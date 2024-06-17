Дом Петра I – экскурсии в Вологде

Найдено 3 экскурсии в категории «Дом Петра I» в Вологде, цены от 5 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Обзорная экскурсия по Вологде
Пешая
48 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Обзорная экскурсия по Вологде: путешествие в историю города
Погрузитесь в атмосферу Вологды, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю, оживая перед вашими глазами
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 5 000 за всё до 5 чел.
Экскурсия по Вологде и Спасо-Прилуцкому монастырю на транспорте туристов
На машине
17 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия: Вологда и Спасо-Прилуцкий монастырь
Погрузитесь в историю Вологды и Спасо-Прилуцкого монастыря, насладитесь красотой древнего русского зодчества
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
1 авг в 09:00
6 000 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Вологде и поездка в усадьбу Брянчаниновых
На машине
2 отзыва
5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Вологде и поездка в усадьбу Брянчаниновых
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 200 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    17 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Вологде
    Спасибо экскурсоводу Светлане! Получили удовольствие от общения. Тематика эксурсии соответствовала возрасту наших экскурсантов. Очень жаль, что было так мало времени! Спасибо!
  • М
    Мария
    20 апреля 2024
    Экскурсия по Вологде и Спасо-Прилуцкому монастырю на транспорте туристов
    Экскурсия с гидом Александром Иринеевичем Сазоновым прошла на одном дыхании: три часа показались мгновеньем, интересный рассказчик, много деталей и фактов, отличный маршрут - мы с семьей получили большое удовольствие! Рекомендую эту экскурсию однозначно.
  • Е
    Елена
    28 марта 2024
    Обзорная экскурсия по Вологде
    Здравствуйте. Сегодня знакомство с Вологдой для нас проводила Екатерина Сергеевна. Окунулись в историческую эпоху чудного русского города,подача материала великолепная. Спасибо за прекрасную прогулку.
  • Е
    Екатерина
    12 марта 2024
    Обзорная экскурсия по Вологде
    Очень интересная и познавательная экскурсия. Гид Наталья мастер своего дела. Рассказала все основные моменты и не только. Материал был подан интересно и не скучно. Не смотря на мороз было очень здорово. Спасибо огромное за массу полученных эмоций.
  • Е
    Елена
    8 января 2023
    Вологда деревянная
    Экскурсия была тематическая и акцентирована на осмотр деревянных домиков и их историю. Очень понравилось и содержание экскурсии, и лёгкая манера
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    подачи материала, и сама Елена очень милый и позитивный человек. Всегда приятно встретить людей, которые заинтересованы в своём деле и любят свой город. Елена - просто молодец)

  • М
    Марина
    30 ноября 2022
    Экскурсия по Вологде с посещением Кремля, Музея Кружева, Мира забытых вещей
    Привет всём! Были в Вологде по случаю, заказаои экскурсию, гид Екатерина!!!! Супер, был мороз, Екатерина всё выбрала оптимальный маршрут, останавливались,
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    заходили в магазины, шутили, вообще отлично, порекомендовала где покушать, что посмотреть, где прикупить вкусняшек, всё отлично!!!! Теперь жто наш друг, уже общаемся в сетях!!!! Очень приятный город, люди наидобрейшие, всё интересно и вкусно!!!!! Екатерина красавица, как снегурочка была одета, глаз не отвести!!!!! Спасибо огромное!!!!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Вологде в категории «Дом Петра I»

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  7. Набережная
  8. Воскресенский собор
  9. Спасо-Прилуцкий монастырь
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Сколько стоит экскурсия по Вологде в июле 2024
Сейчас в Вологде в категории "Дом Петра I" можно забронировать 3 экскурсии от 5 000 до 7 200. Туристы уже оставили гидам 67 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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