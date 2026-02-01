Из тюльпанов ковёр по весне: природные и культурные богатства Калмыкии
Погулять по заповедникам, полюбоваться степью, усыпанной тюльпанами, и посетить буддийские святыни
Начало: Волгоград, аэропорт или центр города, 10:00
11 апр в 09:00
69 000 ₽ за человека
10%
Волгоградское море: по Нижней Волге под парусами
Отдохнуть на песчаных пляжах, постоять у руля, исследовать бухты и геологический памятник природы
Начало: Г. Волжский, Волгоградская область, яхт-клуб «Альк...
27 апр в 10:00
4 мая в 10:00
162 000 ₽
180 000 ₽ за всё до 5 чел.
В Волгоград всей семьёй: прошлое и настоящее, культура и история
Прикоснуться к великим событиям, побывать на спектакле и в планетарии и прокатиться на метротраме
Начало: Ж/д вокзал Волгограда, 16:52. Если вы приезжаете д...
27 фев в 08:00
13 мар в 08:00
22 354 ₽ за человека
