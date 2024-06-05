Вечерние экскурсии Волгограда

Найдено 4 экскурсии в категории «Вечерние» в Волгограде, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
На парусной яхте - к Волгоградскому морю
🛥 На яхте
Индивидуальная
2 часа
123 отзыва
На парусной яхте - к Волгоградскому морю
Отдохните на белоснежной парусной яхте, узнайте секреты яхтсменов и насладитесь панорамами Волгоградского водохранилища
Начало: В г. Волжский
«Парусная яхта, закат и душевная компания»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
6 000 за всё до 5 чел.
Визитные карточки Волгограда за 60 минут
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
4 отзыва
Визитные карточки Волгограда за 60 минут
Захватывающая поездка по Волге с осмотром главных достопримечательностей Волгограда. Полюбуйтесь набережной, Мамаевым курганом и другими знаковыми местами
Начало: У яхт-клуба «Олимп»
«Дополнительно оплачивается вечерний выезд после 20:00: +3000 руб»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от 7 750 за всё до 5 чел.
Вечерний (дневной) Мамаев курган
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
13 отзывов
Вечерний (дневной) Мамаев курган
Начало: Остановка «Мамаев курган»
«В вечерних огнях перед Вами предстанут образы скорбящей матери и советского защитника, стены-руины и купола Храма всех святых»
Расписание: Будни: с 10:00, выходные с 10:00
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
4 500 за всё до 6 чел.
Пешеходная обзорная экскурсия по Волгограду
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Пешеходная обзорная экскурсия по Волгограду: путешествие сквозь века
Погрузитесь в уникальную атмосферу Волгограда, где каждый шаг открывает новую страницу истории. Вечерняя прогулка, полная открытий
Начало: Ул. 10-й Дивизии НКВД, 5А
«Вечерня прогулка по городу раскроет самые потаённые уголки твоей души»
Расписание: Будни: с 18:00, выходные с 14:00
1 июля в 14:00
2 июля в 14:00
4 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    5 июня 2024
    На парусной яхте - к Волгоградскому морю
    Очень стыдно, что я не написала отзыв к такой чудесной экскурсии. Прошел уже год с визита в Волгоград, а я до сих пор с удовольствием вспоминаю наше путешествие на яхте в Волжском. Спасибо огромное Владимиру за прекрасные рассказы и непередаваемые ощущения❤️
  • Н
    Надежда
    5 июня 2024
    На парусной яхте - к Волгоградскому морю
    Красивая экскурсия. Тихо и спокойно прокатились по Волге. Олег много рассказывал разных историй. Была с сыном, нам понравилось.
  • Ю
    Юлия
    5 июня 2024
    На парусной яхте - к Волгоградскому морю
    Отличная прогулка! Рекомендую
  • М
    Мария
    13 мая 2024
    Визитные карточки Волгограда за 60 минут
    Прогулка очень понравилась. Фёдор - очень внимательный и дружелюбный, останавливал катер для того, чтобы можно было сфотографироваться, рассказывал интересные истории
  • М
    Максим
    7 мая 2024
    Визитные карточки Волгограда за 60 минут
    Все отлично, все очень понравилось
    Все отлично, все очень понравилось
  • А
    Алена
    6 мая 2024
    Визитные карточки Волгограда за 60 минут
    Огромное спасибо за красоту, эмоции и прогулку в целом! Дети довольны, бабушка довольна! Берите прогулки на закате - не пожалеете!
    Огромное спасибо за красоту, эмоции и прогулку в целом! Дети довольны, бабушка довольна!
  • Е
    Екатерина
    29 июля 2023
    Вечерний (дневной) Мамаев курган
    Огромное спасибо Дмитрию за проведенную экскурсию. Грамотный,приятный человек,с хорошо поставленой речью. Без него многое бы было утаено от взгляда,посещающих Мамаев Курган. Порекомендовал,что ещё можно посетить в городе. Время экскурсии пролетело мгновенно,очень все интересно и познавательно.

Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «Вечерние»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
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  3. Вечерний (дневной) Мамаев курган
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Самое главное
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  4. Родина-мать зовёт!
  5. Центральная набережная Волгограда
  6. Мельница Гергардта
  7. Набережная
  8. Музей-панорама "Сталинградская битва"
  9. ГЭС
  10. Волжская ГЭС
Сколько стоит экскурсия по Волгограду в июне 2024
Сейчас в Волгограде в категории "Вечерние" можно забронировать 4 экскурсии от 4 000 до 7 750. Туристы уже оставили гидам 140 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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