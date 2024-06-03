1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Экскурсия по Вологде: от истории до современности
Погрузитесь в уникальную атмосферу Вологды, открывая её исторические и культурные сокровища в компании опытного гида
10 июня в 18:00
11 июня в 18:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Вологда: путешествие сквозь века - от истории к современности
Приглашаем на незабываемую прогулку по Вологде, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На Кремлёвской площади
10 июня в 14:00
12 июня в 08:00
3 600₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Популярное предложение
Вологда: путешествие по резной, кружевной и белокаменной истории
Погрузитесь в атмосферу старинного Вологды, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Кремлевская площадь
10 июня в 15:30
11 июня в 15:30
4 700₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вологда и её старина: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу старинного Вологды, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На Кремлевской площади
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Благодатная Вологда: путешествие сквозь века и секреты города
Погрузитесь в уникальную атмосферу Вологды, где каждый уголок хранит свои истории и тайны, ждущие быть раскрытыми
16 июня в 13:30
6 июля в 13:30
8 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Знакомьтесь, Вологда: индивидуальная экскурсия по городу
Пройдите по Кружевной линии Вологды, узнайте историю города, полюбуйтесь старинными домами и храмами, оцените современное искусство
Начало: на Кремлевской площади
12 июня в 08:00
3 авг в 11:00
3 600₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
О Вологде - с интересом и любовью: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с историей Вологды, осматривая купеческие и дворянские усадьбы, древние соборы и кремлевские тайны. Уникальная экскурсия для всех возрастов
Начало: В центре города
Завтра в 12:00
10 июня в 10:30
3 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Вологда - первое знакомство: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Вологдой на индивидуальной экскурсии. Узнайте о её истории, традициях и архитектуре, прогуляйтесь по живописным набережным и древним улицам
Начало: На ул. Маяковского
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
3 600₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Встреча с Вологдой: индивидуальная экскурсия по старинному городу
Узнайте богатую историю Вологды, прогуляйтесь по уютным улицам и насладитесь видами на старинные храмы и деревянные дома
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
3 300₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Вологде: путешествие в историю города
Погрузитесь в атмосферу Вологды, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю, оживая перед вашими глазами
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Посады-палисады старой Вологды: путешествие по Верхнему посаду
Прогулка по историческому сердцу Вологды, где каждый уголок хранит свою уникальную историю и тайны, ждет вас
Начало: Перекресток улиц Маяковского и Ленинградской
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прогулка по Вологде: от Кремля до Дома Вологодского масла
Познакомьтесь с Вологдой, её уникальной архитектурой и культурой, включая знаменитое вологодское масло
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Вдыхая Вологду: путешествие по историческим уголкам города
Погрузитесь в атмосферу тихого и уютного Вологды, пройдя по живописным улочкам и узнав множество интересных фактов
Начало: Улица Маяковского, 1, Вологда
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 500₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия: Вологда и Спасо-Прилуцкий монастырь
Погрузитесь в историю Вологды и Спасо-Прилуцкого монастыря, насладитесь красотой древнего русского зодчества
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена3 июня 2024Ольга, огромное спасибо за теплый прием в Вологде! Вы прекрасно знаете город и окрестности, знаете историю, ваши рассказы интересны и вы
- ТТатьяна3 июня 2024Вологда прекрасный старинный город. Павел интересно рассказывает об истории города, показывает очаровательные места. Без него мы бы точно не увидели и не узнали столько любопытного. Всем рекомендую эту экскурсию, чтобы лучше узнать и влюбиться в чудный город Вологду!
- ООксана29 мая 2024Потрясающе интересная экскурсия, как здорово, что помимо профессионального рассказа мы увидели интересного человека, местного жителя, не понаслышке знающего все об
- ААнна29 мая 2024Большое спасибо за экскурсию. Михаил интересный, позитивный проводник в историю Вологды!
- ЛЛюдмила29 мая 2024Всем туристам, желающим познакомиться с историей, достопримечательностями и самобытностью г. Вологда, рекомендуем в качестве экскурсовода Андрея Пронина. Он передал нам свою увлеченность и любовь к историческому наследую Волгоды. Благодаря Андрею мы приобщились к прошлому и настоящему этого замечательного русского города. Спасибо.
- ООксана26 мая 2024Первый раз побывали семьей в Вологде. Взяли обзорную экскурсию. Экскурсовод Елена профессионал в своём деле. Много интересной информации о самой
- ББорис25 мая 2024Алексею большое СПАСИБО за очень интересную экскурсию, мы узнали очень много нового прл Вологодский край!
- ССергей23 мая 2024Огромное спасибо Антону за прекрасную экскурсию. Его рассказ приоткрыл мне дверь в Вологду. Интересный и красивый маршрут. Да еще и с погодой повезло. За полтора часа всего не обойти. Значит до следующих встреч.
- ООльга22 мая 2024Интереснейшая экскурсия. Рекомендую
- ООльга20 мая 2024Прогулка получилась очень насыщенной по информации и впечатлениям, нам повезло и с погодой и с гидом☀️🤩
Ответы на вопросы от путешественников по Вологде в категории «Софийский собор»
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