4 дня
Цветущие степи Калмыкии: тур с выездом из Волгограда
Увидеть поля тюльпанов и ирисов, почувствовать в ладонях энергию бархана и попробовать калмыцкий чай
Начало: Г. Волгоград, площадь перед ж. - д. вокзалом, 08:0...
10 апр в 09:00
14 апр в 09:00
41 300₽ за человека
2 дня
Цветущие тюльпаны и буддийские святыни: из Волгограда в Элисту
Устроить фотосессию в море цветов, посетить целебный источник и попробовать напитки кочевников
Начало: Ж/д вокзал Волгограда, 7:40, центральный вход у фо...
5 апр в 07:40
12 апр в 07:40
16 900₽ за человека
4 дня
Из тюльпанов ковёр по весне: природные и культурные богатства Калмыкии
Погулять по заповедникам, полюбоваться степью, усыпанной тюльпанами, и посетить буддийские святыни
Начало: Волгоград, аэропорт или центр города, 10:00
12 апр в 14:00
15 апр в 14:00
54 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена5 мая 2024Недавно к этой экскурсии появился подробный отзыв, другой путешественник хорошо все описал. Видимо, по его обработке замечания учли и нам
- ООльга30 апреля 2024Огромное спасибо за незабываемую поездку в Калмыкию (с 14.04.2024 по 17.04.2024)! Было очень интересно и познавательно. Программа тура насыщенная, охватывает
- ЕЕлена22 апреля 2024Элиста и окрестности очень интересные и необычные, калмыцкая кухня вкусная! Однозначно стоит посетить данный регион! Буддисткие хурулы, национальный колорит и
Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «В апреле»
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