Приглашаем в путешествие по древним монастырям XIV–XVI веков: руинам Свято-Успенского монастыря, Богородице-Владимирской пустыни и Спасо-Прилуцкому монастырю.
Вдоль Кирилловского тракта вы увидите старинные церкви и святой источник «Слепой», по преданиям дарующий зрение. Просторы Русского Севера поражают красотой, дышат историей и дарят незабываемые воспоминания.
Описание экскурсииДревние обители: от руин к святыням Вас ждет увлекательное путешествие по древним монастырям XIV–XVI веков. Вы откроете для себя руины Свято-Успенского монастыря — священное пространство, а также восстающую из небытия Богородице-Владимирскую пустынь. Древнейший Спасо-Прилуцкий монастырь также распахнет перед вами свои ворота. По пути следования: храмы и святой источник Вдоль Кирилловского тракта вы увидите бывшие старинные церкви Илии Пророка и Дмитрия Солунского, а также церковь Троицы и Василия Великого. Обязательно загляните к святому источнику «Слепой», знаменитому своими целебными свойствами: по преданию, он дарует зрение незрячим. Атмосфера и впечатления: история в каждом кадре Просторы Русского Севера очаруют вас своей величественной красотой, открывая множество возможностей для аутентичных фотоснимков. Каждое место здесь дышит историей. Вы узнаете о богомольных путях князей и царей древней Руси, и это путешествие подарит вам незабываемые воспоминания.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Свято-Успенский монастырь
- Богородице-Владимирская пустынь
- Спасо-Прилуцкий монастырь
- Церковь Илии Пророка
- Церковь Дмитрия Солунского
- Церковь Троицы и Василия Великого
- Святой источник «Слепой»
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель
Завершение: Г. Вологда, ул. Можайского
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
4000 ₽ за человека