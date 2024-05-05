Туры в Волгограде весной

Найдено 4 тура в категории «Весенние» в Волгограде, цены от 16 900 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Цветущие степи Калмыкии: тур с выездом из Волгограда
На автобусе
1 отзыв
4 дня
Цветущие степи Калмыкии: тур с выездом из Волгограда
Увидеть поля тюльпанов и ирисов, почувствовать в ладонях энергию бархана и попробовать калмыцкий чай
Начало: Г. Волгоград, площадь перед ж. - д. вокзалом, 08:0...
«Не упустите возможность увидеть этой весной уникальное природное событие — цветение тюльпанов и ирисов в Калмыкии»
10 апр в 09:00
14 апр в 09:00
41 300 за человека
Знакомство с Калмыкией: святыни, дегустации и мастер-классы
На автобусе
4 дня
Знакомство с Калмыкией: святыни, дегустации и мастер-классы
Попробовать национальные блюда, научиться древнекалмыцкой письменности и отыскать чёрный тюльпан
Начало: Ж. - д. вокзал Волгограда, 09:15, центральный вход...
«После завтрака поедем в заповедник Чёрные земли, поля которого весной покрываются дикими тюльпанами»
39 100 за человека
Цветущие тюльпаны и буддийские святыни: из Волгограда в Элисту
На автобусе
3 отзыва
2 дня
Цветущие тюльпаны и буддийские святыни: из Волгограда в Элисту
Устроить фотосессию в море цветов, посетить целебный источник и попробовать напитки кочевников
Начало: Ж. - д. вокзал Волгограда, 07:40, центральный вход...
«Отправимся в путешествие к сердцу Калмыкии — Элисте, чтобы увидеть буйство красок: весной в местных степях зацветают дикие тюльпаны»
5 апр в 07:40
12 апр в 07:40
16 900 за человека
Из тюльпанов ковёр по весне: природные и культурные богатства Калмыкии
На автобусе
4 дня
Из тюльпанов ковёр по весне: природные и культурные богатства Калмыкии
Погулять по заповедникам, полюбоваться степью, усыпанной тюльпанами, и посетить буддийские святыни
Начало: Волгоград, аэропорт или центр города, 10:00
12 апр в 14:00
15 апр в 14:00
54 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Елена
    5 мая 2024
    Цветущие тюльпаны и буддийские святыни: из Волгограда в Элисту
    Недавно к этой экскурсии появился подробный отзыв, другой путешественник хорошо все описал. Видимо, по его обработке замечания учли и нам
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    позвонили предупредить, что тюльпаны уже отцвели. Экскурсия очень интересная и хорошо организована, отель Марко Поло комфортный. Единственный минус-на Трипстере организатор указывает, что начало в 7:40, но оказалось, что организатор в это время только прибывает в город, и спрашивать у каждой из групп людей (а фонтан у вокзала-популярное место встречи), не на экскурсию ли они - было не особо комфортно. Путешественников не с Трипстепа заранее добавили в чат, где подробно все указали, в том числе, что начало в 8. Нам же не прислали контактов, городской телефон агентства утром еще не отвечал, в чате Трипстепа ответили только в 12, и для нас чат для исходящих сообщений закрылся уже в 7:40.

  • О
    Ольга
    30 апреля 2024
    Цветущие степи Калмыкии: тур с выездом из Волгограда
    Огромное спасибо за незабываемую поездку в Калмыкию (с 14.04.2024 по 17.04.2024)! Было очень интересно и познавательно. Программа тура насыщенная, охватывает
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    значимые места Калмыкии. Увидели основные достопримечательности Элисты, розовое озеро, поющие барханы и горящий источник, прокатились на верблюдах, познакомились с историей и обычиями калмыцкого народа. Очень повезло с погодой, попали на период великолепного цветения тюльпанов! Посетили музей кочевых народов, поселок Адык, заповедник "Черные земли". Местные гиды-профессионалы своего дела, готовые ответить на любые вопросы об истории и традициях своего народа. Очень понравились местные жители, доброжелательные, образованные, любящие свою Родину. Запомнились и блюда национальной кухни. Великолепное путешествие! Рекомендуем всем!!!

    Огромное спасибо за незабываемую поездку в Калмыкию (с 14.04.2024 по 17.04.2024)! Было очень интересно и познавательноОгромное спасибо за незабываемую поездку в Калмыкию (с 14.04.2024 по 17.04.2024)! Было очень интересно и познавательноОгромное спасибо за незабываемую поездку в Калмыкию (с 14.04.2024 по 17.04.2024)! Было очень интересно и познавательноОгромное спасибо за незабываемую поездку в Калмыкию (с 14.04.2024 по 17.04.2024)! Было очень интересно и познавательноОгромное спасибо за незабываемую поездку в Калмыкию (с 14.04.2024 по 17.04.2024)! Было очень интересно и познавательно
  • Е
    Елена
    22 апреля 2024
    Цветущие тюльпаны и буддийские святыни: из Волгограда в Элисту
    Элиста и окрестности очень интересные и необычные, калмыцкая кухня вкусная! Однозначно стоит посетить данный регион! Буддисткие хурулы, национальный колорит и
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    все пейзажи степи стоят быть увиденными. Теперь собственно отзыв по организации процесса у Магазина путешествий, плюсы и минусы. Плюсы: 1) все четко по времени и программе 2) включенный в стоимость обед оказался вкусным и сытным, национальная кухня 3) отель Азия вполне годится для проживания одну ночь (завтрак только слабенький совсем) 4) гид Наталья приятным голосом рассказывала по дороге + приглашают местных гидов, что улучшает качество информации 5) аккуратный водитель, не гонит 6) дают скидку на следующие туры 7) на связи всегда Минусы: 1) гид несколько раз зачем-то обещала то, что не реализовывалось, отсюда разочарование от несбывшихся ожиданий. Например, тюльпаны давно отцвели и это было известно гиду, но нам с самого утра их обещали, зачем? Сказали бы сразу правду, народ успокоился. Были обещаны памятные презенты за выкладывание фото в телеграм, не случилось. Посещение ювелирного магазина - не случилось. И так далее по мелочи, отсюда раздражение. 2) мало времени на покупку сувениров, хотелось больше провести времени в хурулах, а не в этноцентре/прогулке по парку. Но тут каждому свое, по интересам. 3) на обратном пути не продумано питание. Завтрак слабый в 07:30, далее предполагалось, что туристы сами себе где-то купят еды заранее ночью в магазинах/на заправках на обед, но первая остановка случилась в 15:30. При этом в автобусе есть нельзя. Очень странно, надо сидеть голодным в ожидании непонятно чего. 4) место может достаться в самом конце автобуса, где нет окна и не помещаются колени. Ехать 4-5 часов в таком положении отвратительно, не видно ничего и неудобно. 5) выезд из Элисты в воскресенье в 11:30, а старт программы в 08:30. То есть фактически 3 часа на все про все. Маловато, хотелось бы еще пару часов, но гид и другие участники спешили на поезд к 17 часам. Ну ок, просто для сведения. В целом экскурсия понравилась, но остались смешанные чувства именно из-за нереализованных ожиданий, которые сам же гид и спровоцировала. Поеду ли еще с Магазином путешествий, да. Но надеюсь с другим гидом)

Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «Весенние»

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  1. Цветущие степи Калмыкии: тур с выездом из Волгограда
  2. Знакомство с Калмыкией: святыни, дегустации и мастер-классы
  3. Цветущие тюльпаны и буддийские святыни: из Волгограда в Элисту
  4. Из тюльпанов ковёр по весне: природные и культурные богатства Калмыкии
Сколько стоит тур в Волгограде в октябре 2024
Сейчас в Волгограде в категории "Весенние" можно забронировать 4 тура от 16 900 до 54 000. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.59 из 5
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