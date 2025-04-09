Добро пожаловать в Вологду

Прогулка по Вологде откроет перед вами тайны древнего города. Узнайте, как Иван Грозный планировал его укрепить и что осталось от тех времён
Неспешная прогулка по Вологде позволит узнать её историю с момента основания. Вы услышите о княжествах, боровшихся за город, и о планах Ивана Грозного по строительству крепости. Заглянете в окна купеческих
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домов, увидите резные палисады и кружевные украшения.

Прогулка включает посещение Ленивая площадка, памятника Герасиму Вологодскому, арт-объекта «Дверь в…», дома Засецких и купеческих особняков. Воскресенский и Софийский соборы откроют свои архитектурные секреты. В завершение экскурсии вы сможете оценить Кремлёвский сад и другие уникальные места города

5
19 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Узнать историю Вологды
  • 🏰 Посетить древние соборы
  • 🎨 Увидеть уникальные арт-объекты
  • 🏡 Полюбоваться купеческими домами
  • 🚶‍♂️ Прогуляться по историческим улицам
Добро пожаловать в Вологду
Добро пожаловать в Вологду
Добро пожаловать в Вологду
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Что можно увидеть

  • Ленивая площадка
  • Памятник Герасиму Вологодскому
  • Арт-объект «Дверь в…»
  • Дом Засецких
  • Купеческие особняки
  • Воскресенский собор
  • Софийский собор
  • Кремлёвский сад

Описание экскурсии

Ленивая площадка. Место основания Вологды, где в 12-15 веках находилось древнее
городище.

Памятник Герасиму Вологодскому. Он создал первый мужской монастырь в городе и принёс православную веру.

Арт-объект «Дверь в…». Памятник вологодскому гостеприимству и граница между городом древним и современным.

Дом Засецких. Старейшее деревянное здание Вологды, которое восстанавливает семья мецената Германа Якимова.

Купеческие особняки. Я расскажу, когда они были построены, чем отличались от дворянских усадеб, кто в них жил и что располагается в них сейчас.

Воскресенский и Софийский соборы. Вы услышите их историю и расшифруете особенности архитектуры.

Арт-объект «Буква О». Вы узнаете, как говорят местные жители, окают ли сейчас и какие слова возвращают вологжан в прошлое.

А ещё вы увидите экспонаты несостоявшегося музея деревянного зодчества под открытым небом: дома-путешественники и резные палисады. Посмотрите на храмы бывшего Ильинского монастыря, посетите Кремлёвский сад, оцените самое высокое здание и самую короткую улицу Вологды. Кроме того, я покажу: «дом с добром», памятник Первому фонарному столбу, Красный мост, Кировский сквер, гостиницы «Эрмитаж» и «Пассаж». И многое-многое другое!

Организационные детали

По запросу я могу провести экскурсию в автопешеходном формате. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У памятника 800-летия Вологды
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 19 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Фотографии от путешественников

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Елена
9 апр 2025
Брали обзорную экскурсию по Вологде. Выбор пал на гида Екатерину Ф. Время пролетело незаметно, слушали с огромным удовольствием, на все вопросы получили исчерпывающие ответы. Прекрасная, располагающая к себе девушка с чувством юмора, что не маловажно☺ А вы когда нибудь пели на экскурсии? Нет? Тогда Вам точно к Екатерине!))) Ещё раз спасибо за чудесный вечер. Елена, Фаина, Ирина.
Брали обзорную экскурсию по Вологде. Выбор пал на гида Екатерину Ф. Время пролетело незаметно, слушали сБрали обзорную экскурсию по Вологде. Выбор пал на гида Екатерину Ф. Время пролетело незаметно, слушали сБрали обзорную экскурсию по Вологде. Выбор пал на гида Екатерину Ф. Время пролетело незаметно, слушали сБрали обзорную экскурсию по Вологде. Выбор пал на гида Екатерину Ф. Время пролетело незаметно, слушали с
И
4 апр 2025
Сразу раскрою карты - экскурсия прошла отлично. Екатерина ждала нас на оговоренном месте. Изначально я испугалась, что экскурсия будет длиться 2.5 часа, но по факту они прошли комфортно, познавательно и
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незаметно. Екатерина не только интересный рассказчик, но и очень приятный человек. С погодой тоже очень повезло. Вологда однозначно понравилась и я рада, что мы познакомились с ней вместе с Екатериной. Однозначно рекомендую Екатерину.

И
4 апр 2025
Были в Вологде первый раз. Наш гид Екатерина познакомила с городом, рассказала историю, показала интересные места. Экскурсия очень понравилась. Хочется отметить с какой любовью Екатерина говорила о городе. Мы в восторге!!! Всем будем рекомендовать!
Надежда
30 мар 2025
Экскурсия с Екатериной очень понравилась. Интересно, содержательно. Екатерина-приятный располагающий человек, отвечает на все вопросы особо любознательных. Экскурсия пролетела на одном дыхании. Спасибо! Вологда прекрасна!
О
15 мар 2025
Были с ребенком 5 лет. Все понравилось. Гид очень хороший, рассказывала очень интересно.
С
11 мар 2025
Хорошая насыщенная экскурсия! Было очень интересно! Спасибо Екатерине за наше знакомство с Вологдой!
А
4 мар 2025
Екатерина прекрасный гид! Человек который безумно любит свой город и от всей души старается влюбить в него и других! Для меня Вологда открылась совершенно не такой как я её представлял до экскурсии! В общем, вас ждут куча интересных рассказов, легенд, фотоматериала, улыбок! В следующий раз обязательно летом и обязательно с Екатериной!
Екатерина, спасибо Вам за этот прекрасный день!
Татьяна
26 фев 2025
Экскурсия Екатерины очень понравилась.
Хорошо сделан маршрут, провела по самым важным и интересным местам, экскурсия была комфортной и понятной. Екатерина с удовольствием отвечала на все вопросы.
Впечатления остались самые положительные. После моих рассказов, все близкие впечатлилась и загорелись идеей посмотреть Вологду. Экскурсию рекомендую.
Экскурсия Екатерины очень понравилась.Экскурсия Екатерины очень понравилась.Экскурсия Екатерины очень понравилась.Экскурсия Екатерины очень понравилась.Экскурсия Екатерины очень понравилась.Экскурсия Екатерины очень понравилась.
Л
24 фев 2025
Спасибо Екатерине за интересную экскурсию по Вологде!
Впервые в городе, было много познавательной информации, хорошая подача материала, улыбчивая гид, с отличным настроением!
До экскурсии была на связи, давала рекомендации, без проблем согласилась сдвинуть время начала экскурсии.
Всей группе очень понравилось,рекомендуем Екатерину
Спасибо Екатерине за интересную экскурсию по Вологде!
Н
23 фев 2025
Были на экскурсии семьёй: 2 взрослых, 3 детей от 7 до 16 лет. Интересно было всем. Екатерина рассказывала не скучно, учла все наши пожелания.
А
31 янв 2025
Очень тихий и уютный город, хочется вернуться сюда
Очень тихий и уютный город, хочется вернуться сюдаОчень тихий и уютный город, хочется вернуться сюдаОчень тихий и уютный город, хочется вернуться сюдаОчень тихий и уютный город, хочется вернуться сюдаОчень тихий и уютный город, хочется вернуться сюдаОчень тихий и уютный город, хочется вернуться сюда
О
29 янв 2025
Спасибо Екатерине за экскурсию по Вологде.
Бываю в Вологде у родственников, город видела. Но экскурсию заказа впервые.
Отлично.
Спасибо Екатерине за экскурсию по Вологде.Спасибо Екатерине за экскурсию по Вологде.Спасибо Екатерине за экскурсию по Вологде.Спасибо Екатерине за экскурсию по Вологде.Спасибо Екатерине за экскурсию по Вологде.Спасибо Екатерине за экскурсию по Вологде.
ОКСАНА
21 янв 2025
Были в Вологде несколько раз всегда проездом останавливались на один два дня но ни когда не брали экскурсию в этот раз мы дружной компанией из пяти человек приехали отметить день
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рождения одной нашей подруги и решили культурно просветиться. Взяли экскурсию **Добро пожаловать в Вологду** с экскурсоводом Екатериной и не пожалели, хотя день по погодным условиям был не очень комфортным но впечатление от экскурсии и от города все перевесили. Чудесный харизматичный экскурсовод Екатерина вместе с ней мы пели песни и слушали стихи, неспешно прогулялись по основным достопримечательностям города, емкое понятное изложение информации. СПАСИБО Вам еще раз за время проведённое с вами. Бывая в различных городах я себе всегда задаю вопрос **хотела бы я остаться и жить в этом городе? ** после этой экскурсии я полюбила Вологду,надеюсь вернуться снова.

Людмила
21 янв 2025
Екатерина отличный экскурсовод! Очень понравилась экскурсия! Рекомендуем всем!
И
15 янв 2025
Отличная экскурсия. Екатерина прекрасный, начитанный, эрудированный краевед, любящая и ценящая свой город. Экскурсия была построена очень интересно, складывалось впечатление, что приехали к хорошим знакомым в гости. Материал подавался очень легко и понятно. 2,5 часа пролетели незаметно. Рекомендую!

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