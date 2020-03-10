69 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Обзорная экскурсия по самым интересным и знаковым объектам города

Алексей
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Алексей – ваш гид
Во время экскурсии вы увидите храмы XVI – XIX вв, деревянную архитектуру, уникальные памятники и познакомитесь с повседневной жизнью провинциального города.

Я расскажу занимательные вологодские легенды и исторические анекдоты, правдивые истории о жизни города в прошлые века и сейчас, кратко и понятно обрисую особенности местной архитектуры.
2500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча на Кремлевской площади
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У этой экскурсии69 отзывов
4.94
Вологда и ее старина
Вологда и ее старина

Что вас ожидает

  • Мы начнем путешествие с Ленивой площадки, где по легенде бы основан наш город.
  • Затем посетим остатки огромного Кремля, заложенного Иваном Грозным, где поговорим о том, как Вологда чуть не стала столицей России.
  • Далее нас ждет Соборная горка с величественным Софийским собором и Архиерейским подворьем, ну и конечно, уникальная вологодская деревянная архитектура на центральных улицах города.
  • В конце экскурсии мы отправимся в район площади Революции (ранее она называлась Сенная) где поговорим об истории Вологды губернской.

Организационные детали

Во время экскурсии по вашему желанию мы посетим православный храм, для этого дамам потребуются головные уборы и одежда с длинными полами. Если этого нет, все можно взять на входе в храм.

Вологда и ее старина
Вологда и ее старина
Вологда и ее старина
Вологда и ее старина

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на Кремлевской площади.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Алексей
Алексей
Профессиональный гид-экскурсовод. имею не только высшее историческое образование и опыт, но и желание интересно рассказать о своем городе и показать его красоты гостям
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69 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Светлана
10 марта 2020
Были на экскурсии 08.03 вчетвером. Алексей - прекрасный рассказчик с великолепной дикцией. Мы получили столько знаний, ответов на все наши вопросы - что буквально влюбились в Вологду, надеюсь, что поняли ее и, конечно, увлеклись историей всего региона. Исключительный профессионализм Алексея произвел неизгладимое впечатление и окрасил нашу поездку в Вологду в самые душевные краски. Спасибо!
Татьяна
10 марта 2020
Алексей - профессионал, умница, образованнейший человек с большим чувством юмора. Прекрасный рассказчик, знаток родного города, истории и современности.
Экскурсовод № 1!
Гюзель
22 января 2020
Были на экскурсии 04 января 2020 с компанией в 10 человек.
Очень понравилось , отличная дикция , великолепные знания о городе , интересно рассказ и очень правильно разработан маршрут . Много получили советов , что посмотреть и куда сходить .
Желаем Алексею благополучия и счастья !
Валерий
16 января 2020
Экскурсия очень понравилась, с Алексеем списались, а потом и созвонились и немного изменили маршрут как нам было удобнее. Так, что с Алексеем можно ходить на экскурсии отличный экскурсовод свое дело знает.
9 января 2020
Большое спасибо экскурсоводу Алексею, получили огромное удовольствие и подробную информацию о городе, этот человек просто наполнен знаниями и охотно ими делится.
9 января 2020
Благодарны Алексею за интереснейшую экскурсию, которая позволила узнать много уникальных исторических фактов, познакомиться с архитектурой Вологды и посмотреть на самые интересные городские объекты.
Эрудированный, интеллигентный гид с историческим образованием, глубоким знанием предмета и желанием делиться информацией.
9 января 2020
Мы были в Вологде впервые, поэтому решили заказать индивидуальную экскурсию. С Алексеем Красиковымнам очень повезло, на любой вопрос он давал развернутый ответ, рассказывал вдохновенно. Сразу видно, что он профессионал, который любит своё дело. И маршрут корректировали в связи с нашими пожеланиями. Так что мы остались очень довольны, всем рекомендуем этого экскурсовода.
7 января 2020
Спасибо большое Алексею за великолепную экскурсию.
7 января 2020
Экскурсией с Алексеем остались очень довольны: грамотная речь, хорошая дикция и отличная подача материала профессиональным историком. Алексей много цитировал, рассказывал интересные факты не только исторические, но и житейские. Однозначно рекомендуем Алексея в качестве гида по Вологде.
5 января 2020
Огромное спасибо Алексею за очень интересную экскурсию и содержательный рассказ! Обалденная дикция гида покорила! Вологда очаровала!
Ещё 59 отзывов

Алексей проводит ещё 2 экскурсии

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