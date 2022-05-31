Об экскурсии

Классическая экскурсия по центру Вологды, с датами, легендами, стихами и любовью к родному городу. Мы прогуляемся по старым районам города, по набережной, по деревянным мосточкам и булыжным мостовым. Заглянем в уютные дворики деревянных домов и, при желании, посетим старые храмы. Раскроем все кремлевские тайны города и научимся отличать палисад от палисадника, а мезонин от аттика.

Экскурсия для любителей замечать детали, вникать в подробности, много слушать и ходить.