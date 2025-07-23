Индивидуальная
до 10 чел.
В трендеИндивидуальная экскурсия по Вологде: от древности до современности
Погрузитесь в уникальную атмосферу Вологды, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет незабываемое путешествие по времени
13 авг в 12:00
15 авг в 12:00
4600 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Вологде: путешествие в историю города
Погрузитесь в атмосферу Вологды, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю, оживая перед вашими глазами
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
5500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Вологда - сердце русского Севера
Душевная и познавательная пешеходная экскурсия по историческому центру
Начало: На улице Маяковского
4000 ₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ББазюк23 июля 2025Екатерина за 1,5 часа познакомила нас с историей города, особенностями архитектуры, важными и интересными персонами, событиями. Люблю обзорки, после них легко ориентироваться в городе и планировать дальнейшие маршруты. Екатерина эту задачу выполнила!
- ИИрина16 июля 2025Интересная подача материала, обширные знания истории и приятный собеседник. Спасибо за экскурсию.
- ИИрина29 июня 2025Спасибо за прекрасную экскурсию. Понравилось всем - и детям, и бабушкам. Замечательный образный язык изложения, рационально построенный маршрут, исторические сведения, которые подвигают к более детальному самостоятельному изучению вологодского края. Спасибо!
- ЛЛюдмила17 июня 2025Вологда нам очень понравилась, не смотря на то, что во многих местах идёт ремонт и город готовится к 880 летию,
- РРубен16 июня 2025Спасибо большое Светлане за содержательную и весёлую экскурсию по историческому центру Вологды. Сам город его Дух и горожане произвели очень приятное впечатление. Хотел бы вернуться сюда вновь!
- ААлександр11 июня 2025Наш гид, Екатерина Сергеевна, провела нас по историческом центру Вологды, очень благодарны ей за интересную и познавательную экскурсию.
- ЛЛюдмила30 мая 2025Обзорная экскурсия на 5, но цена очень высокая, в следующий раз подумаем
- ММарина12 мая 2025Уважаемая Катерина, с огромным удовольствием хотим выразить свою благодарность за замечательную экскурсию по Вологде. Ваша способность передать атмосферу этого удивительного
- ККолпакова10 мая 2025Очень интересная экскурсия! Рекомендуем!!!
- ИИрина4 мая 2025Прекрасная экскурсия!!! Были взрослой компанией, остались под большим впечатлением от Екатерины. Прекрасная русская речь, огромная любовь к родному городу, знание исторического материала поразили!
Огромное спасибо!!!
- ООльга2 мая 2025Большое спасибо Екатерине за прекрасное знакомство с Вологдой! 🌷🌷🌷Экскурсия понравилась, всегда чувствуется, когда человек работает с душой ☺️ и искренне любит свой город))) что, конечно же, сразу отзывается и у слушателей!! Будет возможность-с удовольствием посетим Вологду еще 👏🏻🙏🏻
- ННиколай9 марта 2025Очень интересный рассказ о г. Рыбинск, влюбленного в свой город человека, кроме того рассказ о г. Молога и повествование о создании макета самого создателя онного, спасибо за интересную экскусию
- ММарина27 февраля 2025Экскурсия очень понравилась, все было замечательно и крайне интересно!
- ССергей13 января 2025Большое спасибо за интересную и познавательную экскурсию, а так же за рекомендации куда еще можно сходить и съездить. Впечатления от экскурсии исключительно положительные.
