77 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Прогулка пройдет по деревянному кварталу: вы рассмотрите резные палисады, увидите типичные вологодские дома и зайдете в уютные дворики и ремесленную лавку.

Пройдетесь по главным «царским» площадям и историям, заглянете в Архиерейский двор и проверите на прочность любимые городские легенды, а я расскажу, как жил вологодский люд в разные времена.

Приправим прогулку местными словечками и историями из современности! А если захотите, зайдем на фабрику, чтобы понаблюдать за тем, как же создается вологодское кружево.