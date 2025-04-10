Встречаемся в Волгограде, в городе или на ж/д вокзале, и едем в лагерь на реке. Если вы приехали на личном транспорте — следуйте за нашей машиной. Разместимся, позавтракаем и подготовим снасти. Прикормим рыбу и сами подкрепимся, а уже после обеда поедем рыбачить до самого вечера. Здесь можно поймать судака, щуку, жереха, сазана, карася и окуня.

После ловли рыбы поужинаем и разойдёмся по палаткам.