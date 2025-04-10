Будем жить в палаточном лагере на берегу реки и каждый день с утра до вечера ловить рыбу, а затем
Описание тура
Организационные детали
Необходимые вещи:
•Рыболовные снасти, наживки, прикормка
•Костюм на случай дождя
•Сапоги
•Нож
•Фонарь
•Тёплая одежда, два комплекта
•Сменная обувь
•Вещи для бани
•Головной убор
•Репеллент от мошки и комаров
•Тара для рыбы
•Средства личной гигиены
•Индивидуальные лекарства, если надо
Проживание. Будем жить в палаточном лагере, 1-, 2-местное размещение. Мы предоставим вам палатки, спальники и коврики. Лагерь освещён, есть походная баня. У нас будет организована зона для еды с тентом, столом и стульями, а также будет холодильник для еды.
Питание. В стоимость включено 3-разовое питание. Готовить будут инструкторы.
Транспорт. На воде — моторная лодка или моторный катамаран.
Дети. Участие возможно с 15 лет.
Программа тура по дням
Прибытие в лагерь и подготовка к рыбалке
Встречаемся в Волгограде, в городе или на ж/д вокзале, и едем в лагерь на реке. Если вы приехали на личном транспорте — следуйте за нашей машиной. Разместимся, позавтракаем и подготовим снасти. Прикормим рыбу и сами подкрепимся, а уже после обеда поедем рыбачить до самого вечера. Здесь можно поймать судака, щуку, жереха, сазана, карася и окуня.
После ловли рыбы поужинаем и разойдёмся по палаткам.
Рыбачим весь день
Встанем рано, в 6:00, и позавтракаем. Сегодня будем рыбачить с лодки и с берега. Сделаем перерыв на обед, а вечером снова поедем на место клёва.
Вернёмся в лагерь, поужинаем и отдохнём.
Программа повторяется в 2-5-й дни.
Продолжаем ловить рыбу
Весь день будем рыбачить с лодки и берега.
Продолжаем ловить рыбу
Весь день будем рыбачить с лодки и берега.
Рыбалка и баня
До обеда порыбачим, вернёмся в лагерь и пообедаем. Затем попаримся в баньке и отдохнём. Вечером соберёмся все вместе на ужин. При желании вы сможете уехать на собственном транспорте сегодня после ужина.
Отъезд
Встанем в 7:00, позавтракаем и поедем обратно в Волгоград.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|43 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в палаточном лагере
- Аренда палатки, спальника и коврика
- 3-разовое питание
- Трансферы по маршруту
- Баня
- Моторные лодки, ГСМ
- Спасательные жилеты
- Услуги проводников и поваров
- Генератор
- Костровое оборудование, холодильник
- Аптечка
- Туалетные принадлежности
Что не входит в цену
- Билеты до Волгограда и обратно
- Рыболовные снасти и наживка
- Минимальное число участников - 4 человека