Классическая экскурсия по центру Вологды, с датами, легендами, стихами и любовью к родному городу. Мы прогуляемся по старым районам города, по набережной, по деревянным мосточкам и булыжным мостовым. Заглянем в уютные дворики деревянных домов и, при желании, посетим старые храмы. Раскроем все кремлевские тайны города и научимся отличать палисад от палисадника, а мезонин от аттика.
Экскурсия для любителей замечать детали, вникать в подробности, много слушать и ходить.
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Маяковского, 1
Завершение: Советский просп. , 6
Когда и сколько длится?
Когда: по субботам, воскресеньям / в нерабочие дни
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
по субботам, воскресеньям / в нерабочие дни
Татьяна — ваш гид в Вологде
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них