1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Экскурсия по Вологде: от истории до современности
Погрузитесь в уникальную атмосферу Вологды, открывая её исторические и культурные сокровища в компании опытного гида
«На знаменитой Кремлёвской площади мы рассмотрим в деталях Софийский и Воскресенский соборы, колокольню и памятник поэту Батюшкову»
10 июня в 18:00
11 июня в 18:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Популярное предложение
Вологда: путешествие по резной, кружевной и белокаменной истории
Погрузитесь в атмосферу старинного Вологды, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Кремлевская площадь
«Полюбуетесь живописной панорамой заречной части Вологды с Соборной горки и раскроете, почему Архиерейский двор называют кремлем»
10 июня в 15:30
11 июня в 15:30
4 700₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Вологда православная: путешествие по святыням и храмам
Познайте духовное наследие Вологды, исследуя её величественные храмы и монастыри в компании опытного гида
«Поклонный крест на месте Спасо-Всеградского собора»
16 июня в 08:00
17 июня в 09:00
5 300₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Спасо-Прилуцкий монастырь с историком и богословом
Летопись времен одного из важнейших центров православной культуры на Европейском Севере России
Начало: Возле монастыря
«Какие трудности принесло Смутное время, чем запомнилась война 1812 года и как местные храмы пережили 20 век»
15 июня в 09:00
16 июня в 12:00
3 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Благодатная Вологда: путешествие сквозь века и секреты города
Погрузитесь в уникальную атмосферу Вологды, где каждый уголок хранит свои истории и тайны, ждущие быть раскрытыми
«Вы увидите Софийский собор и респектабельный дом Дворянского собрания, где танцевали на балах российские государи, и проедете по набережной реки Вологда»
16 июня в 13:30
6 июля в 13:30
8 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по духовным сокровищам Вологды: Ферапонтово и Кириллов
Погрузитесь в уникальное путешествие по Вологодчине, где каждый шаг раскрывает страницы истории и культуры через знаковые монастыри и природные чудеса
«А позже, в селе Ферапонтово, в соборе Рождества Пресвятой Богородицы рассмотрите единственную сохранившуюся роспись главного художника Руси на рубеже 15-16 вв»
7 июля в 08:00
8 июля в 08:00
14 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Вологда - первое знакомство: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Вологдой на индивидуальной экскурсии. Узнайте о её истории, традициях и архитектуре, прогуляйтесь по живописным набережным и древним улицам
Начало: На ул. Маяковского
«Софийский собор — ценнейший памятник позднего Русского Средневековья»
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
3 600₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прогулка по Вологде: от Кремля до Дома Вологодского масла
Познакомьтесь с Вологдой, её уникальной архитектурой и культурой, включая знаменитое вологодское масло
Начало: По согласованию с гидом
«Обзорная прогулка по Вологде Ваш путь начнется от Вологодского Кремля и величественного Софийского собора, чья история уходит в XVII-XVIII века»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия: Вологда и Спасо-Прилуцкий монастырь
Погрузитесь в историю Вологды и Спасо-Прилуцкого монастыря, насладитесь красотой древнего русского зодчества
Начало: По согласованию с гидом
«Мы осмотрим монастырский комплекс, в том числе Спасский собор, надвратную Вознесенскую и Введенскую церковь, палаты XVI века, деревянную Успенскую церковь — старейший сохранившийся шатровый храм»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена3 июня 2024Ольга, огромное спасибо за теплый прием в Вологде! Вы прекрасно знаете город и окрестности, знаете историю, ваши рассказы интересны и вы
- ЕЕкатерина31 мая 2024Очень понравилась экскурсия! Это было наше первое путешествие с индивидуальным гидом через Трипстер, и мы очень рады такому опыту. Путешествие
- ААнна29 мая 2024Большое спасибо за экскурсию. Михаил интересный, позитивный проводник в историю Вологды!
- ООксана26 мая 2024Первый раз побывали семьей в Вологде. Взяли обзорную экскурсию. Экскурсовод Елена профессионал в своём деле. Много интересной информации о самой
- ССергей23 мая 2024Огромное спасибо Антону за прекрасную экскурсию. Его рассказ приоткрыл мне дверь в Вологду. Интересный и красивый маршрут. Да еще и с погодой повезло. За полтора часа всего не обойти. Значит до следующих встреч.
- ООльга20 мая 2024Красивые места, восхищает сила духа людей, как возводивших эти величественные сооружения, так и занимавшихся реконструкцией. Даже муж отметил плавность речи Ольги, как будто аудиокнигу послушали.
- ООльга20 мая 2024Прогулка получилась очень насыщенной по информации и впечатлениям, нам повезло и с погодой и с гидом☀️🤩
- ККристина18 мая 2024Спасибо большое за познавательную и интересную экскурсию!
- ЕЕлена16 мая 2024Были первый раз в Вологде. Очень хотелось поподробнее узнать историю города. В городе много храмов и церквей. Все подробно рассказал и показал Алексей. Отвечал на вопросы. Так же обзорная экскурсия по городу. И чудесные старинные дома
- ГГалина15 мая 2024Сложилось все. Замечательный экскурсавод Оля. Как много интересного она рассказала по дороге к месту назначения. Помогла сделать прекрасные фотографии, помогла
Ответы на вопросы от путешественников по Вологде в категории «Монастыри, церкви, храмы»
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