Н Наталья

Про это место читала у Олега Давыдова, очень хотелось посмотреть. Мне больше понравилось место у источников, чем у камней. Александр имеет некоторое отношение к этому месту, поэтому я прозвала его "Хранитель камней".

С Александром очень комфортно, спокойный, пунктуальный.