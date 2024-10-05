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Индивидуальная
Дьяконовская поляна - аномальное место силы
Начало: Улица Можайского, 58/ по договоренности
Расписание: В будни, выезд в 10:00
Завтра в 09:00
20 июн в 09:00
3500 ₽ за человека
Аудиогид
Автопутешествие из Вологды в Великий Устюг: аудиоэкскурсия по пути к Деду Морозу
Начало: Улица Засодимского, 5, Вологда, Вологодская област...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
620 ₽ за человека
Индивидуальная
Древние монастыри Кирилловского тракта
Начало: Ваш отель
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
Ю
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К
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Н
Про это место читала у Олега Давыдова, очень хотелось посмотреть. Мне больше понравилось место у источников, чем у камней. Александр имеет некоторое отношение к этому месту, поэтому я прозвала его "Хранитель камней".
С Александром очень комфортно, спокойный, пунктуальный.
С Александром очень комфортно, спокойный, пунктуальный.
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И
Дорога к поляне получилась увлекательной, время проолетело незаметно. Александр рассказал много интересного. В камнях на поляне действительно есть чтото магическое. Советую там побывать
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С
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V
Очень необычная и познавательная экскурсия. Экскурсавод Александр выше всяких похвал. К тому же в виде бонуса показал и Свято-Прилукский монастырь. Было очень интересно!!!
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Н
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Н
Александр, добрый день! Благодарим за прекрасную экскурсию! Запомним надолго! Будем рекомендовать Вас нашим друзьям. Желаем успехов в Вашей деятельности!
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Всего 15 отзывов в Вологде в категории "По области"
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Ответы на вопросы от путешественников по Вологде в категории «По области»
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Сколько стоит экскурсия по Вологде в июне 2026
Сейчас в Вологде в категории "По области" можно забронировать 3 экскурсии от 620 до 4000. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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