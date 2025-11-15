Экскурсия по Вологде предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу северного торгового города. Прогулка по набережной реки и осмотр старинных храмов подарят незабываемые впечатления. Вы узнаете о купеческой застройке 19 века и посетите Кремлёвскую площадь.
Вологда предстанет перед вами как центр огромной православной епархии с богатой историей и культурой. Это индивидуальная экскурсия, позволяющая увидеть город в новом свете
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальные исторические факты
- 🏛 Древняя архитектура
- 🌊 Живописные речные пейзажи
- ⛪️ Православные храмы
- 🛤 Пеший маршрут по центру
- 🏙 Купеческая застройка
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Памятник 800-летию
- Кремлёвская площадь
- Старинные православные храмы
Описание экскурсии
- Памятник 800-летию и самая старая часть города Вологды
- Набережная реки и главные городские пейзажи
- Старинные православные храмы и застройка Заречья
- Кремлёвская площадь и ключевые символы города
- Купеческая застройка Вологды 19 века
Организационные детали
Это пеший маршрут длиной около 1400 метров, в основном на открытом прибрежном пространстве.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Бурмагиных
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — ваш гид в Вологде
Провёл экскурсии для 662 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Антон, я преподаватель, историк, любитель городской архитектуры и архивных поисков. С радостью покажу вам главные и тайные места Вологды.Задать вопрос
