Желающие ненадолго станут матросами: изучат яхтинг, будут помогать со швартовками, учить узлы и судоходный сленг.
Если интересует история и загадки — вы осмотрите археологический памятник времён
Описание тура
Организационные детали
Путешествие на парусной яхте — это не то же самое, что круиз на теплоходе. Мы ближе к водной стихии и к природе в целом.
Аренда яхты начинается с 10:00 в понедельник и заканчивается в 12:00 в субботу.
Программа тура по дням
Археологический памятник Бельджамен
Вы взойдёте на борт, познакомитесь с капитаном и пройдёте инструктаж. Итак, в путь! Вскоре остановимся в живописной бухте вблизи археологического памятника эпохи Золотой орды — Бельджамен. Желающие искупаются или исследуют остатки древнего города. Поздно вечером зайдём в новую бухту, поужинаем и полюбуемся звёздным небом.
Атмосферные селения на Волге
Утром отправимся исследовать старорусскую деревню 18 века с немецким поселением, отдохнём на пляже. После обеда вновь выйдем в путь. Вечером остановимся у села и сбегаем в магазин за местными сладостями. По дороге осмотрим могильники 19 века.
Александровский грабен и гора Шихан
На завтрак насладимся свежепойманным судаком, вскоре прибудем в Александровскому грабену. Это тектонический разлом и единственное в Поволжье место, где на поверхности одновременно обнажены породы двух геологических эпох — палеогена и неогена. Пообедаем прямо у провала, а к вечеру пойдём в залив у горы Шихан. Поужинаем в придорожном кафе. Желающие снимут домик со всеми удобствами.
Залив Горный Балыклей и река Берёзовая
Весь день в заливе Горный Балыклей нам будут открываться пейзажи, будто созданные, чтобы иллюстрировать русские сказки. По реке Берёзовой прогуляемся на сапах и насладимся тишиной и спокойствием среди камышей. После обеда — самый длинный переход за весь круиз. Только к ночи прибудем в бухту и встанем на якорь.
Отдых на пляже и ночной переход
Половину дня проведём у деревни Песковатка. Здесь отличный песчаный пляж, есть сельские магазины. К вечеру прибудем в красивую бухту, но спать здесь не останемся — нас ждёт ночной переход под луной.
Завершение путешествия
Рано утром полюбуемся Песчаной горой — можно прыгнуть в воду прямо с борта и поваляться в горячем песке. А уже к 12:00 мы вернёмся в яхт-клуб, наш круиз подошёл к концу.
Что включено
- Аренда яхты
- Трёхразовое питание
- Услуги капитана-стюарда
- Мастер-классы по управлению парусами и тактике гонок (по желанию)
- Постельные принадлежности и полотенце
Что не входит в цену
- Трансфер до яхты
- Баня и аренда домиков на берегу
- Лёгкие алкогольные напитки
- Аренда сапа - 5000 ₽ за круиз