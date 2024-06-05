1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
На парусной яхте - к Волгоградскому морю
Отдохните на белоснежной парусной яхте, узнайте секреты яхтсменов и насладитесь панорамами Волгоградского водохранилища
Начало: В г. Волжский
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
6 000₽ за всё до 5 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
2 часа
Прогулка на парусной яхте: Волгоград с водной глади
Исключительная возможность познакомиться с Волгоградом, наслаждаясь комфортом и видами с парусной яхты
Начало: В яхт-клубе Алькор
Сегодня в 13:00
Завтра в 00:00
1599015 191₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
5 часов
Познавательная экскурсия по Волгограду: Мамаев курган и метротрам
Погрузитесь в историю Волгограда: от Мамаева кургана до подземного трамвая в увлекательной экскурсии
1 июля в 08:00
2 июля в 08:30
7 343₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Индивидуальная экскурсия «Город имени Сталина» в Волгограде
Погрузитесь в историю Великой Отечественной войны, посетив ключевые места Сталинградской битвы в Волгограде
Начало: На площади Ленина
11 июня в 15:00
13 июня в 13:00
3 338₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прошлое в пилястрах: архитектурный облик Волгограда
Пройти нестандартным маршрутом и раскрыть историю города через его каменные сооружения
Начало: У церкви Иоанна Предтечи
11 июня в 15:30
13 июня в 13:00
3 338₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Индивидуальная прогулка на катере в Волгограде
Прокатитесь на катере по Волге и насладитесь видами центра Волгограда, Танцующего моста и Родины-матери. Отличный способ провести время на воде
Начало: На Центральной набережной
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
7 950₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Индивидуальная экскурсия: Забытый Царицын - история в сердце Волгограда
Погрузитесь в уникальную атмосферу Волгограда, где каждый шаг открывает страницы истории Царицына
Начало: Напротив входа в музей «Россия - моя история»
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
4 400₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обзорная экскурсия по городу-герою Волгограду с посещением Мамаева Кургана
Индивидуальная экскурсия по Волгограду: Мамаев Курган, Сталинградский тополь, мельница Гергардта, дом Павлова. Узнайте историю города-героя
Начало: Подножие Мамаева кургана со стороны пр В. И Ленина
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 7 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Тайная колыбель Царицына: эксклюзивное путешествие по Волгограду
Загляните в историческое сердце Волгограда с экскурсией «Тайная колыбель Царицына» - путеводитель в прошлое
Начало: Набережная 62-й Армии, 1Б (напротив входа в музей)
Расписание: В будние дни: с 10:00 до 20:30, выходные с 10:00 до 17:30
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
4 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Вечерний (дневной) Мамаев курган
Начало: Остановка «Мамаев курган»
Расписание: Будни: с 10:00, выходные с 10:00
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
4 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Пешеходная обзорная экскурсия по Волгограду: путешествие сквозь века
Погрузитесь в уникальную атмосферу Волгограда, где каждый шаг открывает новую страницу истории. Вечерняя прогулка, полная открытий
Начало: Ул. 10-й Дивизии НКВД, 5А
Расписание: Будни: с 18:00, выходные с 14:00
1 июля в 14:00
2 июля в 14:00
4 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга5 июня 2024Очень интересно и полезно провели время. Даниил профессионал и увлекающийся в свой предмет человек. Уже рекомендовала друзьям,и они воспользовались его услугой экскурсовода. Хорошо, что в нашем городе есть такие люди,как Даниил. С благодарностью!
- ЛЛюдмила5 июня 2024Очень стыдно, что я не написала отзыв к такой чудесной экскурсии. Прошел уже год с визита в Волгоград, а я до сих пор с удовольствием вспоминаю наше путешествие на яхте в Волжском. Спасибо огромное Владимиру за прекрасные рассказы и непередаваемые ощущения❤️
- ННадежда5 июня 2024Красивая экскурсия. Тихо и спокойно прокатились по Волге. Олег много рассказывал разных историй. Была с сыном, нам понравилось.
- ЮЮлия5 июня 2024Отличная прогулка! Рекомендую
- ООксана3 июня 2024Всё очень понравилось, спасибо Дмитрию!
- ААлексей31 мая 2024Спасибо Александру за такую длительную экскурсию. Всю экскурсию он нам что то рассказывал не останавливаясь. Мы были в Волгограде уже второй раз, но Александр провел нас там,где мы еще не бывали. Фото не прикладываю, потому как снимал видео.
- ААлексей23 мая 2024Мы побывали на этой экскурсии в самом конце апреля. Поэтому пошли по второму маршруту, который оказался не менее привлекательнее основного.
- ППолина22 мая 2024Отзыв можно было бы дать одной фразой: у меня нет слов. Но это неправда – слова есть, причем исключительно хвалебные:
- ННаталья17 мая 2024Самые лучшая команда. Внимательные, общительные и очень честные! Сейчас очень мало таких людей. Если будем ещё в Волгограде, обязательно повторим поездку на яхте.
- ООбухова16 мая 2024Всем привет!! Советуем всем провести прекрасную поездку на катере по Волге. Капитан Дмитрий покажет вам то,что не видно с берега,прокатит под танцующим мостом,подведёт катер к памятнику погибшим морякам в середине реки. Больше не расскажу,пусть вам останется интрига.
Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «Ночные»
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