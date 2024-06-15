Одна из самых насыщенных экскурсий по Вологде! Живописная прогулка по старинной части города с увлекательными рассказами. За три часа вы ознакомитесь с историей Вологды от момента её основания до наших
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Более 50 исторических и культурных объектов
- 🚗 Индивидуальный трансфер из отеля и обратно
- 🕰️ Погружение в историю Вологды за три часа
- 📜 Увлекательные рассказы о знаменитых личностях
- 🕌 Посещение старинных храмов и усадеб
Что можно увидеть
- Нижний посад
- Верхний посад
- Город
- Спасо-Прилуцкий монастырь
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Что вас ожидает:
- Особняки и усадьбы вологодских купцов
- Помещиков
- Дворян и крестьян. Гостиный двор и лавки заморских купцов
- Доходные дома
- Шикарные гостиницы XIX века. Места
- Где когда-то прохаживались Иван Грозный
- Петр Первый и Российские императоры. Церкви
- Храмы и соборы. Памятники известным вологжанам и современные арт-объекты
Описание экскурсии
В рамках обзорной экскурсии в Вологде перед вами предстанут исторические памятники и уникальные образцы зодчества XVI — XX столетий, включая прекрасные усадьбы, доходные дома, гостиницы, старинные храмы и административные здания. В общей сложности более 50 исторических и культурных объектов. Краткая программа:
- Начало в 10:00. Забираю на автомобиле из места Вашей остановки (отель, гостиница и т. п.) • Приезжаем на центральную площадь (Нижний посад) и отправляемся в увлекательное путешествие;
- Во время экскурсии пройдем по старинным районам города (Нижний, Верхний посады и Город);
- Побываем в тех местах, где когда-то прохаживался Иван Грозный, трапезничал Петр Первый, танцевал на балу император Александр I; увидим как Вологда выглядела в 1930-40-х годах.
- Поездка в Спасо-Прилуцкий монастырь - завершит знакомство с городом. После чего отвезу Вас обратно в гостиницу.
согласно календарю
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Особняки и усадьбы вологодских купцов
- Помещиков
- Дворян и крестьян. Гостиный двор и лавки заморских купцов
- Доходные дома
- Шикарные гостиницы XIX века. Места
- Где когда-то прохаживались Иван Грозный
- Петр Первый и Российские императоры. Церкви
- Храмы и соборы. Памятники известным вологжанам и современные арт-объекты
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: У меня кастомные данные для каждого клиента
Завершение: Пл. Революции
Когда и сколько длится?
Когда: согласно календарю
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 96 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Экскурсия проходит в авто-пешеходном формате: встречу вас в любой точке Вологды и после экскурсии отвезу обратно. Продолжительность - 4 часа
- Количество участников - до 4-х человек
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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