Мои заказы

Круиз по Волге на яхте для вашей компании (всё включено)

Увидеть тектонический разлом, исследовать древний город и поучиться управлять парусами
Только вы решаете, как провести круиз.

Желающие ненадолго станут матросами: изучат яхтинг, будут помогать со швартовками, учить узлы и судоходный сленг.

Если интересует история и загадки — вы осмотрите археологический памятник времён
читать дальшеуменьшить

Золотой орды, исследуете могильники 19 века и узнаете, как в Поволжье возник тектонический разлом. А можно и вовсе только купаться и загорать, считать звёзды по ночам и засыпать под плеск воды. В стоимость уже включено трёхразовое питание, капитанские байки и всё необходимое для отдыха.

Круиз по Волге на яхте для вашей компании (всё включено)
Круиз по Волге на яхте для вашей компании (всё включено)
Круиз по Волге на яхте для вашей компании (всё включено)

Описание тура

Организационные детали

Путешествие на парусной яхте — это не то же самое, что круиз на теплоходе. Мы ближе к водной стихии и к природе в целом.

Аренда яхты начинается с 10:00 в понедельник и заканчивается в 12:00 в субботу.

Программа тура по дням

1 день

Археологический памятник Бельджамен

Вы взойдёте на борт, познакомитесь с капитаном и пройдёте инструктаж. Итак, в путь! Вскоре остановимся в живописной бухте вблизи археологического памятника эпохи Золотой орды — Бельджамен. Желающие искупаются или исследуют остатки древнего города. Поздно вечером зайдём в новую бухту, поужинаем и полюбуемся звёздным небом.

Археологический памятник БельджаменАрхеологический памятник БельджаменАрхеологический памятник Бельджамен
2 день

Атмосферные селения на Волге

Утром отправимся исследовать старорусскую деревню 18 века с немецким поселением, отдохнём на пляже. После обеда вновь выйдем в путь. Вечером остановимся у села и сбегаем в магазин за местными сладостями. По дороге осмотрим могильники 19 века.

Атмосферные селения на ВолгеАтмосферные селения на Волге
3 день

Александровский грабен и гора Шихан

На завтрак насладимся свежепойманным судаком, вскоре прибудем в Александровскому грабену. Это тектонический разлом и единственное в Поволжье место, где на поверхности одновременно обнажены породы двух геологических эпох — палеогена и неогена. Пообедаем прямо у провала, а к вечеру пойдём в залив у горы Шихан. Поужинаем в придорожном кафе. Желающие снимут домик со всеми удобствами.

Александровский грабен и гора ШиханАлександровский грабен и гора ШиханАлександровский грабен и гора Шихан
4 день

Залив Горный Балыклей и река Берёзовая

Весь день в заливе Горный Балыклей нам будут открываться пейзажи, будто созданные, чтобы иллюстрировать русские сказки. По реке Берёзовой прогуляемся на сапах и насладимся тишиной и спокойствием среди камышей. После обеда — самый длинный переход за весь круиз. Только к ночи прибудем в бухту и встанем на якорь.

Залив Горный Балыклей и река БерёзоваяЗалив Горный Балыклей и река БерёзоваяЗалив Горный Балыклей и река БерёзоваяЗалив Горный Балыклей и река Берёзовая
5 день

Отдых на пляже и ночной переход

Половину дня проведём у деревни Песковатка. Здесь отличный песчаный пляж, есть сельские магазины. К вечеру прибудем в красивую бухту, но спать здесь не останемся — нас ждёт ночной переход под луной.

Отдых на пляже и ночной переходОтдых на пляже и ночной переход
6 день

Завершение путешествия

Рано утром полюбуемся Песчаной горой — можно прыгнуть в воду прямо с борта и поваляться в горячем песке. А уже к 12:00 мы вернёмся в яхт-клуб, наш круиз подошёл к концу.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Аренда яхты
  • Трёхразовое питание
  • Услуги капитана-стюарда
  • Мастер-классы по управлению парусами и тактике гонок (по желанию)
  • Постельные принадлежности и полотенце
Что не входит в цену
  • Трансфер до яхты
  • Баня и аренда домиков на берегу
  • Лёгкие алкогольные напитки
  • Аренда сапа - 5000 ₽ за круиз
Где начинаем и завершаем?
Начало: Волжский, яхт-клуб «Алькор», 10:00
Завершение: Волжский, яхт-клуб «Алькор», 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь
Игорь — ваша команда гидов в Волгограде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 2295 туристов
В 1975-м я записался в парусную секцию и вот уже более 45 лет путешествую по Волге. Построил парусную яхту своими руками, прошел от Финского залива до Астрахани и Азовского моря, пару недель провел в Адриатике. В прошлом занимал пост президента Федерации парусного спорта Волгоградской области. Сейчас пишу книги, организую ежегодные регаты и создаю авторские туристические маршруты по Волге.

Тур входит в следующие категории Волгограда

Похожие туры на «Круиз по Волге на яхте для вашей компании (всё включено)»

Ко Дню Победы. Железнодорожный круиз в Волгоград
На автобусе
На поезде
Ж/Д туры
Круизы
3 дня
3 отзыва
Ко Дню Победы. Железнодорожный круиз в Волгоград
Начало: Россия, Москва
7 мая в 10:00
от 37 500 ₽ за человека
На Баскунчак из Волгограда
На автобусе
3 дня
2 отзыва
На Баскунчак из Волгограда
Начало: Волгоград
19 июн в 10:00
3 июл в 10:00
от 25 650 ₽ за человека
Волгоградское море: по Нижней Волге под парусами
На яхте
6 дней
Волгоградское море: по Нижней Волге под парусами
Отдохнуть на песчаных пляжах, постоять у руля, исследовать бухты и геологический памятник природы
Начало: Г. Волжский, Волгоградская область, яхт-клуб «Альк...
8 июн в 10:00
15 июн в 10:00
180 000 ₽ за всё до 5 чел.
Между Волгой и Доном. Тур в Волгоград на 3 дня
На автобусе
3 дня
Между Волгой и Доном. Тур в Волгоград на 3 дня
Начало: Волгоград
19 июн в 10:00
10 июл в 10:00
от 26 940 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Волгограде
Все туры из Волгограда
от 360 000 ₽ за тур