77 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

На этой индивидуальной экскурсии вы узнаете о Вологде не только известные факты, но и интересные альтернативные истории.Прогулка пройдет по деревянному кварталу, где вы увидите резные палисады и типичные вологодские дома.

Пройдитесь по главным «царским» площадям, загляните в Архиерейский двор и узнайте городские легенды. Приправим прогулку местными словечками и историями из современности. А если захотите, зайдем на фабрику, чтобы увидеть, как создается вологодское кружево

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучше всего посетить Вологду с июня по август, когда погода наиболее комфортная для прогулок, а город оживает от туристов. В это время вы сможете насладиться теплым климатом и насыщенной культурной программой. Май и сентябрь также подходят для посещения, хотя может быть немного прохладнее. В остальное время года прогулки возможны, но следует учитывать более холодные и дождливые условия, которые могут повлиять на комфорт.

Сейчас август — это идеальное время.