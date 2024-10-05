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По области – экскурсии в Вологде

Найдено 3 экскурсии в категории «По области» в Вологде, цены от 620 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.
Дьяконовская поляна - аномальное место силы
На машине
3 часа
10 отзывов
Индивидуальная
Дьяконовская поляна - аномальное место силы
Начало: Улица Можайского, 58/ по договоренности
Расписание: В будни, выезд в 10:00
Завтра в 09:00
20 июн в 09:00
3500 ₽ за человека
Автопутешествие из Вологды в Великий Устюг: аудиоэкскурсия по пути к Деду Морозу
На машине
2 часа
4 отзыва
Аудиогид
Автопутешествие из Вологды в Великий Устюг: аудиоэкскурсия по пути к Деду Морозу
Начало: Улица Засодимского, 5, Вологда, Вологодская област...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
620 ₽ за человека
Древние монастыри Кирилловского тракта
На машине
4 часа
1 отзыв
Индивидуальная
Древние монастыри Кирилловского тракта
Начало: Ваш отель
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ю
Дьяконовская поляна - аномальное место силы
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К
Дьяконовская поляна - аномальное место силы
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Н
Дьяконовская поляна - аномальное место силы
Про это место читала у Олега Давыдова, очень хотелось посмотреть. Мне больше понравилось место у источников, чем у камней. Александр имеет некоторое отношение к этому месту, поэтому я прозвала его "Хранитель камней".
С Александром очень комфортно, спокойный, пунктуальный.
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И
Дьяконовская поляна - аномальное место силы
Дорога к поляне получилась увлекательной, время проолетело незаметно. Александр рассказал много интересного. В камнях на поляне действительно есть чтото магическое. Советую там побывать
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С
Дьяконовская поляна - аномальное место силы
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V
Дьяконовская поляна - аномальное место силы
Очень необычная и познавательная экскурсия. Экскурсавод Александр выше всяких похвал. К тому же в виде бонуса показал и Свято-Прилукский монастырь. Было очень интересно!!!
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Н
Дьяконовская поляна - аномальное место силы
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Н
Дьяконовская поляна - аномальное место силы
Александр, добрый день! Благодарим за прекрасную экскурсию! Запомним надолго! Будем рекомендовать Вас нашим друзьям. Желаем успехов в Вашей деятельности!
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Всего 15 отзывов в Вологде в категории "По области"

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Ответы на вопросы от путешественников по Вологде в категории «По области»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Вологде
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Дьяконовская поляна - аномальное место силы;
  2. Автопутешествие из Вологды в Великий Устюг: аудиоэкскурсия по пути к Деду Морозу;
  3. Древние монастыри Кирилловского тракта.
Какие места ещё посмотреть в Вологде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Вологодский Кремль;
  2. Софийский собор;
  3. Архиерейский двор;
  4. Площадь Революции;
  5. Центр ремёсел «Резной Палисад»;
  6. Дом Засецких;
  7. Воскресенский собор;
  8. Спасо-Прилуцкий монастырь;
  9. Музей Кружева;
  10. Церковь Иоанна Предтечи в Рощенье.
Сколько стоит экскурсия по Вологде в июне 2026
Сейчас в Вологде в категории "По области" можно забронировать 3 экскурсии от 620 до 4000. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте экскурсию в Вологде на 2026 год по области, 15 ⭐ отзывов, цены от 620₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август