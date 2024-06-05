1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
На парусной яхте - к Волгоградскому морю
Отдохните на белоснежной парусной яхте, узнайте секреты яхтсменов и насладитесь панорамами Волгоградского водохранилища
Начало: В г. Волжский
«Парусная яхта, закат и душевная компания»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
6 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Визитные карточки Волгограда за 60 минут
Захватывающая поездка по Волге с осмотром главных достопримечательностей Волгограда. Полюбуйтесь набережной, Мамаевым курганом и другими знаковыми местами
Начало: У яхт-клуба «Олимп»
«Дополнительно оплачивается вечерний выезд после 20:00: +3000 руб»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от 7 750₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Вечерний (дневной) Мамаев курган
Начало: Остановка «Мамаев курган»
«В вечерних огнях перед Вами предстанут образы скорбящей матери и советского защитника, стены-руины и купола Храма всех святых»
Расписание: Будни: с 10:00, выходные с 10:00
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
4 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Пешеходная обзорная экскурсия по Волгограду: путешествие сквозь века
Погрузитесь в уникальную атмосферу Волгограда, где каждый шаг открывает новую страницу истории. Вечерняя прогулка, полная открытий
Начало: Ул. 10-й Дивизии НКВД, 5А
«Вечерня прогулка по городу раскроет самые потаённые уголки твоей души»
Расписание: Будни: с 18:00, выходные с 14:00
1 июля в 14:00
2 июля в 14:00
4 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила5 июня 2024Очень стыдно, что я не написала отзыв к такой чудесной экскурсии. Прошел уже год с визита в Волгоград, а я до сих пор с удовольствием вспоминаю наше путешествие на яхте в Волжском. Спасибо огромное Владимиру за прекрасные рассказы и непередаваемые ощущения❤️
- ННадежда5 июня 2024Красивая экскурсия. Тихо и спокойно прокатились по Волге. Олег много рассказывал разных историй. Была с сыном, нам понравилось.
- ЮЮлия5 июня 2024Отличная прогулка! Рекомендую
- ММария13 мая 2024Прогулка очень понравилась. Фёдор - очень внимательный и дружелюбный, останавливал катер для того, чтобы можно было сфотографироваться, рассказывал интересные истории
- ММаксим7 мая 2024Все отлично, все очень понравилось
- ААлена6 мая 2024Огромное спасибо за красоту, эмоции и прогулку в целом! Дети довольны, бабушка довольна! Берите прогулки на закате - не пожалеете!
- ЕЕкатерина29 июля 2023Огромное спасибо Дмитрию за проведенную экскурсию. Грамотный,приятный человек,с хорошо поставленой речью. Без него многое бы было утаено от взгляда,посещающих Мамаев Курган. Порекомендовал,что ещё можно посетить в городе. Время экскурсии пролетело мгновенно,очень все интересно и познавательно.
Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «Вечерние»
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