Только вы решаете, как провести круиз.Желающие ненадолго станут матросами: изучат яхтинг, будут помогать со швартовками, учить узлы и судоходный сленг.Если интересует история и загадки — вы осмотрите археологический памятник времён

Золотой орды, исследуете могильники 19 века и узнаете, как в Поволжье возник тектонический разлом. А можно и вовсе только купаться и загорать, считать звёзды по ночам и засыпать под плеск воды. В стоимость уже включено трёхразовое питание, капитанские байки и всё необходимое для отдыха.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Путешествие на парусной яхте — это не то же самое, что круиз на теплоходе. Мы ближе к водной стихии и к природе в целом.

Аренда яхты начинается с 10:00 в понедельник и заканчивается в 12:00 в субботу.