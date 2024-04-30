Туры проходящие только летом в Волгограде

Найдено 4 тура в категории «Летние» в Волгограде, цены от 41 300 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Цветущие степи Калмыкии: тур с выездом из Волгограда
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
Цветущие степи Калмыкии: тур с выездом из Волгограда
Увидеть поля тюльпанов и ирисов, почувствовать в ладонях энергию бархана и попробовать калмыцкий чай
Начало: г. Волгоград, площадь перед ж. - д. вокзалом, 08:0...
10 апр в 09:00
14 апр в 09:00
41 300 за человека
Семейный круиз по Нижней Волге под белыми парусами
🛥 На яхте
Авторский тур
6 дней
Семейный круиз по Нижней Волге под белыми парусами
Ловить ветер белыми парусами и наслаждаться приватными бухтами с песчаными пляжами
Начало: Волгоградская область г. Волжский яхт-клуб, 10:00
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
160 000 за всё до 4 чел.
Почти на Марсе и Луне: тур к соляным озёрам Эльтон и Баскунчак
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
Почти на Марсе и Луне: тур к соляным озёрам Эльтон и Баскунчак
Увидеть слияние красок неба и воды на закате, оранжево-фиолетовую реку и места добычи соли
Начало: Г. Волгоград, в первой половине дня
26 авг в 10:00
47 000 за человека
Богатства Поволжья: поля розовых лотосов и солёные озёра Эльтон и Баскунчак
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
Богатства Поволжья: поля розовых лотосов и солёные озёра Эльтон и Баскунчак
Полюбоваться необыкновенными пейзажами, понаблюдать за пернатыми и услышать, как поёт гора
Начало: Волгоград, ж. - д. вокзал, 08:00
27 июля в 08:00
3 авг в 08:00
83 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • О
    Ольга
    30 апреля 2024
    Цветущие степи Калмыкии: тур с выездом из Волгограда
    Огромное спасибо за незабываемую поездку в Калмыкию (с 14.04.2024 по 17.04.2024)! Было очень интересно и познавательно. Программа тура насыщенная, охватывает
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    значимые места Калмыкии. Увидели основные достопримечательности Элисты, розовое озеро, поющие барханы и горящий источник, прокатились на верблюдах, познакомились с историей и обычиями калмыцкого народа. Очень повезло с погодой, попали на период великолепного цветения тюльпанов! Посетили музей кочевых народов, поселок Адык, заповедник "Черные земли". Местные гиды-профессионалы своего дела, готовые ответить на любые вопросы об истории и традициях своего народа. Очень понравились местные жители, доброжелательные, образованные, любящие свою Родину. Запомнились и блюда национальной кухни. Великолепное путешествие! Рекомендуем всем!!!

    Огромное спасибо за незабываемую поездку в Калмыкию (с 14.04.2024 по 17.04.2024)! Было очень интересно и познавательноОгромное спасибо за незабываемую поездку в Калмыкию (с 14.04.2024 по 17.04.2024)! Было очень интересно и познавательноОгромное спасибо за незабываемую поездку в Калмыкию (с 14.04.2024 по 17.04.2024)! Было очень интересно и познавательноОгромное спасибо за незабываемую поездку в Калмыкию (с 14.04.2024 по 17.04.2024)! Было очень интересно и познавательноОгромное спасибо за незабываемую поездку в Калмыкию (с 14.04.2024 по 17.04.2024)! Было очень интересно и познавательно

Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «Летние»

Самые популярные туры этой рубрики в Волгограде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Цветущие степи Калмыкии: тур с выездом из Волгограда
  2. Семейный круиз по Нижней Волге под белыми парусами
  3. Почти на Марсе и Луне: тур к соляным озёрам Эльтон и Баскунчак
  4. Богатства Поволжья: поля розовых лотосов и солёные озёра Эльтон и Баскунчак
Сколько стоит тур в Волгограде в июне 2024
Сейчас в Волгограде в категории "Летние" можно забронировать 4 тура от 41 300 до 160 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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