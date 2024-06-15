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В рамках экскурсии перед вами предстанут исторические памятники и уникальные образцы зодчества XVI - XX столетий, включая прекрасные усадьбы, доходные дома, гостиницы, старинные храмы и административные здания. В общей сложности более 50 исторических и культурных объектов. Начало экскурсии в 10:00, забираем на автомобиле из места вашей остановки.



Приезжаем на центральную площадь и отправляемся в увлекательное путешествие по старинным районам города. Побываем в местах, где когда-то прохаживался Иван Грозный, трапезничал Петр Первый, танцевал на балу император Александр I. Завершим поездку в Спасо-Прилуцком монастыре и отвезем вас обратно в гостиницу