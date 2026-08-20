77 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

На этой индивидуальной экскурсии вы узнаете о Вологде не только известные факты, но и интересные альтернативные истории.
Прогулка пройдет по деревянному кварталу, где вы увидите резные палисады и типичные вологодские дома.
Прогулка пройдет по деревянному кварталу, где вы увидите резные палисады и типичные вологодские дома.
5 причин купить эту экскурсию
- 🏡 Деревянные кварталы и резные палисады
- 🏰 Царские площади и Архиерейский двор
- 🧵 Ремесленные лавки и фабрика кружев
- 📜 Истории и легенды Вологды
- 🗣️ Местные словечки и современные истории
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучше всего посетить Вологду с июня по август, когда погода наиболее комфортная для прогулок, а город оживает от туристов. В это время вы сможете насладиться теплым климатом и насыщенной культурной программой. Май и сентябрь также подходят для посещения, хотя может быть немного прохладнее. В остальное время года прогулки возможны, но следует учитывать более холодные и дождливые условия, которые могут повлиять на комфорт.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Деревянный квартал
- Царские площади
- Архиерейский двор
- Ремесленная лавка
- Фабрика кружев
Описание экскурсии
Прогулка пройдет по деревянному кварталу: вы рассмотрите резные палисады, увидите типичные вологодские дома и зайдете в уютные дворики и ремесленную лавку.
Пройдетесь по главным «царским» площадям и историям, заглянете в Архиерейский двор и проверите на прочность любимые городские легенды, а я расскажу, как жил вологодский люд в разные времена.
Приправим прогулку местными словечками и историями из современности! А если захотите, зайдем на фабрику, чтобы понаблюдать за тем, как же создается вологодское кружево.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Верхний посад
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катя — ваш гид в Вологде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 2880 туристов
Живу в Вологде, очень люблю свой город и с удовольствием помогаю путешественникам увидеть его особенным. Особенно люблю тихие улицы и уютные дворики, живу в старинном деревянном доме и участвую в организации культурных событий в городе.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 293 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Нам с мужем очень понравилась прогулка по Вологде с Екатериной.
Максимально комфортно и интересно!
Максимально комфортно и интересно!
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Очень приятно, интересно, в комфортном темпе провели время с Катей. Материал преподнесён с любовью к своему родному городу. Логично продуманный маршрут. Катя дала нам щедрые рекомендации,что можно посмотреть самостоятельно, когда лучше повторно вернуться, где вкусно покушать. Очень довольны общением и экскурсией! Катя, благодарим Вас!
Рекомендуем!
Рекомендуем!
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Замечательный экскурсовод! Видно, что Катя любит свой город, и очень хочет, чтобы мы его полюбили так же. Ей это удалось! Хочется возвращаться-возвращаться и возвращаться! Спасибо большое!
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Н
Нам очень повезло с подругой попасть на экскурсию к Кате в первый же день нашего приезда в Вологду. Нетривиальная подача экскурсии и очень комфортное общение. Было очень интересно, нам показали
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Тема экскурсии полностью раскрыта – в Вологду хотим вернуться и она действительно уютная! Катя – отличная рассказчица: вместо скучного перечисления дат и событий мы узнали много нового о жизни горожан
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Экскурсия с Катей- лучший вариант знакомства с новым городом. Живая беседа, простая подача информации, абсолютное владение темой. Мы узнали исторические факты и традиции современных вологжан. Она рассказала об очень интересных
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