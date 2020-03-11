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Неспешная обзорная прогулка по самым атмосферным местам города

Катя
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Катя – ваш гид
Во время нашей прогулки я постараюсь рассказать вам о моем городе не только известные факты, но и интересные альтернативные истории о различных событиях и местах.

Вы узнаете об укладе жизни горожан в прошлые века и о том, чем живет город сейчас.

Без спешки, без скучных дат, только самые атмосферные места нашего города!
2600 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 8 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии77 отзывов
4.92
Уютная Вологда!
Уютная Вологда!

Что вас ожидает

Прогулка пройдет по деревянному кварталу: вы рассмотрите резные палисады, увидите типичные вологодские дома и зайдете в уютные дворики и ремесленную лавку.

Пройдетесь по главным «царским» площадям и историям, заглянете в Архиерейский двор и проверите на прочность любимые городские легенды, а я расскажу, как жил вологодский люд в разные времена.

Приправим прогулку местными словечками и историями из современности! А если захотите, зайдем на фабрику, чтобы понаблюдать за тем, как же создается вологодское кружево.

Уютная Вологда!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Катя
Катя
Люблю свой город и готова влюбить в него каждого! А еще пою, перевожу, организую интересные и атмосферные события в нашем городе!
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77 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

11 марта 2020
Экскурсия понравилась, экскурсовод Катя, которая очень любит свой город, передала эту любовь нам, всё было доведено и рассказано очень интересно и познавательно.Большое ей спасибо за это и за подарки тоже, которые были нам подарены от души!
9 марта 2020
Рекомендую всем гулять с Катей по Вологде. Очень приятная прогулка! Живо, умно, интересно. А Катя - это просто любовь и объятия))
24 февраля 2020
Огромное спасибо! Нам очень все понравилось. Екатерина прекрасный экскурсовод и человек, который действительно любит и знает свой город. Мы влюбились в Вологду, в его деревянные домики с "резным полисадом", в милые улочки и музеи города. Однозначно, порекомендуем своим друзьям съездить в Вологду и воспользовать услугами Вашего гида. Спасибо!. Каким людям подойдет экскурсия? Всем, кому интересна Россия, которая состоит не только из Москвы и Санкт-Петербурга. Еще раз - огромное спасибо.
24 февраля 2020
Были с детьми 10 и 12 лет. Очень понравилось
22 февраля 2020
Интересная экскурсия.
7 февраля 2020
Великолепная экскурсия с замечательной Екатериной.Были учтены и успешно воплощены все индивидуальные пожелания.С помощью Кати Вологда раскрыла все свои секреты и тайны.Настоятельно рекомендую всем,кто захочет познать и прочувствовать этот город!Спасибо!
Мария
15 января 2020
Это была Чудесная экскурсия. Правда совершенно не было ощущения, что это именно она, мы с Катей как друзья гуляли по городу и она раскрывала нам его тайны и красоту. Маленькая Соня (4 года) сказала, что с Катей было круто. У меня всегда много вопросов, и ни один не остался без ответа. Более того, на спорные и дискуссионные Катя поделилась своим видением, а живое мнение всегда ценно. В общем и целом мы решили летом в Вологду вернуться, и во многом это все Катя!
6 января 2020
Замечательный экскурсовод Катерина провела для нашей сборной группы (взрослые + дети) экскурсию "Уютная Вологда" на высшем уровне. Спасибо.
6 января 2020
Очень душевно.
5 января 2020
Катя - замечательный экскурсовод, с хорошей подачей и глубоким знанием материала, быстро реагирует на нужды экскурсантов, подстраиваясь по ходу маршрута. От прогулки и от Вологды в целом остались только позитивные впечатления!
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