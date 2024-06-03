Экскурсии по Вологде на машине с гидом

Найдено 5 экскурсий в категории «На машине» в Вологде, цены от 590 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Благодатная Вологда
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
32 отзыва
Популярное предложение
Благодатная Вологда: путешествие сквозь века и секреты города
Погрузитесь в уникальную атмосферу Вологды, где каждый уголок хранит свои истории и тайны, ждущие быть раскрытыми
16 июня в 13:30
6 июля в 13:30
8 000 за всё до 3 чел.
Из Вологды в Ферапонтово и Кириллов
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
84 отзыва
Путешествие по духовным сокровищам Вологды: Ферапонтово и Кириллов
Погрузитесь в уникальное путешествие по Вологодчине, где каждый шаг раскрывает страницы истории и культуры через знаковые монастыри и природные чудеса
7 июля в 08:00
8 июля в 08:00
14 000 за всё до 3 чел.
Дьяконовская поляна - аномальное место силы
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Дьяконовская поляна в Вологде: путешествие к месту силы
Погрузитесь в атмосферу древнего славянского капища, посетите место силы в 60 км от Вологды и обретите гармонию
Начало: Улица Можайского, 58/ по договоренности
Расписание: В будни, выезд в 10:00 или 18:00 (зимой только в 10:00)
10 июня в 18:00
11 июня в 10:00
2 000 за человека
Экскурсия по Вологде и Спасо-Прилуцкому монастырю на транспорте туристов
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
17 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Вологда и Спасо-Прилуцкий монастырь
Погрузитесь в историю Вологды и Спасо-Прилуцкого монастыря, насладитесь красотой древнего русского зодчества
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 000 за всё до 5 чел.
Автопутешествие из Вологды в Великий Устюг: аудиоэкскурсия по пути к Деду Морозу
🚗 На машине
Аудиогид
2 часа
Автопутешествие из Вологды в Великий Устюг: аудиоэкскурсия к Деду Морозу
Проведите незабываемое время, слушая увлекательные рассказы о северных городах и чудесах природы на пути к волшебному Великому Устюгу
Начало: Ulitsa Zasodimskogo, 5, Vologda, Vologodskaya obla
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
590 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    Благодатная Вологда
    Ольга, огромное спасибо за теплый прием в Вологде! Вы прекрасно знаете город и окрестности, знаете историю, ваши рассказы интересны и вы
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    доступно доносите информацию! С Вами мы открыли для себя удивительный, добрый и неспешный город, и его тепло останется в наших сердцах, как и общение с Вами! Туристки из Смоленска и Подмосковья. 1 июня 2024г.

  • Е
    Екатерина
    31 мая 2024
    Из Вологды в Ферапонтово и Кириллов
    Очень понравилась экскурсия! Это было наше первое путешествие с индивидуальным гидом через Трипстер, и мы очень рады такому опыту. Путешествие
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    в Ферапонтово и Кириллов прошло великолепно, это один из наших лучших дней, проведенных на вологодской земле. Благодаря Ольге, поездка была невероятно комфортная и интересная: удобная машина, аккуратное вождение, интереснейшая информация по многим темам касательно достопримечательностей по пути, истории края, природы и многому другому. Олга - очень интеллигентный и грамотный человек, слушать и общаться с ней одно удовольствие. Когда посещаешь эти два сказочных места - Ферапонтов и Кирилло-Белозерский монастыри, где время остановилось, то очень хочется никуда не спешить, чтобы побыть наедине со всем увиденным, погрузиться в прошлое. И именно индивидуальная экскурсия это позволяет. Мы получили полную свободу по времени, нас никуда не торопили и не подгоняли, Ольга даже посоветовала, куда еще прогуляться пешком, и мы насладились красотой озер. В общем, всем советуем попасть на эту экскурсию с Ольгой, замечательным человеком и талантливым экскурсоводом.

  • И
    Ирина
    28 мая 2024
    Дьяконовская поляна - аномальное место силы
    Дорога к поляне получилась увлекательной, время проолетело незаметно. Александр рассказал много интересного. В камнях на поляне действительно есть чтото магическое. Советую там побывать
  • О
    Ольга
    20 мая 2024
    Из Вологды в Ферапонтово и Кириллов
    Красивые места, восхищает сила духа людей, как возводивших эти величественные сооружения, так и занимавшихся реконструкцией. Даже муж отметил плавность речи Ольги, как будто аудиокнигу послушали.
    Красивые места, восхищает сила духа людей, как возводивших эти величественные сооружения, так и занимавшихся реконструкцией. ДажеКрасивые места, восхищает сила духа людей, как возводивших эти величественные сооружения, так и занимавшихся реконструкцией. ДажеКрасивые места, восхищает сила духа людей, как возводивших эти величественные сооружения, так и занимавшихся реконструкцией. ДажеКрасивые места, восхищает сила духа людей, как возводивших эти величественные сооружения, так и занимавшихся реконструкцией. ДажеКрасивые места, восхищает сила духа людей, как возводивших эти величественные сооружения, так и занимавшихся реконструкцией. ДажеКрасивые места, восхищает сила духа людей, как возводивших эти величественные сооружения, так и занимавшихся реконструкцией. Даже
  • Г
    Галина
    15 мая 2024
    Из Вологды в Ферапонтово и Кириллов
    Сложилось все. Замечательный экскурсавод Оля. Как много интересного она рассказала по дороге к месту назначения. Помогла сделать прекрасные фотографии, помогла
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    сориентироваться на месте. Впечатления от увиденного на высоте особенно от Ферапонтово. И внутри и снаружи, и природа, 2и озеро. . В Кириллове запала в душу действующая церковь. Благодать божья. Ну и величие икон в келье. Несколько неприятно было вступать по могильнвм надгробиям, поэтому шли по краю,. Оля отвезла на мостки, откуда виден монастырь со стороны озера. Получились отличные фотографии сделанные Олей. Небо отражается в озере. Погода была просто великолепной. Общение с Олей осталось в сердце. Любую другую экскурсию только с ней. Спасибо за все.

    Сложилось все. Замечательный экскурсавод Оля. Как много интересного она рассказала по дороге к месту назначения. ПомоглаСложилось все. Замечательный экскурсавод Оля. Как много интересного она рассказала по дороге к месту назначения. ПомоглаСложилось все. Замечательный экскурсавод Оля. Как много интересного она рассказала по дороге к месту назначения. Помогла
  • М
    Марина
    9 мая 2024
    Благодатная Вологда
    Нам очень понравилось. Мы очень много успели увидеть. Ольга и интересно рассказывала и с учетом переездов на машине по городу увидели гораздо больше за полдня, чем мы бы смогли увидеть сами)
    Нам очень понравилось. Мы очень много успели увидеть. Ольга и интересно рассказывала и с учетом переездовНам очень понравилось. Мы очень много успели увидеть. Ольга и интересно рассказывала и с учетом переездов
  • М
    Мария
    20 апреля 2024
    Экскурсия по Вологде и Спасо-Прилуцкому монастырю на транспорте туристов
    Экскурсия с гидом Александром Иринеевичем Сазоновым прошла на одном дыхании: три часа показались мгновеньем, интересный рассказчик, много деталей и фактов, отличный маршрут - мы с семьей получили большое удовольствие! Рекомендую эту экскурсию однозначно.
  • О
    Ольга
    9 апреля 2024
    Благодатная Вологда
    Благодарим Ольгу за интересную экскурсию. Получили информацию об истории города, основных достопримечательностях, море впечатлений и полезные советы.
    Благодарим Ольгу за интересную экскурсию. Получили информацию об истории города, основных достопримечательностях, море впечатлений и полезные советы
  • В
    Вадим
    8 августа 2023
    Поездка в Кирилло-Белозёрский монастырь и Ферапонтов монастырь
    Гид, Иван Александрович, и водитель - выше всяких похвал. Не ожидал увидеть такую богатую коллекцию икон в Кириллово-Суздальском монастыре и
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    фрески Дионисия в потрясающем сохране в Ферапонтовом монастыре. Сверхпрограммы мы съездили в ресторан "Кашалот" на Цыпину гору (рекомендую всем - в Вологде ничего подобного нет), в церковь Ильи Пророка на Цыпинском погосте и по обратной дороге завернули в Свято-Прилуцкий монастырь. Гида рекомендую

  • Н
    Надежда
    3 августа 2023
    Поездка в Кирилло-Белозёрский монастырь и Ферапонтов монастырь
    Очень понравились места, которые мы посетили. Нас сопровождали прекрасные экскурсоводы в поездке и в монастырях. С автомобилем было все хорошо
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    - чисто, аккуратно, комфортно. Между экскурсиями заехали на обед в хороший ресторан. Монастыри - территория, церкви, иконостас, фрески - восхищение, восторг до замирания сердца!!! Очень все понравилось, это надо обязательно увидеть! Купили замечательные сувениры, поставили свечи, все было неспешно, деликатно. Спасибо большое экскурсоводам и организаторам!

Ответы на вопросы от путешественников по Вологде в категории «На машине»

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Сколько стоит экскурсия по Вологде в июне 2024
Сейчас в Вологде в категории "На машине" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 590 до 14 000. Туристы уже оставили гидам 139 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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