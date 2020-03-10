69 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вологда православная

Важнейшие святыни и многовековые православные традиции Вологды на пешей экскурсии с историком

Вологда — один из важнейших центров православной культуры, именно этого город можно назвать с «столицей Северной Фиваиды» — неповторимого культурного и духовного пространства, наполненного святынями и пропитанного традициями монашества и аскетизма. В рамках экскурсии мы посетим важнейшие православные храмы и монастыри города. Вы узнаете много интересного об истории и культуры этих мест. Основой моего рассказа станут жития святых, древние предания, летописи и архивные источники, не опубликованные до настоящего времени и недоступные широкому кругу туристов.