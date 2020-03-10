69 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Были на экскурсии 08.03 вчетвером. Алексей - прекрасный рассказчик с великолепной дикцией. Мы получили столько знаний, ответов на все наши вопросы - что буквально влюбились в Вологду, надеюсь, что поняли ее и, конечно, увлеклись историей всего региона. Исключительный профессионализм Алексея произвел неизгладимое впечатление и окрасил нашу поездку в Вологду в самые душевные краски. Спасибо!
Татьяна
10 марта 2020
Алексей - профессионал, умница, образованнейший человек с большим чувством юмора. Прекрасный рассказчик, знаток родного города, истории и современности.
Экскурсовод № 1!
Гюзель
22 января 2020
Были на экскурсии 04 января 2020 с компанией в 10 человек.
Очень понравилось , отличная дикция , великолепные знания о городе , интересно рассказ и очень правильно разработан маршрут . Много получили советов , что посмотреть и куда сходить .
Желаем Алексею благополучия и счастья !
Валерий
16 января 2020
Экскурсия очень понравилась, с Алексеем списались, а потом и созвонились и немного изменили маршрут как нам было удобнее. Так, что с Алексеем можно ходить на экскурсии отличный экскурсовод свое дело знает.
Ирина
9 января 2020
Большое спасибо экскурсоводу Алексею, получили огромное удовольствие и подробную информацию о городе, этот человек просто наполнен знаниями и охотно ими делится.
Ирина
9 января 2020
Благодарны Алексею за интереснейшую экскурсию, которая позволила узнать много уникальных исторических фактов, познакомиться с архитектурой Вологды и посмотреть на самые интересные городские объекты.
Эрудированный, интеллигентный гид с историческим образованием, глубоким знанием предмета и желанием делиться информацией.
Татьяна
9 января 2020
Мы были в Вологде впервые, поэтому решили заказать индивидуальную экскурсию. С Алексеем Красиковымнам очень повезло, на любой вопрос он давал развернутый ответ, рассказывал вдохновенно. Сразу видно, что он профессионал, который любит своё дело. И маршрут корректировали в связи с нашими пожеланиями. Так что мы остались очень довольны, всем рекомендуем этого экскурсовода.
Татьяна
7 января 2020
Спасибо большое Алексею за великолепную экскурсию.
Анна
7 января 2020
Экскурсией с Алексеем остались очень довольны: грамотная речь, хорошая дикция и отличная подача материала профессиональным историком. Алексей много цитировал, рассказывал интересные факты не только исторические, но и житейские. Однозначно рекомендуем Алексея в качестве гида по Вологде.
Елена
5 января 2020
Огромное спасибо Алексею за очень интересную экскурсию и содержательный рассказ! Обалденная дикция гида покорила! Вологда очаровала!
Важнейшие святыни и многовековые православные традиции Вологды на пешей экскурсии с историком
Вологда — один из важнейших центров православной культуры, именно этого город можно назвать с «столицей Северной Фиваиды» — неповторимого культурного и духовного пространства, наполненного святынями и пропитанного традициями монашества и аскетизма. В рамках экскурсии мы посетим важнейшие православные храмы и монастыри города. Вы узнаете много интересного об истории и культуры этих мест. Основой моего рассказа станут жития святых, древние предания, летописи и архивные источники, не опубликованные до настоящего времени и недоступные широкому кругу туристов.
Знакомство с уникальными памятниками деревянного зодчества Вологды
В ходе нашей прогулки по городу вы увидите дворянские, купеческие и мещанские особняки, украшенные уникальной резьбой, познакомитесь с архитектурными стилями и направлениями и узнаете много интересного из жизни дореволюционной Вологды.
Неспешная обзорная прогулка по самым атмосферным местам города
Во время нашей прогулки я постараюсь рассказать вам о моем городе не только известные факты, но и интересные альтернативные истории о различных событиях и местах. Вы узнаете об укладе жизни горожан в прошлые века и о том, чем живет город сейчас. Без спешки, без скучных дат, только самые атмосферные места нашего города!
Многовековая история, северная красота и старинная архитектура на обзорной экскурсии
Множество эпитетов закрепилось за Вологдой: православная, деревянная, кружевная, ссыльная. Шаг за шагом вы раскроете все грани древнего города, рассмотрите его главные достопримечательности, услышите о важных визитерах, заглядывавших на нашу землю, и вологжанах, чьи имена известны всему миру.