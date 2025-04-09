Неспешная прогулка по Вологде позволит узнать её историю с момента основания. Вы услышите о княжествах, боровшихся за город, и о планах Ивана Грозного по строительству крепости. Заглянете в окна купеческих

домов, увидите резные палисады и кружевные украшения. Прогулка включает посещение Ленивая площадка, памятника Герасиму Вологодскому, арт-объекта «Дверь в…», дома Засецких и купеческих особняков. Воскресенский и Софийский соборы откроют свои архитектурные секреты. В завершение экскурсии вы сможете оценить Кремлёвский сад и другие уникальные места города

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

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Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Ленивая площадка. Место основания Вологды, где в 12-15 веках находилось древнее

городище.

Памятник Герасиму Вологодскому. Он создал первый мужской монастырь в городе и принёс православную веру.

Арт-объект «Дверь в…». Памятник вологодскому гостеприимству и граница между городом древним и современным.

Дом Засецких. Старейшее деревянное здание Вологды, которое восстанавливает семья мецената Германа Якимова.

Купеческие особняки. Я расскажу, когда они были построены, чем отличались от дворянских усадеб, кто в них жил и что располагается в них сейчас.

Воскресенский и Софийский соборы. Вы услышите их историю и расшифруете особенности архитектуры.

Арт-объект «Буква О». Вы узнаете, как говорят местные жители, окают ли сейчас и какие слова возвращают вологжан в прошлое.

А ещё вы увидите экспонаты несостоявшегося музея деревянного зодчества под открытым небом: дома-путешественники и резные палисады. Посмотрите на храмы бывшего Ильинского монастыря, посетите Кремлёвский сад, оцените самое высокое здание и самую короткую улицу Вологды. Кроме того, я покажу: «дом с добром», памятник Первому фонарному столбу, Красный мост, Кировский сквер, гостиницы «Эрмитаж» и «Пассаж». И многое-многое другое!

Организационные детали

По запросу я могу провести экскурсию в автопешеходном формате. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.