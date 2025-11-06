К Князева Были на экскурсии 03.11.25г. Елена провела интересную экскурсию по центральной площади, заходили а храм, вышли к реке на набережную. Время прошло быстро. Слушать интересно, интерактив присутствовал. Экскурсия без «воды», все по теме. Дала рекомендации по посещению музеев, ресторанов.

Д Дмитрий Спасибо большое Елене за интересный рассказ об истории Вологды.

Несмотря на ведущиеся в городе работы по реставрации маршрут был построен, чтобы было минимум неудобств.

М Мария Нам все очень понравилось от очень быстрого отзыва и подтверждения экскурсии до подачи материала! Все было интересно и задорно, скучно нам не было точно! Сыну 11 лет все так же понравилось он был вовлечен в экскурсию благодаря вопросикам и загадкам. За два часа мы узнали много о Вологде и не только Елена Ответ организатора: Мария, спасибо за то, что выбрали меня) Спасибо за отзыв! Приезжайте еще! У меня еще много чего припасено - и легенды, и загадки))

Марина Елене удалось заинтересовать подростков, а это дорогого стоит. Экскурсия была наполнена интересными историями, легендами, фактами. Мы получили больше чем ожидали. Обязательно вернёмся на юбилей города.

Елена Мы-путешественники со стажем, объездили всю Россию. В Вологде третий раз, но благодаря Елене это город стал нам еще ближе и интереснее. Елене удалось, несмотря на все сложности(ремонтные работы на Соборной площади), выдержать экскурсию концептуально, хронологически последовательно и целостно. Отдельно хочется отметить глубокие исторические знания, системный подход и артистичность экскурсовода.

Большое спасибо и до новых встреч!

В Вера Остались в полном восторге от экскурсии, проводимой Еленой.

Интересное преподнесение исторической информации в сочетании со стихами, грамотная речь, вовлечение в рассказ всех членов нашей маленькой группы,-позволили узнать Вологду с совершенно новой потрясающей стороны. Рекомендую всем, кто хочет глубже понять культуру и историю Вологды, обратиться к этому экскурсоводу!

татьяна Благодарим Елену за прекрасно проеденную экскурсию. Два часа пролетели незаметно, было познавательно и еще Елена прекрасно читает стихи.