2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборОбзорная экскурсия по Вологде: путешествие в историю города
Погрузитесь в атмосферу Вологды, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю, оживая перед вашими глазами
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 5 000₽ за всё до 5 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия: Вологда и Спасо-Прилуцкий монастырь
Погрузитесь в историю Вологды и Спасо-Прилуцкого монастыря, насладитесь красотой древнего русского зодчества
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
1 авг в 09:00
6 000₽ за всё до 5 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Вологде и поездка в усадьбу Брянчаниновых
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 200₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана17 июня 2024Спасибо экскурсоводу Светлане! Получили удовольствие от общения. Тематика эксурсии соответствовала возрасту наших экскурсантов. Очень жаль, что было так мало времени! Спасибо!
- ММария20 апреля 2024Экскурсия с гидом Александром Иринеевичем Сазоновым прошла на одном дыхании: три часа показались мгновеньем, интересный рассказчик, много деталей и фактов, отличный маршрут - мы с семьей получили большое удовольствие! Рекомендую эту экскурсию однозначно.
- ЕЕлена28 марта 2024Здравствуйте. Сегодня знакомство с Вологдой для нас проводила Екатерина Сергеевна. Окунулись в историческую эпоху чудного русского города,подача материала великолепная. Спасибо за прекрасную прогулку.
- ЕЕкатерина12 марта 2024Очень интересная и познавательная экскурсия. Гид Наталья мастер своего дела. Рассказала все основные моменты и не только. Материал был подан интересно и не скучно. Не смотря на мороз было очень здорово. Спасибо огромное за массу полученных эмоций.
- ЕЕлена8 января 2023Вологда деревяннаяЭкскурсия была тематическая и акцентирована на осмотр деревянных домиков и их историю. Очень понравилось и содержание экскурсии, и лёгкая манера
- ММарина30 ноября 2022Экскурсия по Вологде с посещением Кремля, Музея Кружева, Мира забытых вещейПривет всём! Были в Вологде по случаю, заказаои экскурсию, гид Екатерина!!!! Супер, был мороз, Екатерина всё выбрала оптимальный маршрут, останавливались,
Ответы на вопросы от путешественников по Вологде в категории «Дом Петра I»
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