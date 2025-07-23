Б Базюк Вологда сквозь столетия Екатерина за 1,5 часа познакомила нас с историей города, особенностями архитектуры, важными и интересными персонами, событиями. Люблю обзорки, после них легко ориентироваться в городе и планировать дальнейшие маршруты. Екатерина эту задачу выполнила!

И Ирина Обзорная экскурсия по Вологде Интересная подача материала, обширные знания истории и приятный собеседник. Спасибо за экскурсию.

И Ирина Вологда сквозь столетия Спасибо за прекрасную экскурсию. Понравилось всем - и детям, и бабушкам. Замечательный образный язык изложения, рационально построенный маршрут, исторические сведения, которые подвигают к более детальному самостоятельному изучению вологодского края. Спасибо!

Л Людмила Вологда сквозь столетия читать дальше которое будет через два года. Увидели все ключевые места. Экскурсия пролетела незаметно. Спасибо Екатерине за интересную экскурсию и советы что ещё посмотреть и куда сходить. Вологда нам очень понравилась, не смотря на то, что во многих местах идёт ремонт и город готовится к 880 летию,

Р Рубен Обзорная экскурсия по Вологде Спасибо большое Светлане за содержательную и весёлую экскурсию по историческому центру Вологды. Сам город его Дух и горожане произвели очень приятное впечатление. Хотел бы вернуться сюда вновь!

А Александр Обзорная экскурсия по Вологде Наш гид, Екатерина Сергеевна, провела нас по историческом центру Вологды, очень благодарны ей за интересную и познавательную экскурсию.

Л Людмила Обзорная экскурсия по Вологде Обзорная экскурсия на 5, но цена очень высокая, в следующий раз подумаем

М Марина Вологда сквозь столетия читать дальше города, его историю и культуру, оставила неизгладимые впечатления в наших сердцах. Ваш профессионализм и любовь к родному городу были очевидны в каждом слове. Вы не только отвечали на все наши вопросы, но и создавали атмосферу доверия и дружелюбия, что позволило нам чувствовать себя комфортно и открыто.

Спасибо за ваше время, терпение и энтузиазм. Желаем Вам успехов в вашей работе и много благодарных туристов! Уважаемая Катерина, с огромным удовольствием хотим выразить свою благодарность за замечательную экскурсию по Вологде. Ваша способность передать атмосферу этого удивительного

К Колпакова Вологда сквозь столетия Очень интересная экскурсия! Рекомендуем!!!

И Ирина Вологда сквозь столетия Прекрасная экскурсия!!! Были взрослой компанией, остались под большим впечатлением от Екатерины. Прекрасная русская речь, огромная любовь к родному городу, знание исторического материала поразили!

Огромное спасибо!!!

О Ольга Вологда сквозь столетия Большое спасибо Екатерине за прекрасное знакомство с Вологдой! 🌷🌷🌷Экскурсия понравилась, всегда чувствуется, когда человек работает с душой ☺️ и искренне любит свой город))) что, конечно же, сразу отзывается и у слушателей!! Будет возможность-с удовольствием посетим Вологду еще 👏🏻🙏🏻

Н Николай Обзорная экскурсия по Вологде Очень интересный рассказ о г. Рыбинск, влюбленного в свой город человека, кроме того рассказ о г. Молога и повествование о создании макета самого создателя онного, спасибо за интересную экскусию

М Марина Вологда сквозь столетия Экскурсия очень понравилась, все было замечательно и крайне интересно!