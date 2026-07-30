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конкурс в г. Вологду. Был один свободный день. Я обратилась к Татьяне с просьбой провести индивидуальную экскурсию для них. Татьяна все время была по мной на связи, при этом сама связалась так же с педагогом на прямую, что очень профессионально. Восторгу нет предела, мне сразу отзвонилась учительница с отзывом. Сказала, что самим нереально найти такие" местечки", куда их отвела Татьяна. Татьяна провела экскурсию очень индивидуально, подстраиваясь под запросы и нужды ребенка и учителя. Была жара, но Татьяна смогла найти уютные места в тени и зелени, экскурсия прошла легко и без теплового удара)

Огромное спасибо Татьяна.