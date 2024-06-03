Вологодский Кремль – экскурсии в Вологде

Найдено 13 экскурсий в категории «Вологодский Кремль» в Вологде, цены от 3 300 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Здравствуй, Вологда
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
16 отзывов
Популярное предложение
Экскурсия по Вологде: от истории до современности
Погрузитесь в уникальную атмосферу Вологды, открывая её исторические и культурные сокровища в компании опытного гида
10 июня в 18:00
11 июня в 18:00
3 500 за всё до 10 чел.
Вологда: история и современность
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
21 отзыв
Популярное предложение
Вологда: путешествие сквозь века - от истории к современности
Приглашаем на незабываемую прогулку по Вологде, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На Кремлёвской площади
10 июня в 14:00
12 июня в 08:00
3 600 за всё до 15 чел.
Вологда резная, кружевная, белокаменная
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
132 отзыва
Популярное предложение
Вологда: путешествие по резной, кружевной и белокаменной истории
Погрузитесь в атмосферу старинного Вологды, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Кремлевская площадь
10 июня в 15:30
11 июня в 15:30
4 700 за всё до 10 чел.
Вологда и её старина
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
300 отзывов
Вологда и её старина: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу старинного Вологды, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На Кремлевской площади
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
5 000 за всё до 10 чел.
Знакомьтесь, Вологда
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
24 отзыва
Знакомьтесь, Вологда: индивидуальная экскурсия по городу
Пройдите по Кружевной линии Вологды, узнайте историю города, полюбуйтесь старинными домами и храмами, оцените современное искусство
Начало: на Кремлевской площади
12 июня в 08:00
3 авг в 11:00
3 600 за всё до 5 чел.
Вологда сквозь столетия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Популярное предложение
Индивидуальная экскурсия по Вологде: от древности до современности
Погрузитесь в уникальную атмосферу Вологды, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет незабываемое путешествие по времени
Завтра в 09:00
10 июня в 13:00
4 000 за всё до 10 чел.
Вологда - первое знакомство
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
14 отзывов
Вологда - первое знакомство: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Вологдой на индивидуальной экскурсии. Узнайте о её истории, традициях и архитектуре, прогуляйтесь по живописным набережным и древним улицам
Начало: На ул. Маяковского
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
3 600 за всё до 6 чел.
Встреча с Вологдой
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
5 отзывов
Встреча с Вологдой: индивидуальная экскурсия по старинному городу
Узнайте богатую историю Вологды, прогуляйтесь по уютным улицам и насладитесь видами на старинные храмы и деревянные дома
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
3 300 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Вологде
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
47 отзывов
Обзорная экскурсия по Вологде: путешествие в историю города
Погрузитесь в атмосферу Вологды, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю, оживая перед вашими глазами
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000 за всё до 5 чел.
Посады-палисады старой Вологды. Верхний посад
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
19 отзывов
Посады-палисады старой Вологды: путешествие по Верхнему посаду
Прогулка по историческому сердцу Вологды, где каждый уголок хранит свою уникальную историю и тайны, ждет вас
Начало: Перекресток улиц Маяковского и Ленинградской
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 000 за всё до 10 чел.
Прогулка по Вологде с посещением Дома Вологодского масла
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Прогулка по Вологде: от Кремля до Дома Вологодского масла
Познакомьтесь с Вологдой, её уникальной архитектурой и культурой, включая знаменитое вологодское масло
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000 за всё до 5 чел.
Вдыхая Вологду
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
12 отзывов
Вдыхая Вологду: путешествие по историческим уголкам города
Погрузитесь в атмосферу тихого и уютного Вологды, пройдя по живописным улочкам и узнав множество интересных фактов
Начало: Улица Маяковского, 1, Вологда
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 500 за всё до 15 чел.
Экскурсия по Вологде и Спасо-Прилуцкому монастырю на транспорте туристов
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
17 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Вологда и Спасо-Прилуцкий монастырь
Погрузитесь в историю Вологды и Спасо-Прилуцкого монастыря, насладитесь красотой древнего русского зодчества
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    3 июня 2024
    Вологда: история и современность
    Вологда прекрасный старинный город. Павел интересно рассказывает об истории города, показывает очаровательные места. Без него мы бы точно не увидели и не узнали столько любопытного. Всем рекомендую эту экскурсию, чтобы лучше узнать и влюбиться в чудный город Вологду!
  • О
    Оксана
    29 мая 2024
    Вологда: история и современность
    Потрясающе интересная экскурсия, как здорово, что помимо профессионального рассказа мы увидели интересного человека, местного жителя, не понаслышке знающего все об
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    этих местах. Совершенно не хотелось расставаться с Павлом, так же как и ему с нами, но всему хорошему приходит конец. Спасибо большое Павлу, Вологда покорила нас в самое сердце.

    Потрясающе интересная экскурсия, как здорово, что помимо профессионального рассказа мы увидели интересного человека, местного жителя, неПотрясающе интересная экскурсия, как здорово, что помимо профессионального рассказа мы увидели интересного человека, местного жителя, неПотрясающе интересная экскурсия, как здорово, что помимо профессионального рассказа мы увидели интересного человека, местного жителя, неПотрясающе интересная экскурсия, как здорово, что помимо профессионального рассказа мы увидели интересного человека, местного жителя, неПотрясающе интересная экскурсия, как здорово, что помимо профессионального рассказа мы увидели интересного человека, местного жителя, неПотрясающе интересная экскурсия, как здорово, что помимо профессионального рассказа мы увидели интересного человека, местного жителя, неПотрясающе интересная экскурсия, как здорово, что помимо профессионального рассказа мы увидели интересного человека, местного жителя, неПотрясающе интересная экскурсия, как здорово, что помимо профессионального рассказа мы увидели интересного человека, местного жителя, не
  • А
    Анна
    29 мая 2024
    Здравствуй, Вологда
    Большое спасибо за экскурсию. Михаил интересный, позитивный проводник в историю Вологды!
  • Л
    Людмила
    29 мая 2024
    Вологда и её старина
    Всем туристам, желающим познакомиться с историей, достопримечательностями и самобытностью г. Вологда, рекомендуем в качестве экскурсовода Андрея Пронина. Он передал нам свою увлеченность и любовь к историческому наследую Волгоды. Благодаря Андрею мы приобщились к прошлому и настоящему этого замечательного русского города. Спасибо.
  • О
    Оксана
    26 мая 2024
    Вологда резная, кружевная, белокаменная
    Первый раз побывали семьей в Вологде. Взяли обзорную экскурсию. Экскурсовод Елена профессионал в своём деле. Много интересной информации о самой
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    Вологде, о её жителях и достопримечательностях. Гуляли по историческому центру, увидели все значимые для города места, даже познакомились с кружевницами и их творческой работой. В целом экскурсия прошла легко и душевно. Спасибо огромное!

  • Б
    Борис
    25 мая 2024
    Вологда и её старина
    Алексею большое СПАСИБО за очень интересную экскурсию, мы узнали очень много нового прл Вологодский край!
  • С
    Сергей
    23 мая 2024
    Вологда - первое знакомство
    Огромное спасибо Антону за прекрасную экскурсию. Его рассказ приоткрыл мне дверь в Вологду. Интересный и красивый маршрут. Да еще и с погодой повезло. За полтора часа всего не обойти. Значит до следующих встреч.
    Огромное спасибо Антону за прекрасную экскурсию. Его рассказ приоткрыл мне дверь в Вологду. Интересный и красивыйОгромное спасибо Антону за прекрасную экскурсию. Его рассказ приоткрыл мне дверь в Вологду. Интересный и красивыйОгромное спасибо Антону за прекрасную экскурсию. Его рассказ приоткрыл мне дверь в Вологду. Интересный и красивыйОгромное спасибо Антону за прекрасную экскурсию. Его рассказ приоткрыл мне дверь в Вологду. Интересный и красивыйОгромное спасибо Антону за прекрасную экскурсию. Его рассказ приоткрыл мне дверь в Вологду. Интересный и красивый
  • О
    Ольга
    22 мая 2024
    Посады-палисады старой Вологды. Верхний посад
    Интереснейшая экскурсия. Рекомендую
  • О
    Ольга
    20 мая 2024
    Вологда резная, кружевная, белокаменная
    Прогулка получилась очень насыщенной по информации и впечатлениям, нам повезло и с погодой и с гидом☀️🤩
    Прогулка получилась очень насыщенной по информации и впечатлениям, нам повезло и с погодой и с гидом☀️🤩Прогулка получилась очень насыщенной по информации и впечатлениям, нам повезло и с погодой и с гидом☀️🤩Прогулка получилась очень насыщенной по информации и впечатлениям, нам повезло и с погодой и с гидом☀️🤩Прогулка получилась очень насыщенной по информации и впечатлениям, нам повезло и с погодой и с гидом☀️🤩Прогулка получилась очень насыщенной по информации и впечатлениям, нам повезло и с погодой и с гидом☀️🤩
  • К
    Кристина
    18 мая 2024
    Вологда резная, кружевная, белокаменная
    Спасибо большое за познавательную и интересную экскурсию!

Ответы на вопросы от путешественников по Вологде в категории «Вологодский Кремль»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Вологде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 13
  1. Здравствуй, Вологда
  2. Вологда: история и современность
  3. Вологда резная, кружевная, белокаменная
  4. Вологда и её старина
  5. Знакомьтесь, Вологда
Какие места ещё посмотреть в Вологде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Софийский собор
  2. Вологодский Кремль
  3. Самое главное
  4. Архиерейский двор
  5. Площадь Революции
  6. Центр ремёсел «Резной Палисад»
  7. Воскресенский собор
  8. Набережная
  9. Спасо-Прилуцкий монастырь
  10. Дом Засецких
Сколько стоит экскурсия по Вологде в июне 2024
Сейчас в Вологде в категории "Вологодский Кремль" можно забронировать 13 экскурсий и билетов от 3 300 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 615 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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