1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по духовным сокровищам Вологды: Ферапонтово и Кириллов
Погрузитесь в уникальное путешествие по Вологодчине, где каждый шаг раскрывает страницы истории и культуры через знаковые монастыри и природные чудеса
7 июля в 08:00
8 июля в 08:00
14 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия в Вологде: мастерство корабельного дела и древние технологии
Погрузитесь в мир корабельного мастерства, откройте для себя секреты создания лодок и насладитесь домашними блинами
Начало: В деревне Галинское (Череповецкий район Вологодско...
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
В гости к мастеру корабельного дела в д. Галинское, Вологодская область
Погрузитесь в мир деревянного судостроения с мастером Сергеем Токаревым. Отведайте блины и чай из 100-летнего самовара
Начало: Череповецкий р-н., д. Галинское, д. 16
Расписание: По договоренности
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
5 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Дьяконовская поляна в Вологде: путешествие к месту силы
Погрузитесь в атмосферу древнего славянского капища, посетите место силы в 60 км от Вологды и обретите гармонию
Начало: Улица Можайского, 58/ по договоренности
Расписание: В будни, выезд в 10:00 или 18:00 (зимой только в 10:00)
10 июня в 18:00
11 июня в 10:00
2 000₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия: Вологда и Спасо-Прилуцкий монастырь
Погрузитесь в историю Вологды и Спасо-Прилуцкого монастыря, насладитесь красотой древнего русского зодчества
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 5 чел.
Аудиогид
2 часа
Автопутешествие из Вологды в Великий Устюг: аудиоэкскурсия к Деду Морозу
Проведите незабываемое время, слушая увлекательные рассказы о северных городах и чудесах природы на пути к волшебному Великому Устюгу
Начало: Ulitsa Zasodimskogo, 5, Vologda, Vologodskaya obla
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
590₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина31 мая 2024Очень понравилась экскурсия! Это было наше первое путешествие с индивидуальным гидом через Трипстер, и мы очень рады такому опыту. Путешествие
- ИИрина28 мая 2024Дорога к поляне получилась увлекательной, время проолетело незаметно. Александр рассказал много интересного. В камнях на поляне действительно есть чтото магическое. Советую там побывать
- ООльга20 мая 2024Красивые места, восхищает сила духа людей, как возводивших эти величественные сооружения, так и занимавшихся реконструкцией. Даже муж отметил плавность речи Ольги, как будто аудиокнигу послушали.
- ГГалина15 мая 2024Сложилось все. Замечательный экскурсавод Оля. Как много интересного она рассказала по дороге к месту назначения. Помогла сделать прекрасные фотографии, помогла
- ССергей30 апреля 2024Зажигательно, очень душевно. Замечательная коллекция созданная своими руками. В гостях у сказки
- ММария20 апреля 2024Экскурсия с гидом Александром Иринеевичем Сазоновым прошла на одном дыхании: три часа показались мгновеньем, интересный рассказчик, много деталей и фактов, отличный маршрут - мы с семьей получили большое удовольствие! Рекомендую эту экскурсию однозначно.
- ЕЕвгений16 сентября 2023Довольно атмосферное место и прекрасный рассказчик! Капитан корабля способен пробудить в каждом серьёзном взрослом внутреннего ребёнка.
- ВВадим8 августа 2023Поездка в Кирилло-Белозёрский монастырь и Ферапонтов монастырьГид, Иван Александрович, и водитель - выше всяких похвал. Не ожидал увидеть такую богатую коллекцию икон в Кириллово-Суздальском монастыре и
- ННадежда3 августа 2023Поездка в Кирилло-Белозёрский монастырь и Ферапонтов монастырьОчень понравились места, которые мы посетили. Нас сопровождали прекрасные экскурсоводы в поездке и в монастырях. С автомобилем было все хорошо
- ЕЕлена30 июля 2023Харизматичный и любящий свое дело хозяин интерактивного музея. Он же сам и проводит программы. Интересно, познавательно, весело, и эмоционально наполняющая программа. Без улыбки и не напившись вкусного чая с вкусными пирогами точно никто не уйдет!)
Ответы на вопросы от путешественников по Вологде в категории «Выездные»
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Экскурсии по окрестностям Вологды и местам России в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август