8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие по духовным сокровищам Вологды: Ферапонтово и Кириллов
Погрузитесь в уникальное путешествие по Вологодчине, где каждый шаг раскрывает страницы истории и культуры через знаковые монастыри и природные чудеса
«Поговорим и о традиционных промыслах Вологодчины — известном на весь мир кружеве, зародившемся на берегах Кубенского озера»
11 янв в 08:00
12 янв в 08:00
14 800₽ за всё до 3 чел.
11 часов
Водная прогулка
Волок Славенский и шесть озёр Кириллова
Отправиться в атмосферное и познавательное путешествие из Вологды - на авто и парусной яхте
Начало: По договорённости
«Кроме того, вы увидите потаённые места северной природы, куда нет доступа никаким другим способом, кроме водного»
11 янв в 08:30
15 янв в 08:30
35 000₽ за всё до 5 чел.
6 часов
Аудиогид
Автопутешествие Вологда - Великий Устюг
Погрузитесь в атмосферу Русского Севера, отправившись в автопутешествие из Вологды в Великий Устюг. Узнайте о древних монастырях и легендарных личностях
Начало: У Центра народных ремёсел и промыслов «Резной Пали...
«Как и положено в сказках, вы увидите настоящие чудеса, созданные руками человека и самой природой»
Завтра в 08:00
7 янв в 08:00
590₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина21 ноября 2024Экскурсия с Ольгой очень понравилась, много интересной информации по истории Русского Севера, монастырей, народных промыслов, знаменитых людей. Места невероятно красивые, сильные, духовные. Обязательно рекомендую эту и другие экскурсии Ольги!
- ЕЕлена17 ноября 2024Ольга великолепный экскурсовод! Все очень интересно, ее знания и рассказ впечатляет! После экскурсии остаются чудесные впечатления и «послевкусие» волшебного путешествия! Спасибо!!!
- ТТатьяна9 ноября 2024Ездили в ноябре 2024 года. Честно не ожидали такой атмосферы и красоты монастырей, такого умиротворения и спокойствия, при этом увидели несколько разных музеев разноплановый направленности - от археологических ценностей до сегодняшнего дня!
Ответы на вопросы от путешественников по Вологде в категории «Природа и пейзажи»
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