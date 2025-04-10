Рыболовный тур в Волгоградской области: палатки, банька и ловля рыбы с лодки и с берега

Отдохнуть от суеты и порыбачить на судака, щуку, сазана и окуня
Приглашаем в тур, который подойдёт как для новичков, так и опытных рыбаков.

Будем жить в палаточном лагере на берегу реки и каждый день с утра до вечера ловить рыбу, а затем
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собираться вместе у костра, слушать треск поленьев и вкусно ужинать. Вам не придётся готовить — с нами поедет повар, который обеспечит вкуснейшее 3-разовое питание. А опытные проводники покажут лучшие места с хорошим клёвом.

Рыболовный тур в Волгоградской области: палатки, банька и ловля рыбы с лодки и с берега
Рыболовный тур в Волгоградской области: палатки, банька и ловля рыбы с лодки и с берега
Рыболовный тур в Волгоградской области: палатки, банька и ловля рыбы с лодки и с берега

Описание тура

Организационные детали

Необходимые вещи:
•Рыболовные снасти, наживки, прикормка
•Костюм на случай дождя
•Сапоги
•Нож
•Фонарь
•Тёплая одежда, два комплекта
•Сменная обувь
•Вещи для бани
•Головной убор
•Репеллент от мошки и комаров
•Тара для рыбы
•Средства личной гигиены
•Индивидуальные лекарства, если надо

Проживание. Будем жить в палаточном лагере, 1-, 2-местное размещение. Мы предоставим вам палатки, спальники и коврики. Лагерь освещён, есть походная баня. У нас будет организована зона для еды с тентом, столом и стульями, а также будет холодильник для еды.

Питание. В стоимость включено 3-разовое питание. Готовить будут инструкторы.

Транспорт. На воде — моторная лодка или моторный катамаран.

Дети. Участие возможно с 15 лет.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в лагерь и подготовка к рыбалке

Встречаемся в Волгограде, в городе или на ж/д вокзале, и едем в лагерь на реке. Если вы приехали на личном транспорте — следуйте за нашей машиной. Разместимся, позавтракаем и подготовим снасти. Прикормим рыбу и сами подкрепимся, а уже после обеда поедем рыбачить до самого вечера. Здесь можно поймать судака, щуку, жереха, сазана, карася и окуня.

После ловли рыбы поужинаем и разойдёмся по палаткам.

Прибытие в лагерь и подготовка к рыбалкеПрибытие в лагерь и подготовка к рыбалкеПрибытие в лагерь и подготовка к рыбалке
2 день

Рыбачим весь день

Встанем рано, в 6:00, и позавтракаем. Сегодня будем рыбачить с лодки и с берега. Сделаем перерыв на обед, а вечером снова поедем на место клёва.

Вернёмся в лагерь, поужинаем и отдохнём.

Программа повторяется в 2-5-й дни.

Рыбачим весь деньРыбачим весь деньРыбачим весь день
3 день

Продолжаем ловить рыбу

Весь день будем рыбачить с лодки и берега.

Продолжаем ловить рыбуПродолжаем ловить рыбуПродолжаем ловить рыбу
4 день

Продолжаем ловить рыбу

Весь день будем рыбачить с лодки и берега.

Продолжаем ловить рыбуПродолжаем ловить рыбуПродолжаем ловить рыбу
5 день

Рыбалка и баня

До обеда порыбачим, вернёмся в лагерь и пообедаем. Затем попаримся в баньке и отдохнём. Вечером соберёмся все вместе на ужин. При желании вы сможете уехать на собственном транспорте сегодня после ужина.

6 день

Отъезд

Встанем в 7:00, позавтракаем и поедем обратно в Волгоград.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет43 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в палаточном лагере
  • Аренда палатки, спальника и коврика
  • 3-разовое питание
  • Трансферы по маршруту
  • Баня
  • Моторные лодки, ГСМ
  • Спасательные жилеты
  • Услуги проводников и поваров
  • Генератор
  • Костровое оборудование, холодильник
  • Аптечка
  • Туалетные принадлежности
Что не входит в цену
  • Билеты до Волгограда и обратно
  • Рыболовные снасти и наживка
  • Минимальное число участников - 4 человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Волгоград, встретим вас в городе или на ж/д вокзале
Завершение: Волгоград, день
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Волгограда

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