Древний город 🏙️ Русского Севера

Мы начнём нашу прогулку 👣 от знаменитого вологодского Софийского собора, узнаем самую знаменитую легенду Вологды и историю 📖 её бытования, а также мнение историков по поводу этого легендарного события. Мы определим местоположение настоящего Вологодского кремля и проследим не только его создание, но и его исчезновение.

Прогулявшись по набережной, посмотрев на реку и на противоположную сторону, мы отправимся на поиски деревянной Вологды. Нас ждут дома-путешественники и самое старое сохранившееся деревянное здание города — дом Засецких (XVIII век). Доходные дома и резной палисад, реставрационные секреты и забавные сюжеты из жизни вологжан начала XX века откроются нам по пути нашей экскурсии 🧭.

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