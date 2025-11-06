На этой индивидуальной экскурсии по Вологде участники пройдут через века истории, начиная с времён Ивана Грозного и заканчивая современностью. Экскурсия включает посещение более 10 значимых мест, таких как Храм Покрова
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Погружение в историю Вологды
- 📜 Легенды и мифы города
- 🖼️ Уникальные архитектурные памятники
- 🗣️ Интересные рассказы о местных жителях
- 📚 Поэзия и культура Вологды
Что можно увидеть
- Храм Покрова на Торгу
- Памятник К.Н. Батюшкову
- Храмовый ансамбль Кремлёвской площади
- Скамейка «Посидим-поокаем»
- Памятник букве О
- Остатки рва и вала времён Ивана Грозного
Описание экскурсии
На нашем пути более 10 интересных локаций. Среди них:
- Храм Покрова на Торгу, который находится на месте домовой церкви Ивана Грозного
- Памятник К. Н. Батюшкову — поэту и учителю Пушкина
- Храмовый ансамбль Кремлёвской площади
- Скамейка «Посидим-поокаем» и памятник букве О
- Остатки рва и вала времён Ивана Грозного
Вы узнаете:
- Зачем профессора пединститута молча ходили вокруг храма на Торгу
- Какую модель деревянного дома можно увидеть только в Вологде и зачем ему две двери
- По каким делам Иван Грозный приезжал к нам всерьёз и надолго
- Где находятся иллюстрации сразу к трём самым древним вологодским легендам
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Сергея Орлова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Вологде
Провела экскурсии для 95 туристов
Я коренная вологжанка и аттестованный гид. Два высших образования, большой опыт сопровождения групп и проведения экскурсий. На каждой экскурсии я снова влюбляюсь в Вологду вместе с путешественниками. Скучно на экскурсии не будет — проверено!)
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Князева
7 ноя 2025
Были на экскурсии 03.11.25г. Елена провела интересную экскурсию по центральной площади, заходили а храм, вышли к реке на набережную. Время прошло быстро. Слушать интересно, интерактив присутствовал. Экскурсия без «воды», все по теме. Дала рекомендации по посещению музеев, ресторанов.
Д
Дмитрий
14 окт 2025
Спасибо большое Елене за интересный рассказ об истории Вологды.
Несмотря на ведущиеся в городе работы по реставрации маршрут был построен, чтобы было минимум неудобств.
Несмотря на ведущиеся в городе работы по реставрации маршрут был построен, чтобы было минимум неудобств.
М
Мария
3 окт 2025
Нам все очень понравилось от очень быстрого отзыва и подтверждения экскурсии до подачи материала! Все было интересно и задорно, скучно нам не было точно! Сыну 11 лет все так же понравилось он был вовлечен в экскурсию благодаря вопросикам и загадкам. За два часа мы узнали много о Вологде и не только
Елена
Ответ организатора:
Мария, спасибо за то, что выбрали меня) Спасибо за отзыв! Приезжайте еще! У меня еще много чего припасено - и легенды, и загадки))
Марина
28 авг 2025
Елене удалось заинтересовать подростков, а это дорогого стоит. Экскурсия была наполнена интересными историями, легендами, фактами. Мы получили больше чем ожидали. Обязательно вернёмся на юбилей города.
Елена
6 авг 2025
Мы-путешественники со стажем, объездили всю Россию. В Вологде третий раз, но благодаря Елене это город стал нам еще ближе и интереснее. Елене удалось, несмотря на все сложности(ремонтные работы на Соборной площади), выдержать экскурсию концептуально, хронологически последовательно и целостно. Отдельно хочется отметить глубокие исторические знания, системный подход и артистичность экскурсовода.
Большое спасибо и до новых встреч!
Большое спасибо и до новых встреч!
В
Вера
6 авг 2025
Остались в полном восторге от экскурсии, проводимой Еленой.
Интересное преподнесение исторической информации в сочетании со стихами, грамотная речь, вовлечение в рассказ всех членов нашей маленькой группы,-позволили узнать Вологду с совершенно новой потрясающей стороны. Рекомендую всем, кто хочет глубже понять культуру и историю Вологды, обратиться к этому экскурсоводу!
Интересное преподнесение исторической информации в сочетании со стихами, грамотная речь, вовлечение в рассказ всех членов нашей маленькой группы,-позволили узнать Вологду с совершенно новой потрясающей стороны. Рекомендую всем, кто хочет глубже понять культуру и историю Вологды, обратиться к этому экскурсоводу!
татьяна
24 июл 2025
Благодарим Елену за прекрасно проеденную экскурсию. Два часа пролетели незаметно, было познавательно и еще Елена прекрасно читает стихи.
С
Сергей
23 июл 2025
Экскурсия очень понравилась! Елена рассказывает интересно, лаконично, видна большая любовь к Вологде, а как она читает стихи!!! Спасибо огромное!!!
Входит в следующие категории Вологды
Похожие экскурсии из Вологды
Индивидуальная
до 5 чел.
Встреча с Вологдой: индивидуальная экскурсия по старинному городу
Узнайте богатую историю Вологды, прогуляйтесь по уютным улицам и насладитесь видами на старинные храмы и деревянные дома
Начало: Памятник 800-летия Вологды
Сегодня в 21:00
17 ноя в 07:00
3600 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выборБлагодатная Вологда: путешествие сквозь века и секреты города
Погрузитесь в уникальную атмосферу Вологды, где каждый уголок хранит свои истории и тайны, ждущие быть раскрытыми
Завтра в 08:30
16 ноя в 08:30
10 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Сокровища Вологды: Софийский собор и колокольня
Прогулка по Вологде - это встреча с историей и фольклором. Увидите памятники зодчества, услышите легенды и узнаете о жизни вологжан
Начало: На набережной реки Вологды
Сегодня в 18:30
Завтра в 09:00
4500 ₽ за всё до 6 чел.