Е Елена Благодатная Вологда читать дальше доступно доносите информацию! С Вами мы открыли для себя удивительный, добрый и неспешный город, и его тепло останется в наших сердцах, как и общение с Вами! Туристки из Смоленска и Подмосковья. 1 июня 2024г. Ольга, огромное спасибо за теплый прием в Вологде! Вы прекрасно знаете город и окрестности, знаете историю, ваши рассказы интересны и вы

Т Татьяна Вологда: история и современность Вологда прекрасный старинный город. Павел интересно рассказывает об истории города, показывает очаровательные места. Без него мы бы точно не увидели и не узнали столько любопытного. Всем рекомендую эту экскурсию, чтобы лучше узнать и влюбиться в чудный город Вологду!

О Оксана Вологда: история и современность читать дальше этих местах. Совершенно не хотелось расставаться с Павлом, так же как и ему с нами, но всему хорошему приходит конец. Спасибо большое Павлу, Вологда покорила нас в самое сердце. Потрясающе интересная экскурсия, как здорово, что помимо профессионального рассказа мы увидели интересного человека, местного жителя, не понаслышке знающего все об

А Анна Здравствуй, Вологда Большое спасибо за экскурсию. Михаил интересный, позитивный проводник в историю Вологды!

Л Людмила Вологда и её старина Всем туристам, желающим познакомиться с историей, достопримечательностями и самобытностью г. Вологда, рекомендуем в качестве экскурсовода Андрея Пронина. Он передал нам свою увлеченность и любовь к историческому наследую Волгоды. Благодаря Андрею мы приобщились к прошлому и настоящему этого замечательного русского города. Спасибо.

О Оксана Вологда резная, кружевная, белокаменная читать дальше Вологде, о её жителях и достопримечательностях. Гуляли по историческому центру, увидели все значимые для города места, даже познакомились с кружевницами и их творческой работой. В целом экскурсия прошла легко и душевно. Спасибо огромное! Первый раз побывали семьей в Вологде. Взяли обзорную экскурсию. Экскурсовод Елена профессионал в своём деле. Много интересной информации о самой

Б Борис Вологда и её старина Алексею большое СПАСИБО за очень интересную экскурсию, мы узнали очень много нового прл Вологодский край!

С Сергей Вологда - первое знакомство Огромное спасибо Антону за прекрасную экскурсию. Его рассказ приоткрыл мне дверь в Вологду. Интересный и красивый маршрут. Да еще и с погодой повезло. За полтора часа всего не обойти. Значит до следующих встреч.

О Ольга Посады-палисады старой Вологды. Верхний посад Интереснейшая экскурсия. Рекомендую