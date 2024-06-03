1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Благодатная Вологда: путешествие сквозь века и секреты города
Погрузитесь в уникальную атмосферу Вологды, где каждый уголок хранит свои истории и тайны, ждущие быть раскрытыми
16 июня в 13:30
6 июля в 13:30
8 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по духовным сокровищам Вологды: Ферапонтово и Кириллов
Погрузитесь в уникальное путешествие по Вологодчине, где каждый шаг раскрывает страницы истории и культуры через знаковые монастыри и природные чудеса
7 июля в 08:00
8 июля в 08:00
14 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Дьяконовская поляна в Вологде: путешествие к месту силы
Погрузитесь в атмосферу древнего славянского капища, посетите место силы в 60 км от Вологды и обретите гармонию
Начало: Улица Можайского, 58/ по договоренности
Расписание: В будни, выезд в 10:00 или 18:00 (зимой только в 10:00)
10 июня в 18:00
11 июня в 10:00
2 000₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия: Вологда и Спасо-Прилуцкий монастырь
Погрузитесь в историю Вологды и Спасо-Прилуцкого монастыря, насладитесь красотой древнего русского зодчества
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 5 чел.
Аудиогид
2 часа
Автопутешествие из Вологды в Великий Устюг: аудиоэкскурсия к Деду Морозу
Проведите незабываемое время, слушая увлекательные рассказы о северных городах и чудесах природы на пути к волшебному Великому Устюгу
Начало: Ulitsa Zasodimskogo, 5, Vologda, Vologodskaya obla
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
590₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена3 июня 2024Ольга, огромное спасибо за теплый прием в Вологде! Вы прекрасно знаете город и окрестности, знаете историю, ваши рассказы интересны и вы
- ЕЕкатерина31 мая 2024Очень понравилась экскурсия! Это было наше первое путешествие с индивидуальным гидом через Трипстер, и мы очень рады такому опыту. Путешествие
- ИИрина28 мая 2024Дорога к поляне получилась увлекательной, время проолетело незаметно. Александр рассказал много интересного. В камнях на поляне действительно есть чтото магическое. Советую там побывать
- ООльга20 мая 2024Красивые места, восхищает сила духа людей, как возводивших эти величественные сооружения, так и занимавшихся реконструкцией. Даже муж отметил плавность речи Ольги, как будто аудиокнигу послушали.
- ГГалина15 мая 2024Сложилось все. Замечательный экскурсавод Оля. Как много интересного она рассказала по дороге к месту назначения. Помогла сделать прекрасные фотографии, помогла
- ММарина9 мая 2024Нам очень понравилось. Мы очень много успели увидеть. Ольга и интересно рассказывала и с учетом переездов на машине по городу увидели гораздо больше за полдня, чем мы бы смогли увидеть сами)
- ММария20 апреля 2024Экскурсия с гидом Александром Иринеевичем Сазоновым прошла на одном дыхании: три часа показались мгновеньем, интересный рассказчик, много деталей и фактов, отличный маршрут - мы с семьей получили большое удовольствие! Рекомендую эту экскурсию однозначно.
- ООльга9 апреля 2024Благодарим Ольгу за интересную экскурсию. Получили информацию об истории города, основных достопримечательностях, море впечатлений и полезные советы.
- ВВадим8 августа 2023Поездка в Кирилло-Белозёрский монастырь и Ферапонтов монастырьГид, Иван Александрович, и водитель - выше всяких похвал. Не ожидал увидеть такую богатую коллекцию икон в Кириллово-Суздальском монастыре и
- ННадежда3 августа 2023Поездка в Кирилло-Белозёрский монастырь и Ферапонтов монастырьОчень понравились места, которые мы посетили. Нас сопровождали прекрасные экскурсоводы в поездке и в монастырях. С автомобилем было все хорошо
Ответы на вопросы от путешественников по Вологде в категории «На машине»
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