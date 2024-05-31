Выездные экскурсии из Вологды

Найдено 6 экскурсий в категории «Выездные» в Вологде, цены от 590 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Вологды в Ферапонтово и Кириллов
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
84 отзыва
Путешествие по духовным сокровищам Вологды: Ферапонтово и Кириллов
Погрузитесь в уникальное путешествие по Вологодчине, где каждый шаг раскрывает страницы истории и культуры через знаковые монастыри и природные чудеса
7 июля в 08:00
8 июля в 08:00
14 000 за всё до 3 чел.
В гостях у мастера корабельного дела
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Экскурсия в Вологде: мастерство корабельного дела и древние технологии
Погрузитесь в мир корабельного мастерства, откройте для себя секреты создания лодок и насладитесь домашними блинами
Начало: В деревне Галинское (Череповецкий район Вологодско...
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
6 000 за всё до 10 чел.
В гости к мастеру корабельного дела в д. Галинское Вологодской области
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
Популярное предложение
В гости к мастеру корабельного дела в д. Галинское, Вологодская область
Погрузитесь в мир деревянного судостроения с мастером Сергеем Токаревым. Отведайте блины и чай из 100-летнего самовара
Начало: Череповецкий р-н., д. Галинское, д. 16
Расписание: По договоренности
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
5 500 за всё до 5 чел.
Дьяконовская поляна - аномальное место силы
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Дьяконовская поляна в Вологде: путешествие к месту силы
Погрузитесь в атмосферу древнего славянского капища, посетите место силы в 60 км от Вологды и обретите гармонию
Начало: Улица Можайского, 58/ по договоренности
Расписание: В будни, выезд в 10:00 или 18:00 (зимой только в 10:00)
10 июня в 18:00
11 июня в 10:00
2 000 за человека
Экскурсия по Вологде и Спасо-Прилуцкому монастырю на транспорте туристов
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
17 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Вологда и Спасо-Прилуцкий монастырь
Погрузитесь в историю Вологды и Спасо-Прилуцкого монастыря, насладитесь красотой древнего русского зодчества
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 000 за всё до 5 чел.
Автопутешествие из Вологды в Великий Устюг: аудиоэкскурсия по пути к Деду Морозу
🚗 На машине
Аудиогид
2 часа
Автопутешествие из Вологды в Великий Устюг: аудиоэкскурсия к Деду Морозу
Проведите незабываемое время, слушая увлекательные рассказы о северных городах и чудесах природы на пути к волшебному Великому Устюгу
Начало: Ulitsa Zasodimskogo, 5, Vologda, Vologodskaya obla
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
590 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    31 мая 2024
    Из Вологды в Ферапонтово и Кириллов
    Очень понравилась экскурсия! Это было наше первое путешествие с индивидуальным гидом через Трипстер, и мы очень рады такому опыту. Путешествие
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    в Ферапонтово и Кириллов прошло великолепно, это один из наших лучших дней, проведенных на вологодской земле. Благодаря Ольге, поездка была невероятно комфортная и интересная: удобная машина, аккуратное вождение, интереснейшая информация по многим темам касательно достопримечательностей по пути, истории края, природы и многому другому. Олга - очень интеллигентный и грамотный человек, слушать и общаться с ней одно удовольствие. Когда посещаешь эти два сказочных места - Ферапонтов и Кирилло-Белозерский монастыри, где время остановилось, то очень хочется никуда не спешить, чтобы побыть наедине со всем увиденным, погрузиться в прошлое. И именно индивидуальная экскурсия это позволяет. Мы получили полную свободу по времени, нас никуда не торопили и не подгоняли, Ольга даже посоветовала, куда еще прогуляться пешком, и мы насладились красотой озер. В общем, всем советуем попасть на эту экскурсию с Ольгой, замечательным человеком и талантливым экскурсоводом.

  • И
    Ирина
    28 мая 2024
    Дьяконовская поляна - аномальное место силы
    Дорога к поляне получилась увлекательной, время проолетело незаметно. Александр рассказал много интересного. В камнях на поляне действительно есть чтото магическое. Советую там побывать
  • О
    Ольга
    20 мая 2024
    Из Вологды в Ферапонтово и Кириллов
    Красивые места, восхищает сила духа людей, как возводивших эти величественные сооружения, так и занимавшихся реконструкцией. Даже муж отметил плавность речи Ольги, как будто аудиокнигу послушали.
    Красивые места, восхищает сила духа людей, как возводивших эти величественные сооружения, так и занимавшихся реконструкцией. ДажеКрасивые места, восхищает сила духа людей, как возводивших эти величественные сооружения, так и занимавшихся реконструкцией. ДажеКрасивые места, восхищает сила духа людей, как возводивших эти величественные сооружения, так и занимавшихся реконструкцией. ДажеКрасивые места, восхищает сила духа людей, как возводивших эти величественные сооружения, так и занимавшихся реконструкцией. ДажеКрасивые места, восхищает сила духа людей, как возводивших эти величественные сооружения, так и занимавшихся реконструкцией. ДажеКрасивые места, восхищает сила духа людей, как возводивших эти величественные сооружения, так и занимавшихся реконструкцией. Даже
  • Г
    Галина
    15 мая 2024
    Из Вологды в Ферапонтово и Кириллов
    Сложилось все. Замечательный экскурсавод Оля. Как много интересного она рассказала по дороге к месту назначения. Помогла сделать прекрасные фотографии, помогла
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    сориентироваться на месте. Впечатления от увиденного на высоте особенно от Ферапонтово. И внутри и снаружи, и природа, 2и озеро. . В Кириллове запала в душу действующая церковь. Благодать божья. Ну и величие икон в келье. Несколько неприятно было вступать по могильнвм надгробиям, поэтому шли по краю,. Оля отвезла на мостки, откуда виден монастырь со стороны озера. Получились отличные фотографии сделанные Олей. Небо отражается в озере. Погода была просто великолепной. Общение с Олей осталось в сердце. Любую другую экскурсию только с ней. Спасибо за все.

    Сложилось все. Замечательный экскурсавод Оля. Как много интересного она рассказала по дороге к месту назначения. ПомоглаСложилось все. Замечательный экскурсавод Оля. Как много интересного она рассказала по дороге к месту назначения. ПомоглаСложилось все. Замечательный экскурсавод Оля. Как много интересного она рассказала по дороге к месту назначения. Помогла
  • С
    Сергей
    30 апреля 2024
    В гостях у мастера корабельного дела
    Зажигательно, очень душевно. Замечательная коллекция созданная своими руками. В гостях у сказки
    Зажигательно, очень душевно. Замечательная коллекция созданная своими руками. В гостях у сказкиЗажигательно, очень душевно. Замечательная коллекция созданная своими руками. В гостях у сказки
  • М
    Мария
    20 апреля 2024
    Экскурсия по Вологде и Спасо-Прилуцкому монастырю на транспорте туристов
    Экскурсия с гидом Александром Иринеевичем Сазоновым прошла на одном дыхании: три часа показались мгновеньем, интересный рассказчик, много деталей и фактов, отличный маршрут - мы с семьей получили большое удовольствие! Рекомендую эту экскурсию однозначно.
  • Е
    Евгений
    16 сентября 2023
    В гости к мастеру корабельного дела в д. Галинское Вологодской области
    Довольно атмосферное место и прекрасный рассказчик! Капитан корабля способен пробудить в каждом серьёзном взрослом внутреннего ребёнка.
  • В
    Вадим
    8 августа 2023
    Поездка в Кирилло-Белозёрский монастырь и Ферапонтов монастырь
    Гид, Иван Александрович, и водитель - выше всяких похвал. Не ожидал увидеть такую богатую коллекцию икон в Кириллово-Суздальском монастыре и
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    фрески Дионисия в потрясающем сохране в Ферапонтовом монастыре. Сверхпрограммы мы съездили в ресторан "Кашалот" на Цыпину гору (рекомендую всем - в Вологде ничего подобного нет), в церковь Ильи Пророка на Цыпинском погосте и по обратной дороге завернули в Свято-Прилуцкий монастырь. Гида рекомендую

  • Н
    Надежда
    3 августа 2023
    Поездка в Кирилло-Белозёрский монастырь и Ферапонтов монастырь
    Очень понравились места, которые мы посетили. Нас сопровождали прекрасные экскурсоводы в поездке и в монастырях. С автомобилем было все хорошо
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    - чисто, аккуратно, комфортно. Между экскурсиями заехали на обед в хороший ресторан. Монастыри - территория, церкви, иконостас, фрески - восхищение, восторг до замирания сердца!!! Очень все понравилось, это надо обязательно увидеть! Купили замечательные сувениры, поставили свечи, все было неспешно, деликатно. Спасибо большое экскурсоводам и организаторам!

  • Е
    Елена
    30 июля 2023
    В гости к мастеру корабельного дела в д. Галинское Вологодской области
    Харизматичный и любящий свое дело хозяин интерактивного музея. Он же сам и проводит программы. Интересно, познавательно, весело, и эмоционально наполняющая программа. Без улыбки и не напившись вкусного чая с вкусными пирогами точно никто не уйдет!)

Ответы на вопросы от путешественников по Вологде в категории «Выездные»

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  8. Набережная
  9. Спасо-Прилуцкий монастырь
  10. Дом Засецких
Сколько стоит экскурсия по Вологде в июне 2024
Сейчас в Вологде в категории "Выездные" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 590 до 14 000. Туристы уже оставили гидам 121 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии по окрестностям Вологды и местам России в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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