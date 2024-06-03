Экскурсии в монастыри, церкви и храмы Вологды

Найдено 9 экскурсий в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Вологде, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Здравствуй, Вологда
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
16 отзывов
Популярное предложение
Экскурсия по Вологде: от истории до современности
Погрузитесь в уникальную атмосферу Вологды, открывая её исторические и культурные сокровища в компании опытного гида
«На знаменитой Кремлёвской площади мы рассмотрим в деталях Софийский и Воскресенский соборы, колокольню и памятник поэту Батюшкову»
10 июня в 18:00
11 июня в 18:00
3 500 за всё до 10 чел.
Вологда резная, кружевная, белокаменная
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
132 отзыва
Популярное предложение
Вологда: путешествие по резной, кружевной и белокаменной истории
Погрузитесь в атмосферу старинного Вологды, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Кремлевская площадь
«Полюбуетесь живописной панорамой заречной части Вологды с Соборной горки и раскроете, почему Архиерейский двор называют кремлем»
10 июня в 15:30
11 июня в 15:30
4 700 за всё до 10 чел.
Вологда православная
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
27 отзывов
Вологда православная: путешествие по святыням и храмам
Познайте духовное наследие Вологды, исследуя её величественные храмы и монастыри в компании опытного гида
«Поклонный крест на месте Спасо-Всеградского собора»
16 июня в 08:00
17 июня в 09:00
5 300 за всё до 10 чел.
Спасо-Прилуцкий монастырь с историком и богословом
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
47 отзывов
Спасо-Прилуцкий монастырь с историком и богословом
Летопись времен одного из важнейших центров православной культуры на Европейском Севере России
Начало: Возле монастыря
«Какие трудности принесло Смутное время, чем запомнилась война 1812 года и как местные храмы пережили 20 век»
15 июня в 09:00
16 июня в 12:00
3 000 за всё до 10 чел.
Благодатная Вологда
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
32 отзыва
Популярное предложение
Благодатная Вологда: путешествие сквозь века и секреты города
Погрузитесь в уникальную атмосферу Вологды, где каждый уголок хранит свои истории и тайны, ждущие быть раскрытыми
«Вы увидите Софийский собор и респектабельный дом Дворянского собрания, где танцевали на балах российские государи, и проедете по набережной реки Вологда»
16 июня в 13:30
6 июля в 13:30
8 000 за всё до 3 чел.
Из Вологды в Ферапонтово и Кириллов
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
84 отзыва
Путешествие по духовным сокровищам Вологды: Ферапонтово и Кириллов
Погрузитесь в уникальное путешествие по Вологодчине, где каждый шаг раскрывает страницы истории и культуры через знаковые монастыри и природные чудеса
«А позже, в селе Ферапонтово, в соборе Рождества Пресвятой Богородицы рассмотрите единственную сохранившуюся роспись главного художника Руси на рубеже 15-16 вв»
7 июля в 08:00
8 июля в 08:00
14 000 за всё до 3 чел.
Вологда - первое знакомство
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
14 отзывов
Вологда - первое знакомство: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Вологдой на индивидуальной экскурсии. Узнайте о её истории, традициях и архитектуре, прогуляйтесь по живописным набережным и древним улицам
Начало: На ул. Маяковского
«Софийский собор — ценнейший памятник позднего Русского Средневековья»
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
3 600 за всё до 6 чел.
Прогулка по Вологде с посещением Дома Вологодского масла
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Прогулка по Вологде: от Кремля до Дома Вологодского масла
Познакомьтесь с Вологдой, её уникальной архитектурой и культурой, включая знаменитое вологодское масло
Начало: По согласованию с гидом
«Обзорная прогулка по Вологде Ваш путь начнется от Вологодского Кремля и величественного Софийского собора, чья история уходит в XVII-XVIII века»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000 за всё до 5 чел.
Экскурсия по Вологде и Спасо-Прилуцкому монастырю на транспорте туристов
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
17 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Вологда и Спасо-Прилуцкий монастырь
Погрузитесь в историю Вологды и Спасо-Прилуцкого монастыря, насладитесь красотой древнего русского зодчества
Начало: По согласованию с гидом
«Мы осмотрим монастырский комплекс, в том числе Спасский собор, надвратную Вознесенскую и Введенскую церковь, палаты XVI века, деревянную Успенскую церковь — старейший сохранившийся шатровый храм»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    Благодатная Вологда
    Ольга, огромное спасибо за теплый прием в Вологде! Вы прекрасно знаете город и окрестности, знаете историю, ваши рассказы интересны и вы
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    доступно доносите информацию! С Вами мы открыли для себя удивительный, добрый и неспешный город, и его тепло останется в наших сердцах, как и общение с Вами! Туристки из Смоленска и Подмосковья. 1 июня 2024г.

  • Е
    Екатерина
    31 мая 2024
    Из Вологды в Ферапонтово и Кириллов
    Очень понравилась экскурсия! Это было наше первое путешествие с индивидуальным гидом через Трипстер, и мы очень рады такому опыту. Путешествие
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    в Ферапонтово и Кириллов прошло великолепно, это один из наших лучших дней, проведенных на вологодской земле. Благодаря Ольге, поездка была невероятно комфортная и интересная: удобная машина, аккуратное вождение, интереснейшая информация по многим темам касательно достопримечательностей по пути, истории края, природы и многому другому. Олга - очень интеллигентный и грамотный человек, слушать и общаться с ней одно удовольствие. Когда посещаешь эти два сказочных места - Ферапонтов и Кирилло-Белозерский монастыри, где время остановилось, то очень хочется никуда не спешить, чтобы побыть наедине со всем увиденным, погрузиться в прошлое. И именно индивидуальная экскурсия это позволяет. Мы получили полную свободу по времени, нас никуда не торопили и не подгоняли, Ольга даже посоветовала, куда еще прогуляться пешком, и мы насладились красотой озер. В общем, всем советуем попасть на эту экскурсию с Ольгой, замечательным человеком и талантливым экскурсоводом.

  • А
    Анна
    29 мая 2024
    Здравствуй, Вологда
    Большое спасибо за экскурсию. Михаил интересный, позитивный проводник в историю Вологды!
  • О
    Оксана
    26 мая 2024
    Вологда резная, кружевная, белокаменная
    Первый раз побывали семьей в Вологде. Взяли обзорную экскурсию. Экскурсовод Елена профессионал в своём деле. Много интересной информации о самой
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    Вологде, о её жителях и достопримечательностях. Гуляли по историческому центру, увидели все значимые для города места, даже познакомились с кружевницами и их творческой работой. В целом экскурсия прошла легко и душевно. Спасибо огромное!

  • С
    Сергей
    23 мая 2024
    Вологда - первое знакомство
    Огромное спасибо Антону за прекрасную экскурсию. Его рассказ приоткрыл мне дверь в Вологду. Интересный и красивый маршрут. Да еще и с погодой повезло. За полтора часа всего не обойти. Значит до следующих встреч.
    Огромное спасибо Антону за прекрасную экскурсию. Его рассказ приоткрыл мне дверь в Вологду. Интересный и красивыйОгромное спасибо Антону за прекрасную экскурсию. Его рассказ приоткрыл мне дверь в Вологду. Интересный и красивыйОгромное спасибо Антону за прекрасную экскурсию. Его рассказ приоткрыл мне дверь в Вологду. Интересный и красивыйОгромное спасибо Антону за прекрасную экскурсию. Его рассказ приоткрыл мне дверь в Вологду. Интересный и красивыйОгромное спасибо Антону за прекрасную экскурсию. Его рассказ приоткрыл мне дверь в Вологду. Интересный и красивый
  • О
    Ольга
    20 мая 2024
    Из Вологды в Ферапонтово и Кириллов
    Красивые места, восхищает сила духа людей, как возводивших эти величественные сооружения, так и занимавшихся реконструкцией. Даже муж отметил плавность речи Ольги, как будто аудиокнигу послушали.
    Красивые места, восхищает сила духа людей, как возводивших эти величественные сооружения, так и занимавшихся реконструкцией. ДажеКрасивые места, восхищает сила духа людей, как возводивших эти величественные сооружения, так и занимавшихся реконструкцией. ДажеКрасивые места, восхищает сила духа людей, как возводивших эти величественные сооружения, так и занимавшихся реконструкцией. ДажеКрасивые места, восхищает сила духа людей, как возводивших эти величественные сооружения, так и занимавшихся реконструкцией. ДажеКрасивые места, восхищает сила духа людей, как возводивших эти величественные сооружения, так и занимавшихся реконструкцией. ДажеКрасивые места, восхищает сила духа людей, как возводивших эти величественные сооружения, так и занимавшихся реконструкцией. Даже
  • О
    Ольга
    20 мая 2024
    Вологда резная, кружевная, белокаменная
    Прогулка получилась очень насыщенной по информации и впечатлениям, нам повезло и с погодой и с гидом☀️🤩
    Прогулка получилась очень насыщенной по информации и впечатлениям, нам повезло и с погодой и с гидом☀️🤩Прогулка получилась очень насыщенной по информации и впечатлениям, нам повезло и с погодой и с гидом☀️🤩Прогулка получилась очень насыщенной по информации и впечатлениям, нам повезло и с погодой и с гидом☀️🤩Прогулка получилась очень насыщенной по информации и впечатлениям, нам повезло и с погодой и с гидом☀️🤩Прогулка получилась очень насыщенной по информации и впечатлениям, нам повезло и с погодой и с гидом☀️🤩
  • К
    Кристина
    18 мая 2024
    Вологда резная, кружевная, белокаменная
    Спасибо большое за познавательную и интересную экскурсию!
  • Е
    Елена
    16 мая 2024
    Вологда православная
    Были первый раз в Вологде. Очень хотелось поподробнее узнать историю города. В городе много храмов и церквей. Все подробно рассказал и показал Алексей. Отвечал на вопросы. Так же обзорная экскурсия по городу. И чудесные старинные дома
  • Г
    Галина
    15 мая 2024
    Из Вологды в Ферапонтово и Кириллов
    Сложилось все. Замечательный экскурсавод Оля. Как много интересного она рассказала по дороге к месту назначения. Помогла сделать прекрасные фотографии, помогла
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    сориентироваться на месте. Впечатления от увиденного на высоте особенно от Ферапонтово. И внутри и снаружи, и природа, 2и озеро. . В Кириллове запала в душу действующая церковь. Благодать божья. Ну и величие икон в келье. Несколько неприятно было вступать по могильнвм надгробиям, поэтому шли по краю,. Оля отвезла на мостки, откуда виден монастырь со стороны озера. Получились отличные фотографии сделанные Олей. Небо отражается в озере. Погода была просто великолепной. Общение с Олей осталось в сердце. Любую другую экскурсию только с ней. Спасибо за все.

    Сложилось все. Замечательный экскурсавод Оля. Как много интересного она рассказала по дороге к месту назначения. ПомоглаСложилось все. Замечательный экскурсавод Оля. Как много интересного она рассказала по дороге к месту назначения. ПомоглаСложилось все. Замечательный экскурсавод Оля. Как много интересного она рассказала по дороге к месту назначения. Помогла

Ответы на вопросы от путешественников по Вологде в категории «Монастыри, церкви, храмы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Вологде
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Сколько стоит экскурсия по Вологде в июне 2024
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