Мы начнём нашу прогулку 👣 от знаменитого вологодского Софийского собора, узнаем самую знаменитую легенду Вологды и историю 📖 её бытования, а также мнение историков по поводу этого легендарного события. Мы определим местоположение настоящего Вологодского кремля и проследим не только его создание, но и его исчезновение.
Прогулявшись по набережной, посмотрев на реку и на противоположную сторону, мы отправимся на поиски деревянной Вологды. Нас ждут дома-путешественники и самое старое сохранившееся деревянное здание города — дом Засецких (XVIII век). Доходные дома и резной палисад, реставрационные секреты и забавные сюжеты из жизни вологжан начала XX века откроются нам по пути нашей экскурсии 🧭.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Что входит
Услуги экскурсовода
Что не входит
Посещение зданий и музеев
Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр. ).
Начало
🚩 у Колокольни Софийского собора
Место завершения
🏁 ул.Благовещенская, 20
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.