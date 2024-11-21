Познавательные экскурсии на природе в Вологде

Найдено 3 экскурсии в категории «Природа и пейзажи» в Вологде, цены от 590 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Из Вологды в Ферапонтово и Кириллов
На машине
101 отзыв
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие по духовным сокровищам Вологды: Ферапонтово и Кириллов
Погрузитесь в уникальное путешествие по Вологодчине, где каждый шаг раскрывает страницы истории и культуры через знаковые монастыри и природные чудеса
«Поговорим и о традиционных промыслах Вологодчины — известном на весь мир кружеве, зародившемся на берегах Кубенского озера»
11 янв в 08:00
12 янв в 08:00
14 800 за всё до 3 чел.
Волок Славенский и шесть озёр Кириллова
На яхте
11 часов
Водная прогулка
Волок Славенский и шесть озёр Кириллова
Отправиться в атмосферное и познавательное путешествие из Вологды - на авто и парусной яхте
Начало: По договорённости
«Кроме того, вы увидите потаённые места северной природы, куда нет доступа никаким другим способом, кроме водного»
11 янв в 08:30
15 янв в 08:30
35 000 за всё до 5 чел.
Автопутешествие из Вологды в Великий Устюг: аудиоэкскурсия
На машине
6 часов
Аудиогид
Автопутешествие Вологда - Великий Устюг
Погрузитесь в атмосферу Русского Севера, отправившись в автопутешествие из Вологды в Великий Устюг. Узнайте о древних монастырях и легендарных личностях
Начало: У Центра народных ремёсел и промыслов «Резной Пали...
«Как и положено в сказках, вы увидите настоящие чудеса, созданные руками человека и самой природой»
Завтра в 08:00
7 янв в 08:00
590 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    21 ноября 2024
    Из Вологды в Ферапонтово и Кириллов
    Экскурсия с Ольгой очень понравилась, много интересной информации по истории Русского Севера, монастырей, народных промыслов, знаменитых людей. Места невероятно красивые, сильные, духовные. Обязательно рекомендую эту и другие экскурсии Ольги!
    Экскурсия с Ольгой очень понравилась, много интересной информации по истории Русского Севера, монастырей, народных промыслов, знаменитыхЭкскурсия с Ольгой очень понравилась, много интересной информации по истории Русского Севера, монастырей, народных промыслов, знаменитыхЭкскурсия с Ольгой очень понравилась, много интересной информации по истории Русского Севера, монастырей, народных промыслов, знаменитыхЭкскурсия с Ольгой очень понравилась, много интересной информации по истории Русского Севера, монастырей, народных промыслов, знаменитыхЭкскурсия с Ольгой очень понравилась, много интересной информации по истории Русского Севера, монастырей, народных промыслов, знаменитыхЭкскурсия с Ольгой очень понравилась, много интересной информации по истории Русского Севера, монастырей, народных промыслов, знаменитыхЭкскурсия с Ольгой очень понравилась, много интересной информации по истории Русского Севера, монастырей, народных промыслов, знаменитыхЭкскурсия с Ольгой очень понравилась, много интересной информации по истории Русского Севера, монастырей, народных промыслов, знаменитых
  • Е
    Елена
    17 ноября 2024
    Из Вологды в Ферапонтово и Кириллов
    Ольга великолепный экскурсовод! Все очень интересно, ее знания и рассказ впечатляет! После экскурсии остаются чудесные впечатления и «послевкусие» волшебного путешествия! Спасибо!!!
    Ольга великолепный экскурсовод! Все очень интересно, ее знания и рассказ впечатляет! После экскурсии остаются чудесные впечатленияОльга великолепный экскурсовод! Все очень интересно, ее знания и рассказ впечатляет! После экскурсии остаются чудесные впечатленияОльга великолепный экскурсовод! Все очень интересно, ее знания и рассказ впечатляет! После экскурсии остаются чудесные впечатленияОльга великолепный экскурсовод! Все очень интересно, ее знания и рассказ впечатляет! После экскурсии остаются чудесные впечатления
  • Т
    Татьяна
    9 ноября 2024
    Из Вологды в Ферапонтово и Кириллов
    Ездили в ноябре 2024 года. Честно не ожидали такой атмосферы и красоты монастырей, такого умиротворения и спокойствия, при этом увидели несколько разных музеев разноплановый направленности - от археологических ценностей до сегодняшнего дня!
    Ездили в ноябре 2024 года. Честно не ожидали такой атмосферы и красоты монастырей, такого умиротворения иЕздили в ноябре 2024 года. Честно не ожидали такой атмосферы и красоты монастырей, такого умиротворения иЕздили в ноябре 2024 года. Честно не ожидали такой атмосферы и красоты монастырей, такого умиротворения иЕздили в ноябре 2024 года. Честно не ожидали такой атмосферы и красоты монастырей, такого умиротворения иЕздили в ноябре 2024 года. Честно не ожидали такой атмосферы и красоты монастырей, такого умиротворения иЕздили в ноябре 2024 года. Честно не ожидали такой атмосферы и красоты монастырей, такого умиротворения иЕздили в ноябре 2024 года. Честно не ожидали такой атмосферы и красоты монастырей, такого умиротворения иЕздили в ноябре 2024 года. Честно не ожидали такой атмосферы и красоты монастырей, такого умиротворения иЕздили в ноябре 2024 года. Честно не ожидали такой атмосферы и красоты монастырей, такого умиротворения и

Ответы на вопросы от путешественников по Вологде в категории «Природа и пейзажи»

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Сколько стоит экскурсия по Вологде в январе 2025
Сейчас в Вологде в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 экскурсии от 590 до 35 000. Туристы уже оставили гидам 101 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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