Открывая настоящую Вологду

Елена С.
Елена С. – Гид из Вологды
Вологда — старинный город 🏙️, полный с одной стороны мифов и легенд, а с другой стороны — привлекающий серьёзных историков к исследованиям.

Мы узнаем про первое и про второе и постараемся отделить их друг от друга.

Мы будем читать город 🏙️, как книгу, почувствуем себя немножко специалистами-исследователями и немножко — жителями дореволюционной Вологды.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Открывая настоящую Вологду
Открывая настоящую Вологду

Что вы увидите

  • Воскресенский собор в Вологде
  • Дом Засецких
  • Колокольня Софийского собора
  • Памятник Батюшкову
  • Соборная горка
  • Софийский собор в Вологде
  • Храм Александра Невского в Вологде
  • Центр народных промыслов «Резной палисад»
  • Церковь Варлаама Хутынского в Вологде
  • Церковь Ильи Пророка в Вологде
  • Церковь Сретения в Вологде
Древний город 🏙️ Русского Севера
Мы начнём нашу прогулку 👣 от знаменитого вологодского Софийского собора, узнаем самую знаменитую легенду Вологды и историю 📖 её бытования, а также мнение историков по поводу этого легендарного события. Мы определим местоположение настоящего Вологодского кремля и проследим не только его создание, но и его исчезновение.
Прогулявшись по набережной, посмотрев на реку и на противоположную сторону, мы отправимся на поиски деревянной Вологды. Нас ждут дома-путешественники и самое старое сохранившееся деревянное здание города — дом Засецких (XVIII век). Доходные дома и резной палисад, реставрационные секреты и забавные сюжеты из жизни вологжан начала XX века откроются нам по пути нашей экскурсии 🧭.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Что входит
  • Услуги экскурсовода
Что не входит
  • Посещение зданий и музеев
  • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр. ).
Начало
🚩 у Колокольни Софийского собора
Место завершения
🏁 ул.Благовещенская, 20
Открывая настоящую Вологду
Открывая настоящую Вологду
Открывая настоящую Вологду
Открывая настоящую Вологду

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Елена С.
Елена С.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Елена С. проводит ещё 1 экскурсию

Вологда деревянная
2 600
1 час
Вологда деревянная

Еще несколько необычных экскурсий в Вологде

Уютная Вологда!
2 600
1.5 часа
Уютная Вологда!
97 отзывов
Неспешная обзорная прогулка по самым атмосферным местам города
Город, где резной палисад
1 900
1.5 часа
Город, где резной палисад
27 отзывов
Знакомство с уникальными памятниками деревянного зодчества Вологды
Неповторимая Вологда
2 600
2 часа
Неповторимая Вологда
14 отзывов
Многовековая история, северная красота и старинная архитектура на обзорной экскурсии
Вологда православная
3 500
4 часа
Вологда православная
9 отзывов
Важнейшие святыни и многовековые православные традиции Вологды на пешей экскурсии с историком
Из Вологды в Ферапонтово и Кириллов
9 100
8 часов
Из Вологды в Ферапонтово и Кириллов
10 отзывов
Народные промыслы, природные красоты и религиозные памятники Вологодчины на автомобильной экскурсии
Здесь русский дух в веках произошёл
3 125
3 часа
Здесь русский дух в веках произошёл
32 отзыва