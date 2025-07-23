Мои заказы

Музей Кружева – экскурсии в Вологде

Найдено 3 экскурсии в категории «Музей Кружева» в Вологде, цены от 4000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Вологда сквозь столетия
Пешая
1.5 часа
35 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
В тренде
Индивидуальная экскурсия по Вологде: от древности до современности
Погрузитесь в уникальную атмосферу Вологды, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет незабываемое путешествие по времени
13 авг в 12:00
15 авг в 12:00
4600 ₽ за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Вологде
Пешая
2 часа
71 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Вологде: путешествие в историю города
Погрузитесь в атмосферу Вологды, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю, оживая перед вашими глазами
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
5500 ₽ за всё до 5 чел.
Вологда - сердце русского Севера
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Вологда - сердце русского Севера
Душевная и познавательная пешеходная экскурсия по историческому центру
Начало: На улице Маяковского
4000 ₽ за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Б
    Базюк
    23 июля 2025
    Вологда сквозь столетия
    Екатерина за 1,5 часа познакомила нас с историей города, особенностями архитектуры, важными и интересными персонами, событиями. Люблю обзорки, после них легко ориентироваться в городе и планировать дальнейшие маршруты. Екатерина эту задачу выполнила!
  • И
    Ирина
    16 июля 2025
    Обзорная экскурсия по Вологде
    Интересная подача материала, обширные знания истории и приятный собеседник. Спасибо за экскурсию.
  • И
    Ирина
    29 июня 2025
    Вологда сквозь столетия
    Спасибо за прекрасную экскурсию. Понравилось всем - и детям, и бабушкам. Замечательный образный язык изложения, рационально построенный маршрут, исторические сведения, которые подвигают к более детальному самостоятельному изучению вологодского края. Спасибо!
  • Л
    Людмила
    17 июня 2025
    Вологда сквозь столетия
    Вологда нам очень понравилась, не смотря на то, что во многих местах идёт ремонт и город готовится к 880 летию,
    читать дальше

    которое будет через два года. Увидели все ключевые места. Экскурсия пролетела незаметно. Спасибо Екатерине за интересную экскурсию и советы что ещё посмотреть и куда сходить.

  • Р
    Рубен
    16 июня 2025
    Обзорная экскурсия по Вологде
    Спасибо большое Светлане за содержательную и весёлую экскурсию по историческому центру Вологды. Сам город его Дух и горожане произвели очень приятное впечатление. Хотел бы вернуться сюда вновь!
  • А
    Александр
    11 июня 2025
    Обзорная экскурсия по Вологде
    Наш гид, Екатерина Сергеевна, провела нас по историческом центру Вологды, очень благодарны ей за интересную и познавательную экскурсию.
  • Л
    Людмила
    30 мая 2025
    Обзорная экскурсия по Вологде
    Обзорная экскурсия на 5, но цена очень высокая, в следующий раз подумаем
  • М
    Марина
    12 мая 2025
    Вологда сквозь столетия
    Уважаемая Катерина, с огромным удовольствием хотим выразить свою благодарность за замечательную экскурсию по Вологде. Ваша способность передать атмосферу этого удивительного
    читать дальше

    города, его историю и культуру, оставила неизгладимые впечатления в наших сердцах. Ваш профессионализм и любовь к родному городу были очевидны в каждом слове. Вы не только отвечали на все наши вопросы, но и создавали атмосферу доверия и дружелюбия, что позволило нам чувствовать себя комфортно и открыто.
    Спасибо за ваше время, терпение и энтузиазм. Желаем Вам успехов в вашей работе и много благодарных туристов!

  • К
    Колпакова
    10 мая 2025
    Вологда сквозь столетия
    Очень интересная экскурсия! Рекомендуем!!!
  • И
    Ирина
    4 мая 2025
    Вологда сквозь столетия
    Прекрасная экскурсия!!! Были взрослой компанией, остались под большим впечатлением от Екатерины. Прекрасная русская речь, огромная любовь к родному городу, знание исторического материала поразили!
    Огромное спасибо!!!
  • О
    Ольга
    2 мая 2025
    Вологда сквозь столетия
    Большое спасибо Екатерине за прекрасное знакомство с Вологдой! 🌷🌷🌷Экскурсия понравилась, всегда чувствуется, когда человек работает с душой ☺️ и искренне любит свой город))) что, конечно же, сразу отзывается и у слушателей!! Будет возможность-с удовольствием посетим Вологду еще 👏🏻🙏🏻
  • Н
    Николай
    9 марта 2025
    Обзорная экскурсия по Вологде
    Очень интересный рассказ о г. Рыбинск, влюбленного в свой город человека, кроме того рассказ о г. Молога и повествование о создании макета самого создателя онного, спасибо за интересную экскусию
  • М
    Марина
    27 февраля 2025
    Вологда сквозь столетия
    Экскурсия очень понравилась, все было замечательно и крайне интересно!
  • С
    Сергей
    13 января 2025
    Вологда сквозь столетия
    Большое спасибо за интересную и познавательную экскурсию, а так же за рекомендации куда еще можно сходить и съездить. Впечатления от экскурсии исключительно положительные.

Ответы на вопросы от путешественников по Вологде в категории «Музей Кружева»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Вологде
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Вологда сквозь столетия
  2. Обзорная экскурсия по Вологде
  3. Вологда - сердце русского Севера
Какие места ещё посмотреть в Вологде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Вологодский Кремль
  3. Софийский собор
  4. Архиерейский двор
  5. Площадь Революции
  6. Набережная
  7. Дом Засецких
  8. Воскресенский собор
  9. Центр ремёсел «Резной Палисад»
  10. Спасо-Прилуцкий монастырь
Сколько стоит экскурсия по Вологде в августе 2025
Сейчас в Вологде в категории "Музей Кружева" можно забронировать 3 экскурсии от 4000 до 5500. Туристы уже оставили гидам 106 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Вологде на 2025 год по теме «Музей Кружева», 106 ⭐ отзывов, цены от 4000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь