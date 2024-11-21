Е Екатерина Из Вологды в Ферапонтово и Кириллов Экскурсия с Ольгой очень понравилась, много интересной информации по истории Русского Севера, монастырей, народных промыслов, знаменитых людей. Места невероятно красивые, сильные, духовные. Обязательно рекомендую эту и другие экскурсии Ольги!

Е Елена Из Вологды в Ферапонтово и Кириллов Ольга великолепный экскурсовод! Все очень интересно, ее знания и рассказ впечатляет! После экскурсии остаются чудесные впечатления и «послевкусие» волшебного путешествия! Спасибо!!!