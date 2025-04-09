5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Узнать историю Вологды
- 🏰 Посетить древние соборы
- 🎨 Увидеть уникальные арт-объекты
- 🏡 Полюбоваться купеческими домами
- 🚶♂️ Прогуляться по историческим улицам
Что можно увидеть
- Ленивая площадка
- Памятник Герасиму Вологодскому
- Арт-объект «Дверь в…»
- Дом Засецких
- Купеческие особняки
- Воскресенский собор
- Софийский собор
- Кремлёвский сад
Описание экскурсии
Ленивая площадка. Место основания Вологды, где в 12-15 веках находилось древнее
городище.
Памятник Герасиму Вологодскому. Он создал первый мужской монастырь в городе и принёс православную веру.
Арт-объект «Дверь в…». Памятник вологодскому гостеприимству и граница между городом древним и современным.
Дом Засецких. Старейшее деревянное здание Вологды, которое восстанавливает семья мецената Германа Якимова.
Купеческие особняки. Я расскажу, когда они были построены, чем отличались от дворянских усадеб, кто в них жил и что располагается в них сейчас.
Воскресенский и Софийский соборы. Вы услышите их историю и расшифруете особенности архитектуры.
Арт-объект «Буква О». Вы узнаете, как говорят местные жители, окают ли сейчас и какие слова возвращают вологжан в прошлое.
А ещё вы увидите экспонаты несостоявшегося музея деревянного зодчества под открытым небом: дома-путешественники и резные палисады. Посмотрите на храмы бывшего Ильинского монастыря, посетите Кремлёвский сад, оцените самое высокое здание и самую короткую улицу Вологды. Кроме того, я покажу: «дом с добром», памятник Первому фонарному столбу, Красный мост, Кировский сквер, гостиницы «Эрмитаж» и «Пассаж». И многое-многое другое!
Организационные детали
По запросу я могу провести экскурсию в автопешеходном формате. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
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Отзывы и рейтинг
Фотографии от путешественников
Екатерина, спасибо Вам за этот прекрасный день!
Хорошо сделан маршрут, провела по самым важным и интересным местам, экскурсия была комфортной и понятной. Екатерина с удовольствием отвечала на все вопросы.
Впечатления остались самые положительные. После моих рассказов, все близкие впечатлилась и загорелись идеей посмотреть Вологду. Экскурсию рекомендую.
Впервые в городе, было много познавательной информации, хорошая подача материала, улыбчивая гид, с отличным настроением!
До экскурсии была на связи, давала рекомендации, без проблем согласилась сдвинуть время начала экскурсии.
Всей группе очень понравилось,рекомендуем Екатерину
Бываю в Вологде у родственников, город видела. Но экскурсию заказа впервые.
Отлично.