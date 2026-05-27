Описание Фото Ответы на вопросы Приглашаем в путешествие по древним монастырям XIV–XVI веков: руинам Свято-Успенского монастыря, Богородице-Владимирской пустыни и Спасо-Прилуцкому монастырю.



Вдоль Кирилловского тракта вы увидите старинные церкви и святой источник «Слепой», по преданиям дарующий зрение. Просторы Русского Севера поражают красотой, дышат историей и дарят незабываемые воспоминания.

Александр Ваш гид в Вологде Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 4000 ₽ за человека 4 часа 1-4 человека На автомобиле Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии Древние обители: от руин к святыням Вас ждет увлекательное путешествие по древним монастырям XIV–XVI веков. Вы откроете для себя руины Свято-Успенского монастыря — священное пространство, а также восстающую из небытия Богородице-Владимирскую пустынь. Древнейший Спасо-Прилуцкий монастырь также распахнет перед вами свои ворота. По пути следования: храмы и святой источник Вдоль Кирилловского тракта вы увидите бывшие старинные церкви Илии Пророка и Дмитрия Солунского, а также церковь Троицы и Василия Великого. Обязательно загляните к святому источнику «Слепой», знаменитому своими целебными свойствами: по преданию, он дарует зрение незрячим. Атмосфера и впечатления: история в каждом кадре Просторы Русского Севера очаруют вас своей величественной красотой, открывая множество возможностей для аутентичных фотоснимков. Каждое место здесь дышит историей. Вы узнаете о богомольных путях князей и царей древней Руси, и это путешествие подарит вам незабываемые воспоминания.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату