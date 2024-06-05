Л Людмила На парусной яхте - к Волгоградскому морю Очень стыдно, что я не написала отзыв к такой чудесной экскурсии. Прошел уже год с визита в Волгоград, а я до сих пор с удовольствием вспоминаю наше путешествие на яхте в Волжском. Спасибо огромное Владимиру за прекрасные рассказы и непередаваемые ощущения❤️

Н Надежда На парусной яхте - к Волгоградскому морю Красивая экскурсия. Тихо и спокойно прокатились по Волге. Олег много рассказывал разных историй. Была с сыном, нам понравилось.

Ю Юлия На парусной яхте - к Волгоградскому морю Отличная прогулка! Рекомендую

М Мария Визитные карточки Волгограда за 60 минут Прогулка очень понравилась. Фёдор - очень внимательный и дружелюбный, останавливал катер для того, чтобы можно было сфотографироваться, рассказывал интересные истории

М Максим Визитные карточки Волгограда за 60 минут Все отлично, все очень понравилось

А Алена Визитные карточки Волгограда за 60 минут Огромное спасибо за красоту, эмоции и прогулку в целом! Дети довольны, бабушка довольна! Берите прогулки на закате - не пожалеете!