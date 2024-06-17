С Светлана Обзорная экскурсия по Вологде Спасибо экскурсоводу Светлане! Получили удовольствие от общения. Тематика эксурсии соответствовала возрасту наших экскурсантов. Очень жаль, что было так мало времени! Спасибо!

М Мария Экскурсия по Вологде и Спасо-Прилуцкому монастырю на транспорте туристов Экскурсия с гидом Александром Иринеевичем Сазоновым прошла на одном дыхании: три часа показались мгновеньем, интересный рассказчик, много деталей и фактов, отличный маршрут - мы с семьей получили большое удовольствие! Рекомендую эту экскурсию однозначно.

Е Елена Обзорная экскурсия по Вологде Здравствуйте. Сегодня знакомство с Вологдой для нас проводила Екатерина Сергеевна. Окунулись в историческую эпоху чудного русского города,подача материала великолепная. Спасибо за прекрасную прогулку.

Е Екатерина Обзорная экскурсия по Вологде Очень интересная и познавательная экскурсия. Гид Наталья мастер своего дела. Рассказала все основные моменты и не только. Материал был подан интересно и не скучно. Не смотря на мороз было очень здорово. Спасибо огромное за массу полученных эмоций.

Е Елена Вологда деревянная читать дальше подачи материала, и сама Елена очень милый и позитивный человек. Всегда приятно встретить людей, которые заинтересованы в своём деле и любят свой город. Елена - просто молодец) Экскурсия была тематическая и акцентирована на осмотр деревянных домиков и их историю. Очень понравилось и содержание экскурсии, и лёгкая манера