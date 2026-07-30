ПЕШЕХОДНАЯ обзорная экскурсия-прогулка по историческому центру Вологды, с датами, легендами, стихами и любовью к родному городу.
Мы прогуляемся по набережной, пройдемся по деревянным мосточкам и булыжным мостовым, заглянем в уютные дворики деревянных домов, раскроем все кремлевские тайны города, научимся отличать палисад от палисадника, а мезонин от аттика. Экскурсия ориентирована на взрослых.
Мы прогуляемся по набережной, пройдемся по деревянным мосточкам и булыжным мостовым, заглянем в уютные дворики деревянных домов, раскроем все кремлевские тайны города, научимся отличать палисад от палисадника, а мезонин от аттика. Экскурсия ориентирована на взрослых.
Описание экскурсииЧто вас ожидает Экскурсия подойдет любителям неспешных и содержательных прогулок, умеющим слушать и смотреть, любящим узнавать историю, архитектуру и культуру новых мест. В маршрут экскурсии включены и тихие улочки старой Вологды, и оживленные пешеходные улицы современной столицы области, и, конечно, особое внимание уделим главной исторической площади города. Важная информация: Оплата в конце экскурсии только наличными.
по договоренности
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида по городу (в рамках обозначенной в описании территории)
Что не входит в цену
- Входные билеты в музеи, собор и колокольню
Где начинаем и завершаем?
Начало: Вологодский музей-заповедник, Музей кружева
Завершение: По согласованию
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Оплата в конце экскурсии только наличными
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 58 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Очень рекомендую эту экскурсию, особенно, если вы впервые в Вологде. Татьяна замечательный рассказчик, интересные детали факты фотографии, исторические справки. Экскурсия получилась такой непринужденной и увлекательной, что время пролетело незаметно.
Полезная информация
Полезная информация
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Т
Посмотрели Вологду в сопровождении гида Татьяны, прогулялись по центру, посмотрели на реку Вологду, узнали в чем отличие палисада от палисадника и чем характерен типичный вологодский дом. С удивлением узнали о
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Н
Впечатления от экскурсии исключительно положительные: 2 часа пролетели незаметно! Огромная благодарность экскурсоводу Татьяне за её рассказ о городе, его истории и о знаменитых вологжанах. Это было не просто изложение фактов,
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А
Добрый день. Фотографий пока нет, но обязательно добавлю позже. Хочу выразить благодарность Татьяне за профессионализм и глубоко человеческий подход. У меня приехали сын подросток с ОВЗ и его педагог на
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O
Сегодня гуляли по Вологде вместе с Татьяной три часа и не заметили, как они пролетели. Мало того, что Татьяна профессионал, так это ещё и очень приятный человек. Просто ходить и смотреть город, это совсем не то же самое, что смотреть его с экскурсоводом. И мы всем советуем посмотреть его именно с Татьяной.
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М
Несмотря на то, что почти вся историческая часть города находилась на реставрации, мы получили огромное удовольствие от экскурсии и города в целом! Экскурсовод Татьяна - профессионал своего дела! Спасибо!
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